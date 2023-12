Thúc đẩy hợp tác về an ninh, phòng chống tội phạm giữa Việt Nam - Belarus

Quang cảnh buổi hội đàm. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Thư ký nhà nước Hội đồng An ninh Belarus Volfovich Aleksandr Grigorievich ký kết Kế hoạch hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Ban Thư ký nhà nước Hội đồng An ninh Belarus giai đoạn 2024 - 2026. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Tại hội đàm, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam - Belarus luôn được duy trì với sự tin cậy chính trị cao, phạm vi hợp tác sâu rộng và đạt được kết quả ngày càng thực chất trên các lĩnh vực chính trị - ngoại giao, an ninh, quốc phòng, kinh tế - thương mại... Hai bên duy trì tiếp xúc, trao đổi và tổ chức đoàn cấp cao giữa hai nước. Đáng chú ý là chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Cộng hòa Belarus Roman Golovchenko từ ngày 6 - 9/12/2023.

Bộ Công an Việt Nam hết sức coi trọng chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam lần này của Thư ký Volfovich Aleksand Grigorievich cùng Đoàn đại biểu Ban Thư ký nhà nước Hội đồng An ninh Cộng hòa Belarus. Đây là dấu mốc quan trọng cho quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan nói riêng, giữa hai nước nói chung trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự xã hội, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Belarus tiếp tục phát triển.

Bộ Công an Việt Nam vui mừng nhận thấy những thỏa thuận đạt được giữa lãnh đạo cấp cao của hai bên và Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Ban Thư ký nhà nước Hội đồng An ninh Cộng hòa Belarus ký tháng 11/2022 tại Minsk được triển khai tích cực trên các lĩnh vực như trao đổi đoàn cấp cao; lĩnh vực an ninh, phòng, chống tội phạm…

Chân thành cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, sự đón tiếp trọng thị, thân tình và chu đáo mà Bộ Công an Việt Nam đã dành cho Đoàn, Thư ký Volfovich Aleksand Grigorievich khẳng định, sự hợp tác chặt chẽ giữa Ban Thư ký nhà nước Hội đồng An ninh Cộng hòa Belarus - Bộ Công an Việt Nam đã góp phần làm sâu sắc, củng cố mối quan hệ hữu nghị, truyền thống giữa hai quốc gia ngày càng bền vững, phát triển.

Thư ký Volfovich Aleksand Grigorievich đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai cơ quan đã đạt được những kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực; mong muốn, thời gian tới, mối quan hệ hợp tác giữa Ban Thư ký nhà nước Hội đồng An ninh Cộng hòa Belarus - Bộ Công an Việt Nam tiếp tục phát triển lên tầm cao mới, tương xứng với tiềm năng của hai bên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.

Tại hội đàm, Bộ trưởng Tô Lâm và Thư ký Volfovich Aleksand Grigorievich đã trao đổi một số phương hướng hợp tác. Hai bên tích cực xây dựng chương trình cụ thể để triển khai thực hiện các nội dung trong Kế hoạch hợp tác giai đoạn 2024 - 2026 để đưa quan hệ hợp tác ngày càng đi vào thực chất, đạt hiệu quả cao, góp phần phát triển hơn nữa mối quan hệ truyền thống hữu nghị, tin cậy Việt Nam - Belarus. Hai bên chú trọng trao đổi đoàn cấp cao; đẩy mạnh quan hệ hợp tác an ninh, cảnh sát… đi vào thực chất, tin cậy lẫn nhau, có hiệu quả thiết thực, phát huy vai trò trụ cột quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai nước; bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động của các cơ quan đại diện ngoại giao, doanh nhân, lưu học sinh và kiều dân của nước này công tác, đầu tư, học tập và làm ăn sinh sống ở nước kia…

Ngay sau hội đàm, Bộ trưởng Tô Lâm và Thư ký Volfovich Aleksand Grigorievich ký kết Kế hoạch hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Ban Thư ký nhà nước Hội đồng An ninh Belarus giai đoạn 2024 - 2026./.