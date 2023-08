Thúc đẩy mối quan hệ hai quốc gia Việt Nam - Hoa Kỳ

Đại sứ Hoa Kỳ Marc Knapper trả lời phỏng vấn TTXVN. Ảnh: Tường Quân - TTXVN

Sau đây, phóng viên TTXVN có cuộc trao đổi với Đại sứ Hoa Kỳ Marc Knapper xoay quanh nội dung này.

*Phóng viên: Thưa ngài, tỉnh Phú Yên, Việt Nam là điểm khởi đầu cho Chương trình Đối tác Thái Bình Dương những năm gần đây (PP22, PP23). Vậy ngài có thể nói rõ vai trò của Việt Nam trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương?

*Đại sứ Hoa Kỳ Marc Knapper: Chúng ta vừa kết thúc Chương trình Đối tác Thái Bình Dương năm 2023. Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Chính phủ Việt Nam, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Yên về lòng hiếu khách nồng hậu và sự hợp tác tuyệt vời, qua đó tạo nên thành công của chương trình. Đây là minh chứng cho mối quan hệ hợp tác rộng lớn hơn giữa Hoa Kỳ với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, như hoạt động ứng phó thảm họa, hỗ trợ khẩn cấp, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác y tế.

Đây là một phần trong chính sách chung của chúng tôi nhằm hỗ trợ Việt Nam vững mạnh hơn, thịnh vượng, độc lập và có sức chống chịu mạnh mẽ. Đây là cách tiếp cận mang tính nền tảng của chúng tôi đối với Việt Nam.

Chúng tôi tin rằng Việt Nam và Hoa Kỳ có các mục tiêu và lợi ích chung quan trọng ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương như: đảm bảo một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, một Biển Đông tự do và rộng mở, một Biển Đông mà ở đó các nước có thể tham gia vào hoạt động thương mại và được đảm bảo tự do hàng hải.

Chúng tôi cũng hoan nghênh vai trò mạnh mẽ của Việt Nam trong Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (IPEF). Chúng ta có chung các mục tiêu thúc đẩy thịnh vượng về thương mại để đảm bảo người dân của cả hai nước có thể thành công và thịnh vượng. Chúng ta cũng có những mục tiêu chung mạnh mẽ trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu.

Chúng tôi thực sự hoan nghênh vai trò của Việt Nam trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu và chuyển đổi sang nền kinh tế năng lượng sạch. Chúng tôi tin rằng Việt Nam có vị trí rất quan trọng trong các lĩnh vực này, không chỉ trong khu vực mà còn trên toàn cầu.

*Phóng viên: Theo Đại sứ, Chương trình PP được tổ chức tại Phú Yên những năm qua đã góp phần thúc đẩy quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ như thế nào?

*Đại sứ Hoa Kỳ Marc Knapper: Chương trình Đối tác Thái Bình Dương năm 2023 tổ chức tại Phú Yên với 4 lĩnh vực hoạt động bao gồm: y tế, xây dựng, ứng phó khẩn cấp với thiên tai và giao lưu cộng đồng. Tôi cho rằng chúng ta đã được chứng kiến những minh chứng xuất sắc trong các hoạt động hợp tác này.

Tôi đã tham dự lễ khánh thành, bàn giao ba lớp học mới của một trường Tiểu học do lực lượng Công binh Hải quân Hoa Kỳ xây dựng trong thời gian 47 ngày. Đây thực sự là nỗ lực đáng kể trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Hoạt động này thể hiện mối quan tâm chung của chúng ta trong việc đầu tư vào giáo dục và hỗ trợ thế hệ trẻ Việt Nam hướng đến một tương lai tươi sáng.

Trên lĩnh vực hợp tác về y tế, lần này chúng tôi đã thực hiện một số ca phẫu thuật nhi khoa, điều trị nha khoa và trao đổi chuyên môn trong lĩnh vực này.

Hoạt động giao lưu cộng đồng có chương trình biểu diễn chung giữa các nghệ sỹ của Hải quân Hoa Kỳ và Đoàn ca múa nhạc Sao Biển, được người dân đón nhận nhiệt tình.

Hoạt động ứng phó với thiên tai, Hoa Kỳ và Việt Nam cũng có sự hợp tác trong khuôn khổ Chương trình PP lần này để có sự ứng phó tốt nhất với kịch bản ứng phó tình huống thiên tai là có nhiều người bị thương và được đưa tới bệnh viện.

Tôi cho rằng những hoạt động này đều góp phần làm sâu sắc hơn nữa tình hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa người dân và hai quốc gia. Chúng tôi hy vọng đóng góp cho cộng đồng ở đây theo những cách cụ thể.

*Phóng viên: Sau thời gian làm việc tại Việt Nam nói chung và Phú Yên nói riêng, ngài Đại sứ cảm nhận thế nào về Đất nước và con người Việt Nam chúng tôi?

*Đại sứ Hoa Kỳ Marc Knapper: Tôi đã làm việc ở Việt Nam được một năm rưỡi, càng ở Việt Nam nhiều và tham gia làm việc ở các lĩnh vực hợp tác bao gồm: kinh tế, y tế, chống biến đổi khí hậu, an ninh, giao lưu nhân dân, giáo dục và công nghệ, tôi càng tin tưởng vào tương lai của hai nước chúng ta. Tôi nhận thấy hai nước có mối liên kết rất chặt chẽ và tôi thực sự tin rằng hai quốc gia có chung lợi ích và cùng mục tiêu.

Chúng ta đang hợp tác về giáo dục để hỗ trợ thế hệ trẻ Việt Nam và đảm bảo rằng các bạn ấy có kỹ năng tốt nhất và có sự chuẩn bị tốt nhất cho nền kinh tế thế kỷ 21. Chúng ta cũng đang hợp tác trong các vấn đề chung liên quan đến Biển Đông hoặc khu vực Mekong. Chúng ta hợp tác vì lợi ích chung trong việc thúc đẩy sự thịnh vượng và vì một Việt Nam vững mạnh, độc lập và thịnh vượng.

Tôi rất vui mừng về mối quan hệ đang có và tôi rất lạc quan về tương lai của mối quan hệ giữa hai nước.

*Phóng viên: Trân trọng cảm ơn Đại sứ!