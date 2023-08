Thúc đẩy hợp tác Việt Nam – Australia nhằm đáp ứng các cam kết toàn cầu về phát triển bền vững và kinh tế thịnh vượng

Các đại biểu dự khai mạc hội nghị. Ảnh: Lê Đạt - PV TTXVN tại Australia

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, trên tinh thần đó, ngày 29/8, tại thành phố Sydney (Australia), Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney và trường Đại học Sydney đã tổ chức “Hội nghị chuyên đề về đổi mới sáng tạo Australia – Việt Nam”. Đây là sự kiện nhằm nhìn lại và đánh giá tổng quát lịch sử hợp tác lâu dài giữa hai nước trong nghiên cứu, khoa học và công nghệ, đổi mới trong năm kỷ niệm trọng đại này.

Tham dự sự kiện có Đại sứ Việt Nam tại Australia Nguyễn Tất Thành; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại bang New South Wales, bang Queensland và bang Nam Australia Nguyễn Đăng Thắng; ông Anoulack Chanthivong - Bộ trưởng Bộ Đổi mới, Khoa học và Công nghệ bang New South Wales và cũng là Bộ trưởng Bộ Công thương Australia; Giáo sư Mark Scott AO - Hiệu trưởng trường Đại học Sydney; cùng hơn 170 đại biểu là các chuyên gia, học giả và các nhà nghiên cứu đến từ trường Đại học Sydney, Đại học Western Sydney, Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Australia, Tổ chức Nghiên cứu Công nghiệp và Khoa học Khối thịnh vượng chung… tham dự dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Tại sự kiện, các đại biểu đã nghe các bài phát biểu trực tuyến của Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam Bùi Thế Duy.

Trong bài phát biểu của mình, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn bày tỏ vui mừng ghi nhận những thành tựu to lớn mà Việt Nam và Australia đã đạt được suốt 5 thập kỷ qua trong việc củng cố và thúc đẩy tình hữu nghị, hợp tác giữa hai nước. Bộ trưởng nhận định trong quá trình này, khoa học, công nghệ và đổi mới là điểm nổi bật trong quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước và sẽ trở thành trụ cột chính trong khuôn khổ hợp tác sắp tới.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cho biết một trong những ưu tiên trong chiến lược phát triển của Việt Nam là xây dựng nền kinh tế dựa trên khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi kỹ thuật số và tăng trưởng xanh. Vì vậy, Việt Nam đang mở rộng hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực này, trong đó Australia là đối tác hàng đầu. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn bày tỏ tin tưởng hội nghị chuyên đề sẽ là một diễn đàn tuyệt vời để những người tham gia thảo luận, khám phá và đề xuất các biện pháp nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác song phương giữa Việt Nam và Australia, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới, từ đó nâng mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước lên tầm cao mới trong những năm tới.

Trong khi đó, Thứ trưởng Bùi Thế Duy nhận định Việt Nam và Australia đã nuôi dưỡng mối quan hệ bền chặt trong 50 năm qua. Hai nước đã gặt hái được những thành tựu trong các lĩnh vực có lợi ích chiến lược chung, từ thương mại và đầu tư, chuyển giao kiến thức và đổi mới, giáo dục và đào tạo, nông nghiệp, quốc phòng và an ninh. Theo đánh giá của Thứ trưởng Bùi Thế Duy, hội nghị chuyên đề là một minh chứng cho mối quan hệ đối tác Việt Nam - Australia trong việc tạo ra tri thức và chuyển giao công nghệ, góp phần phát triển kinh tế chung. Thứ trưởng hy vọng hội nghị chuyên đề sẽ tiếp tục khám phá các chủ đề mà cả hai nước cùng quan tâm, từ chăm sóc sức khỏe đến năng lượng sạch, mở ra những kết nối và cơ hội hợp tác mới.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Sydney bên lề sự kiện, Tổng Lãnh sự Nguyễn Đăng Thắng cho biết giáo dục, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là những lĩnh vực luôn được Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Australia ưu tiên. Trên thực tế, hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực này có lịch sử lâu dài, đặc biệt được chú trọng trong thời gian qua và gặt hái được nhiều kết quả, đóng góp trực tiếp vào sự phát triển của hai nước cũng như góp phần củng cố mối quan hệ hợp tác chiến lược song phương. Tuy nhiên, Tổng Lãnh sự cho rằng vẫn còn nhiều việc cần làm để phát triển hơn nữa sự hợp tác này. Trong bối cảnh nhiều cơ hội và thách thức mới nổi lên, hai nước cần hợp tác để có thể giải quyết các thách thức và tận dụng những cơ hội này. Chính vì vậy, hội nghị hướng tới việc tìm kiếm các hình thức và ý tưởng hợp tác mới để hai bên có thể triển khai.