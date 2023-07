Thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam - Nhật Bản

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tiếp Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ Việt Nam – Nhật Bản Takebe Tsutomu. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, năm 2023, hai nước Việt Nam - Nhật Bản kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, vào thời điểm quan hệ hai nước tốt đẹp nhất trong lịch sử. Trên cơ sở mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng về phồn vinh ở châu Á, Việt Nam và Nhật Bản đã hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực. Kết quả đó là nhờ sự tin cậy, nỗ lực xây dựng quan hệ, hợp tác của nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước. Bộ trưởng bày tỏ tin tưởng: “Thời gian tới, quan hệ hai nước sẽ tiếp tục phát triển tốt đẹp, sâu rộng, đạt được nhiều thành tựu mới như sự thống nhất tại cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio hồi tháng 2/2023”.

Bày tỏ ấn tượng với những nỗ lực giảm thiểu tai nạn giao thông thành công của Nhật Bản, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, ngài Takebe Tsutomu quan tâm vận động, thúc đẩy các cơ quan liên quan của Nhật Bản có các chương trình viện trợ, tài trợ thiết bị, nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát đảm bảo an toàn giao thông.

Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá cao Trường Đại học Việt - Nhật, thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, trong việc tổ chức các khóa đào tạo trình độ đại học, sau đại học trong các lĩnh vực khoa học tiên tiến, cũng như việc Trường đang nghiên cứu, thiết lập Trung tâm Văn hóa - Công nghệ Ngôn ngữ Nhật Bản cũng như đề xuất của ngài Cố vấn Takebe Tsutomu về lập chuyên ngành đào tạo y tế phúc lợi, để đào tạo trình độ chuyên môn, ngoại ngữ cho người Việt Nam muốn sang Nhật Bản làm việc. Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ, đây là một ý tưởng hay, có ý nghĩa trong hợp tác kinh tế và lao động giữa hai nước, phù hợp với nhu cầu nâng cao chất lượng y tế, đảm bảo sức khỏe con người.

Đối với Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị ngài Takebe Tsutomu giúp kết nối, thúc đẩy những cơ hội hợp tác giữa các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an với Trường Đại học Việt - Nhật; phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an Việt Nam ưu tiên xem xét, tuyển dụng các chiến sĩ nghĩa vụ Công an nhân dân.

Chân thành cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, Cố vấn Takebe Tsutomu bày tỏ vui mừng vì hai bên đã có những trao đổi cụ thể về định hướng phát triển quan hệ giữa hai nước nói chung, giữa Bộ Công an với các cơ quan hữu quan Nhật Bản nói riêng.Cố vấn Takebe Tsutomu khẳng định sẽ nỗ lực trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên./.