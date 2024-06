Trưởng ban Đối ngoại Trung ương tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peters. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Bày tỏ vui mừng được quay trở lại Việt Nam, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peters chia sẻ những ấn tượng tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam; cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với quan hệ hai nước.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand đánh giá cao thành tựu phát triển, đường lối đối ngoại độc lập và khẳng định coi trọng vai trò ngày càng cao của Việt Nam ở khu vực và quốc tế, đặc biệt trong khuôn khổ ASEAN.

Ông Winston Peters đánh giá, quan hệ song phương giữa hai nước đã tiếp tục phát triển mạnh mẽ thời gian qua, đặc biệt thông qua tiếp xúc cấp cao và các cấp, nổi bật là chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính đến New Zealand vào tháng 3/2024. Ông Winston Peters nhấn mạnh, hai bên còn nhiều dư địa để thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược New Zealand - Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn nữa, tiến tới xây dựng khuôn khổ quan hệ mới trong tương lai gần.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand khẳng định các cơ quan của New Zealand sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Việt Nam để đưa quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu thực chất trong thời gian tới, đặc biệt trong bối cảnh hai nước đang tiến tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 5 năm quan hệ Đối tác chiến lược vào năm 2025.

Hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung cho rằng, chuyến thăm là biểu hiện sinh động của mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam - New Zealand trong bối cảnh hai nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược vào năm 2025.

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung cảm ơn sự giúp đỡ và hỗ trợ quý báu mà New Zealand dành cho Việt Nam, đặc biệt từ khi bắt đầu công cuộc đổi mới đến giai đoạn phát triển hiện nay; đánh giá cao những thành tựu, thịnh vượng và sự phát triển của New Zealand trên các lĩnh vực.

Tại buổi tiếp, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương cũng chia sẻ thành tựu mà Việt Nam đạt được sau gần 40 năm đổi mới và những định hướng, ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong thời gian tới.

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương khẳng định, Đảng và Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược với New Zealand; đề nghị một số phương hướng nhằm thúc đẩy hợp tác trên các kênh khác nhau, trong đó có quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và các chính đảng lớn tại New Zealand, hợp tác giữa hai nước tại các diễn đàn khu vực, quốc tế cũng như trên một số lĩnh vực mà New Zealand có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu phát triển trong những năm tới như giáo dục, nông nghiệp, công nghệ cao, ứng phó với biến đổi khí hậu./.