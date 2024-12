Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tại Khu di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Cùng đi với Tổng Bí thư có các đồng chí: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh...



Tại Khu di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (huyện Can Lộc), Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã dâng hương, đặt vòng hoa tại Nhà bia tưởng niệm liệt sỹ thanh niên xung phong toàn quốc và khu mộ 10 nữ Anh hùng liệt sỹ thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc.



Trước anh linh các anh hùng liệt sỹ, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác kính cẩn nghiêng mình, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của các thế hệ cha anh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước.



Khu di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc nằm trên đường mòn Hồ Chí Minh, xuyên qua dãy Trường Sơn thuộc địa phận xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh, có tổng diện tích 50ha, nằm trong một thung lũng được bao bọc xung quanh bởi đồi, núi cao. Đây là nút giao thông rất quan trọng. Đặc biệt, Ngã ba Đồng Lộc là nơi 10 cô gái thanh niên xung phong Tiểu đội 4 (Tổng đội Thanh niên xung phong 55 tỉnh Hà Tĩnh) đã anh dũng hy sinh vào ngày 24/7/1968 trong lúc đang làm nhiệm vụ khi tuổi đời còn rất trẻ, chưa ai trong số họ lập gia đình. Sự hy sinh anh dũng của các nữ thanh niên xung phong đã trở thành biểu tượng cống hiến to lớn của hàng triệu thanh niên vì nước quên thân, không tiếc tuổi xuân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.



Địa danh lịch sử Ngã ba Đồng Lộc bất tử đã đi vào lịch sử, trở thành địa chỉ đỏ tự hào, gần gũi và thiêng liêng của cách mạng Việt Nam, biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, mãi mãi là nơi giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ hôm nay và mai sau.



* Tại Khu mộ Tổng Bí thư Trần Phú (huyện Đức Thọ), Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú, bày tỏ niềm thành kính, lòng biết ơn và sự tri ân sâu sắc đối với những công lao, cống hiến to lớn của đồng chí trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc Việt Nam.

Đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (tháng 10/1930 đến tháng 4/1931), người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng. Từ một thanh niên trí thức yêu nước nhiệt thành, sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng, đồng chí đã trở thành người cộng sản ưu tú và là Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng ta. Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang và những cống hiến hết sức to lớn của đồng chí Trần Phú là di sản quý báu, dệt kết nên pho sử vàng vinh quang của Đảng.



Tấm gương đạo đức cách mạng, khí phách người chiến sĩ cộng sản cao đẹp, kiên trung, bất khuất của đồng chí Trần Phú mãi tỏa sáng, để lớp lớp thế hệ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ta học tập, noi theo.



*Tại Khu mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập (huyện Cẩm Xuyên), trong không khí trang nghiêm, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã dâng hoa, dâng hương, tưởng nhớ, tri ân sâu sắc đối với những công lao to lớn mà đồng chí Tổng Bí thư Hà Huy Tập đã dành trọn cuộc đời chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.



Sinh ra và lớn lên trên vùng quê giàu truyền thống cách mạng, đồng chí Hà Huy Tập sớm được hun đúc khí chất của tầng lớp chí sỹ đương thời, sống có lý tưởng vì dân, vì nước. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập diễn ra trong 16 năm, trong đó, gần 2 năm làm Tổng Bí thư của Đảng (từ tháng 10/1936 đến tháng 3/1938). Trong những năm cách mạng gặp muôn vàn khó khăn, đồng chí Hà Huy Tập đã cùng với tập thể Ban Chấp hành Trung ương chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua phong ba, bão táp, đưa sự nghiệp cách mạng của Đảng tiến lên. Đồng chí cũng là một trong những nhà lý luận chính trị xuất sắc của Đảng ta, đã soạn thảo nhiều văn kiện Đảng, viết sách, báo, tuyên truyền, giáo dục giác ngộ cách mạng cho các tầng lớp nhân dân. Tấm gương của đồng chí nhắc nhở các thế hệ tiếp theo phải luôn kiên định và thực hiện thắng lợi con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.



*Tại Khu mộ Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (huyện Hương Sơn), Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, danh nhân văn hóa thế giới, có những công lao to lớn cho nền y học cổ truyền Việt Nam và thế giới.



Lê Hữu Trác, tên hiệu là Hải Thượng Lãn Ông, sinh ngày 27/12/1724. Thân phụ là Thị lang Bộ Công, Tiến sĩ Lê Hữu Mưu, người làng Liêu Xá, huyện Đường Hào, nay thuộc huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Thân mẫu là bà Bùi Thị Thưởng, người làng Bàu Thượng, xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.



Sinh ra trong một gia đình khoa bảng, nổi tiếng thông minh, hiếu học, văn võ song toàn, Hải Thượng Lãn Ông nuôi hoài bão đem tài năng phục vụ triều đình, tuy nhiên trước sự rối ren của xã hội phong kiến thời Lê - Trịnh, ông đã rời xa Kinh thành Thăng Long về quê mẹ Hương Sơn, Hà Tĩnh chuyên tâm với nghề bốc thuốc, chữa bệnh cứu người.



Với trí tuệ uyên bác, tình yêu thương con người sâu sắc, Hải Thượng Lãn Ông đã dành trọn cuộc đời tìm tòi, nghiên cứu, đúc kết kinh nghiệm, nâng tầm lý luận về y đức, y lý, y thuật và dược học, “dựng ngọn cờ đỏ thắm cho nền y học nước nhà”, đưa nền y học Việt Nam tiếp cận với nền y học thế giới./.