Thúc đẩy hợp tác an ninh, phòng, chống tội phạm giữa Việt Nam và Indonesia

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp Phó Tư lệnh Cảnh sát quốc gia Indonesia (INP) Agus Adrianto. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Tại buổi tiếp, Đại tướng Tô Lâm chào mừng ngài Agus Adrianto và Đoàn đại biểu cấp cao Cảnh sát quốc gia Indonesia (INP) sang thăm Việt Nam và tham dự Hội nghị Đối thoại an ninh cấp Thứ trưởng lần thứ 3 giữa Bộ Công an Việt Nam và INP; bày tỏ vui mừng khi Đối thoại đã thành công tốt đẹp với các phiên thảo luận sôi nổi.

Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh, trong gần 70 năm qua, quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam - Indonesia không ngừng phát triển mạnh mẽ, nhất là từ khi hai bên nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược năm 2013. Cùng với đó, hợp tác an ninh giữa hai nước được triển khai hiệu quả thông qua các thỏa thuận như “Hiệp định về dẫn độ”, “Bản ghi nhớ tăng cường hợp tác chống khủng bố”, “Bản ghi nhớ hợp tác đấu tranh với tội phạm buôn bán trái phép ma túy, chất hướng thần và tiền chất”. Trên cơ sở đó, Bộ Công an Việt Nam và INP tăng cường chia sẻ thông tin phòng, chống tội phạm, phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn cho công dân hai nước sinh sống và làm việc trên lãnh thổ quốc gia; tiếp tục duy trì hợp tác trong khuôn khổ đa phương ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia (AMMTC), Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về vấn đề ma túy (AMMD), Hội nghị Tư lệnh cảnh sát các nước ASEAN (ASEANAPOL)…

Để thúc đẩy và tăng cường mối quan hệ hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa Bộ Công an Việt Nam và INP, Đại tướng Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi các đoàn lãnh đạo cấp cao, duy trì cơ chế Đối thoại an ninh cấp Thứ trưởng giữa Bộ Công an Việt Nam và INP theo cơ chế luân phiên hằng năm.

Hai bên phối hợp triển khai hiệu quả các văn bản hợp tác đã ký giữa hai nước để tăng cường hiệu quả phòng, chống tội phạm và bảo hộ công dân, trong đó bao gồm “Nghị định thư sửa đổi Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Indonesia về hợp tác phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm (2005)” đã được hai bên ký kết nhân dịp tham dự Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 17 (AMMTC 17) năm 2023, đồng thời thúc đẩy đàm phán “Bản ghi nhớ về hợp tác phòng, chống mua bán người”.

Hai bên tăng cường hợp tác, thường xuyên trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp chặt chẽ trong việc truyền tải thông điệp cấp cao và hợp tác chuyên ngành; hợp tác ngăn chặn không cho bất cứ cá nhân, tổ chức nào sử dụng lãnh thổ nước này để hoạt động gây phương hại tới an ninh, trật tự của nước kia. Bên cạnh đó, tiếp tục hỗ trợ Văn phòng Thường trực Bộ Công an về Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc về việc mời cán bộ tham gia tập huấn tiền triển khai về Cảnh sát Gìn giữ hòa bình tại Indonesia và dự kiểm tra sát hạch Cảnh sát Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Indonesia.

Tại buổi tiếp, Phó Tư lệnh Cảnh sát quốc gia Indonesia Agus Andrianto khẳng định, INP nói riêng, các cơ quan chức năng Indonesia nói chung mong muốn tiếp tục thúc đẩy và tăng cường mối quan hệ hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Bộ Công an Việt Nam nhằm làm sâu sắc thêm mối quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước.



Phó Tư lệnh Agus Andrianto mong muốn, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Indonesia nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan hữu quan Indonesia sẽ ngày càng củng cố và phát triển, qua đó đưa hợp tác hai nước phát triển ngày càng thực chất, sâu, rộng trong giai đoạn tiếp theo, vì hòa bình, ổn định, phồn vinh, thịnh vượng của nhân dân hai nước.



Trước đó, sáng 20/5, tại Hà Nội, Bộ Công an Việt Nam tổ chức Hội nghị Đối thoại an ninh cấp Thứ trưởng lần thứ 3 giữa Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát quốc gia Indonesia. Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và Phó Tư lệnh Cảnh sát quốc gia Indonesia Agus Andrianto đồng chủ trì Đối thoại.

Tại hội nghị, hai bên đã điểm lại kết quả đạt được trong triển khai những nội dung hợp tác kể từ Đối thoại lần thứ 2 đến nay; trao đổi thẳng thắn trên tinh thần hữu nghị những nội dung hợp tác về phòng, chống tội phạm ma túy, mua bán người, khủng bố, an ninh mạng, hợp tác đào tạo sỹ quan Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và các vấn đề khác mà hai bên cùng quan tâm; từ đó, đưa ra phương hướng hợp tác trong thời gian tới vì sự ổn định, phồn vinh, phát triển của mỗi nước, hạnh phúc của nhân dân Việt Nam, Indonesia./.