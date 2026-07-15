Thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Lào

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Viêng Chăn Phouthanouphet Xaysombath tiếp Đại sứ Nguyễn Minh Tâm và Đoàn. Ảnh: Xuân Tú - PV TTXVN tại Lào

Thay mặt Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Viêng Chăn, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ bày tỏ vui mừng được đón Đại sứ Nguyễn Minh Tâm và Đoàn công tác đến thăm, làm việc tại tỉnh Viêng Chăn và dự lễ công bố thành lập Ban Quản lý người Việt tại tỉnh Viêng Chăn; nhấn mạnh việc Đại sứ đến thăm tỉnh Viêng Chăn thể hiện sâu sắc mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào và quan hệ gắn bó giữa Đại sứ quán Việt Nam với tỉnh Viêng Chăn.

Đồng chí Phouthanouphet Xaysombath thông tin khái quát về tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Viêng Chăn và tình hình hợp tác giữa tỉnh Viêng Chăn với các địa phương, doanh nghiệp của Việt Nam; trân trọng cảm ơn sự phối hợp, giúp đỡ hiệu quả của Đại sứ quán Việt Nam tại Lào trong việc thúc đẩy và triển khai hiệu quả các dự án, chương trình hợp tác tại tỉnh; chia sẻ một số tiềm năng, thế mạnh hợp tác của tỉnh, đồng thời nêu một số phương hướng triển khai hợp tác trong thời gian tới; bày tỏ mong muốn Đại sứ quán Việt Nam tiếp tục là cầu nối thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa tỉnh với các địa phương, doanh nghiệp của Việt Nam.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Viêng Chăn nhấn mạnh việc thành lập Ban Quản lý người Việt tại tỉnh Viêng Chăn có ý nghĩa quan trọng; khẳng định tỉnh Viêng Chăn sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam làm ăn, sinh sống để đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh, vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam, Việt Nam - Lào ngày càng phát triển hiệu quả, thực chất.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Viêng Chăn đã dành thời gian tiếp Đoàn, thể hiện sự coi trọng quan hệ giữa tỉnh và Đại sứ quán; thông tin về mục đích chuyến công tác của Đoàn; chúc mừng thành tựu tỉnh Viêng Chăn đạt được trên tất cả các lĩnh vực, trong đó chính trị được giữ vững, quốc phòng-an ninh được bảo đảm và tăng trưởng kinh tế ổn định, đảm bảo an sinh xã hội.

Đại sứ đánh giá cao các chương trình, dự án hợp tác hiệu quả giữa tỉnh với các địa phương của Việt Nam trong thời gian qua, nhất là trong việc triển khai các dự án hỗ trợ tỉnh Viêng Chăn xây dựng cơ sở hạ tầng và triển khai các suất học bổng cho cán bộ, học sinh Lào theo học tại Việt Nam.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm nhất trí với các ý kiến của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh về các phương hướng nâng cao hiệu quả hợp tác trong thời gian tới; đồng thời đề nghị tỉnh Viêng Chăn tiếp tục phối hợp với các tỉnh/thành của Việt Nam có quan hệ với tỉnh Viêng Chăn trong việc rà soát các thỏa thuận để triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và học sinh, sinh viên; phối hợp chặt chẽ bảo đảm an ninh, nhất là công tác phòng, chống tội phạm; đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực tỉnh có thế mạnh, nhất là trong lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp sạch, du lịch.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Lào sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh với các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả các chương trình, dự án hợp tác trong thời gian tới.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cảm ơn tỉnh Viêng Chăn đã cho phép thành lập Ban Quản lý người Việt tại tỉnh Viêng Chăn, đây là tỉnh thứ 18/18 tỉnh/thành phố của Lào có Hội/Ban Quản lý người Việt; cảm ơn và bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Tỉnh ủy và Ủy ban Chính quyền tỉnh Viêng Chăn tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành của tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam làm ăn, sinh sống tại tỉnh và hoạt động của Ban Quản lý người Việt, góp phần vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng phát triển mạnh mẽ./.