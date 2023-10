UNMISS trao Huy chương Gìn giữ Hòa bình LHQ cho 3 sĩ quan công an Việt Nam

Phó Tư lệnh Cảnh sát Phái bộ UNMISS Murat Isik trao Huy chương Gìn gữ hòa bình LHQ cho Đại tá Lê Quốc Huy. Ảnh: TTXVN phát Phó Tư lệnh Cảnh sát Phái bộ UNMISS Murat Isik chụp ảnh lưu niệm cùng các sĩ quan công an Việt Nam tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ tại Nam Sudan. Ảnh: TTXVN phát

Đại tá Lê Quốc Huy, Thượng tá Vũ Việt Hùng và Trung tá Lương Thị Trà Vinh tại buổi lễ trao Huy chương Gìn gữ hòa bình LHQ tại Căn cứ Phái bộ UNMISS ở thành phố Juba. Ảnh: TTXVN phát



Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, phát biểu tại buổi lễ, Phó Tư lệnh Cảnh sát UNMISS Murat Isik ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các sĩ quan công an nhân dân Việt Nam trong các hoạt động của Phái bộ, khẳng định các sĩ quan công an nhân dân Việt Nam luôn thể hiện sự chuyên nghiệp, kỷ luật, hiệu quả và tinh thần trách nhiệm cao. Phó Tư lệnh Cảnh sát UNMISS đề nghị Bộ Công an Việt Nam cử thêm sĩ quan tham gia gìn giữ hòa bình LHQ tại UNMISS trong thời gian tới.

Cũng tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Huy Dũng đã ghi nhận những nỗ lực vượt bậc của 3 sĩ quan đầu tiên của Bộ Công an Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình LHQ tại Nam Sudan, đồng thời khẳng định các sĩ quan công an nhân dân Việt Nam không chỉ thực hiện các nhiệm vụ quốc tế tại UNMISS, mà còn là những "Đại sứ Văn hóa" giới thiệu và quảng bá văn hóa, hình ảnh đất nước và con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình, nhân văn và có trách nhiệm đến với LHQ và bạn bè quốc tế. Đại sứ đề nghị các sĩ quan công an nhân dân Việt Nam làm việc tại UNMISS tiếp tục phát huy năng lực, vượt qua khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao phó.

Tổ công tác của Bộ Công an Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình tại UNMISS, gồm Đại tá Lê Quốc Huy, Thượng tá Vũ Việt Hùng và Trung tá Lương Thị Trà Vinh, được triển khai từ tháng 10/2022. Là những cán bộ đầu tiên được lựa chọn triển khai tại Phái bộ UNMISS, cả 3 đồng chí đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao tại Phái bộ, từng bước khẳng định được năng lực, xây dựng được hình ảnh Công an nhân dân Việt Nam bản lĩnh, chuyên nghiệp, đủ trình độ đáp ứng yêu cầu của LHQ. Đến nay, cả 3 đồng chí trong Tổ công tác của Bộ Công an đã đủ điều kiện nhận Huy chương Gìn giữ Hòa bình LHQ.

Theo quy định của LHQ, sau khi phục vụ tại UNMISS từ 6 tháng trở lên, nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và không vi phạm kỷ luật, các sĩ quan sẽ được trao Huy chương Gìn giữ Hòa bình LHQ. Huy chương là phần thưởng cao quý của LHQ nhằm vinh danh và ghi nhận những đóng góp của mỗi cá nhân đối với hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ. Đối với mỗi cá nhân và lực lượng cảnh sát gìn giữ hòa bình của từng quốc gia tại Phái bộ UNMISS, việc nhận Huy chương Gìn giữ Hòa bình LHQ là một sự kiện đặc biệt quan trọng. Lực lượng cảnh sát các nước đều tổ chức lễ trao Huy chương tập trung cho tất cả các sĩ quan được triển khai cùng thời gian. Buổi lễ cũng là dịp để các nước tổ chức các hoạt động quảng bá, giới thiệu về đất nước, con người và văn hóa của mình, cũng như tăng cường quan hệ với LHQ và các quốc gia.

Trước đó, ngày 12/8/2023, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định cử mới 3 sĩ quan công an đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ tại Phái bộ Nam Sudan năm 2023, gồm Trung tá Bùi Phương Lân, Trung tá Nguyễn Thu Hà và Thiếu tá Đinh Mạnh Cường. Như vậy đến nay, Bộ Công an đã có 7 sĩ quan công an tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ, bao gồm 6 sĩ quan làm nhiệm vụ tại Phái bộ Nam Sudan và 1 sĩ quan làm việc tại trụ sở LHQ./