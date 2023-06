Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai tiếp Đoàn Trung tâm Những người Lao động Cuba

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai tiếp đồng chí Ulises Guilarte De Nacimiento. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nhiệt liệt hoan nghênh chuyến thăm làm việc của Đoàn đại biểu Trung tâm Những người Lao động Cuba, diễn ra vào thời điểm ý nghĩa khi hai nước hướng tới kỷ niệm 60 năm Cuba thành lập Ủy ban đoàn kết với miền Nam Việt Nam (tháng 9/1963) và 50 năm Tổng Tư lệnh Fidel Castro (Phi-đen Cát-xtơ-rô) thăm Việt Nam và tới Vùng Giải phóng miền Nam Việt Nam tại Quảng Trị (tháng 9/1973).

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nhấn mạnh, quan hệ hữu nghị đặc biệt, mẫu mực, vô tư, thủy chung, trong sáng giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân hai nước Việt Nam - Cuba do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh tụ Fidel Castro gây dựng, được các thế hệ Lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp trong hơn 60 năm qua là tài sản chung vô giá, cần được gìn giữ, truyền lại cho thế hệ trẻ. Cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của Cuba trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam, Thường trực Ban Bí thư khẳng định, Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam luôn sát cánh, đồng hành, đoàn kết, hỗ trợ Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba.



Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai chia sẻ về quá trình đổi mới, hội nhập quốc tế do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, những kết quả, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, nhấn mạnh Việt Nam phấn đấu đến năm 2045 trở thành nước phát triển. Bày tỏ vui mừng trước những kết quả tích cực mà Cuba đã đạt được, đồng chí Trương Thị Mai tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cuba, đứng đầu là đồng chí Bí thư thứ nhất Díaz-Canel (Đi-át Ca-nên), với tư tưởng của các lãnh tụ Fidel Castro và Raul Castro, sự ủng hộ của nhân dân, đất nước Cuba anh em sẽ vượt qua khó khăn, tiếp tục triển khai đường lối Cập nhật mô hình kinh tế - xã hội, đạt thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp cách mạng.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đánh giá cao những kết quả đạt được trong mối quan hệ đặc biệt, hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung tâm Những người Lao động Cuba. Thường trực Ban Bí thư đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, cụ thể hóa các nội dung hợp tác để triển khai hiệu quả Biên bản ghi nhớ đã ký kết, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa tổ chức Công đoàn của hai nước trong tình hình mới, phát huy vai trò, đóng góp vào quan hệ hai nước và nhân dân hai nước.

Tổng Thư ký Trung tâm Những người Lao động Cuba Ulises Guilarte de Nacimiento cảm ơn đồng chí Trương Thị Mai đã dành thời gian tiếp Đoàn; trân trọng chuyển lời chào, thăm hỏi của Lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Cuba tới Lãnh đạo đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Tổng Thư ký Trung tâm Những người Lao động Cuba bày tỏ vui mừng về sự phát triển quan hệ Đảng, hai nước được thúc đẩy thông qua các chuyến thăm cấp cao và các cấp; thông báo về tình hình Cuba hiện nay và việc triển khai các chính sách Cập nhật mô hình kinh tế - xã hội, hoạt động của Trung tâm Những người Lao động Cuba. Tổng Thư ký nhấn mạnh Đảng, Nhà nước nhân dân Cuba hết sức coi trọng, củng cố và giữ gìn mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba. Trung tâm Những người Lao động Cuba sẽ phối hợp chặt chẽ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai tốt các nội dung hợp tác, tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm./.