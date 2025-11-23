Tôn vinh nền văn hóa đa dạng và tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam - Hoa Kỳ

Ông Đồng Huy Cương, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: Hải Ngọc - TTXVN

Tham dự chương trình có lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt NamMarc E.Knapper; lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội, các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp của Việt Nam và Hoa Kỳ...

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đồng Huy Cương cho biết, quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ là một trong những mối bang giao có nhiều điểm đặc biệt, với nhiều “duyên nợ”, thăng trầm, khó khăn nhưng đã trở thành hình mẫu của sự hòa giải giữa các quốc gia. Sự kiện Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton và Thủ tướng Việt Nam Võ Văn Kiệt tuyên bố bình thường hóa, thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 12/7/1995, với những nỗ lực lớn lao, không mệt mỏi của lãnh đạo và nhân dân hai nước, thiện chí “Gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai”, quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đã có những bước phát triển vượt bậc, ấn tượng trên tất cả các lĩnh vực, trở thành “Đối tác Toàn diện” vào tháng 7/2013 và “Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững” vào ngày 10/9/2023.

Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng và ghi nhớ tình cảm, sự ủng hộ quý báu của những người bạn Hoa Kỳ. Trong đó có các cựu chiến binh và thân nhân, tổ chức từ thiện, nhân đạo, tổ chức phi chính phủ Hoa Kỳ, những người - bằng thiện chí và lòng tin đã thấu cảm, đã hiểu, dám hy sinh, vượt qua chính mình, gác lại quá khứ để hướng về tương lai của tình hữu nghị và hợp tác, có những đóng góp quan trọng cho việc hàn gắn vết thương chiến tranh, cho công cuộc phát triển kinh tế xã hội, hội nhập, phát triển của Việt Nam.



Ông Đồng Huy Cương cũng khẳng định, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cùng với các tổ chức thành viên, trong đó có Hội Việt - Mỹ ở Trung ương, các địa phương tự hào là một phần quan trọng trong tiến trình hòa giải, khắc phục hậu quả chiến tranh, thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ và quan hệ nhân dân hai nước. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Việt - Mỹ đã phối hợp với các đối tác Hoa Kỳ tổ chức nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị, góp phần xây dựng lòng tin, thu hẹp khác biệt, gắn kết nhân tâm và làm cho tình hữu nghị giữa hai dân tộc trở thành nền tảng bền vững của quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ.



Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E.Knapper cho biết, chương trình là minh chứng cho sự phát triển, sự năng động, và quan hệ đối tác của Hoa Kỳ và Việt Nam. Đây là sự kiện tôn vinh lòng dũng cảm của các cá nhân ở hai nước, những người đã xây dựng lại lòng tin và sự hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy tiến bộ trong việc mở rộng quan hệ song phương lên những tầm cao như hiện nay. Sự kiện này cũng hướng tới tương lai, khi hai bên cùng tôn vinh và truyền cảm hứng cho người trẻ tuổi, những người sẽ thúc đẩy mối quan hệ này tiếp tục tiến xa trong ba thập kỷ tiếp theo. Các công ty Hoa Kỳ đã và đang đóng vai trò không thể thiếu trong việc hỗ trợ các mục tiêu này. Hai bên đang hợp tác nhằm thúc đẩy giáo dục, y tế, thịnh vượng kinh tế, an ninh, và nhiều lĩnh vực khác.



Chương trình Giao lưu hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tại Hà Nội gồm nhiều hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian của hai nước; trưng bày các gian hàng văn hóa, ẩm thực Việt Nam, Hoa Kỳ và các thành tựu trong quan hệ đối ngoại Việt Nam - Hoa Kỳ; giới thiệu về Thành phố Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội Việt - Mỹ, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, hoạt động của các tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp Việt Nam - Hoa Kỳ…Các hoạt động góp phần tôn vinh nền văn hóa đa dạng và tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam - Hoa Kỳ; giáo dục thế hệ trẻ về mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Hoa Kỳ, góp phần làm sâu sắc thêm sự hiểu biết lẫn nhau , thúc đẩy các hoạt động giao lưu nhân dân hai nước trong thời gian tới.



Theo Ban tổ chức, quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đã đạt được những bước phát triển vượt bậc kể từ khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao vào ngày 12/7/1995.



Về kinh tế, Hoa Kỳ đã trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch thương mại hai chiều tăng hơn 250 lần so với thời điểm bình thường hóa, đạt hơn 132 tỷ USD trong năm 2024. Đầu tư của Hoa Kỳ vào Việt Nam cũng tăng nhanh, các tập đoàn như Google, Microsoft, Apple, Amazon, Intel, Meta, Nike, Visa, Coca Cola, Marriott... là những nhà đầu tư lớn tại Việt Nam.