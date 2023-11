Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Valdis Dombrovski

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) kiêm Cao ủy Thương mại Valdis Dombrovski. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Tại buổi tiếp, Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn coi EU là một trong những đối tác quan trọng nhất trong chính sách đối ngoại của mình và đánh giá cao sự hợp tác tích cực, chặt chẽ ở các cấp giữa hai bên trong thời gian qua. EU hiện là đối tác thương mại lớn thứ 4, thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 và thị trường nhập khẩu lớn thứ 5 của Việt Nam. Còn Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của EU tại ASEAN. EU cũng là nhà đầu tư lớn thứ 6 của Việt Nam.

Thủ tướng đánh giá cao việc EU coi thích ứng với Biến đổi khí hậu là một trong 3 trọng tâm của chương trình hợp tác với Việt Nam giai đoạn 2021 – 2027; cảm ơn EU tiếp tục ưu tiên và dành 210 triệu EUR viện trợ không hoàn lại giai đoạn 2021 - 2024 cho Việt Nam.

Chia sẻ về tình hình Việt Nam, chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, chính sách đối ngoại và chính sách quốc phòng “4 không” của Việt Nam, để triển khai hiệu quả quan hệ hợp tác Việt Nam – EU ngày càng thực chất, hiệu quả, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị thời gian tới EU thúc đẩy triển khai hiệu quả Hiệp định EVFTA; tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hàng hóa Việt Nam vào thị trường EU thuận lợi, nhất là hàng nông thủy sản; phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - EU sớm đạt mốc 100 tỷ USD.

Cho biết Việt Nam cam kết tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp EU đầu tư, kinh doanh ở Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị tiếp tục khuyến khích các doanh nghiệp từ các quốc gia EU đẩy mạnh chuyển hướng đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực EU có thế mạnh như chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, công nghệ cao, kết nối hạ tầng logistics...

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Ngài Phó Chủ tịch có tiếng nói tích cực vận động các nước thành viên EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư (EVIPA) nhằm tạo động lực đẩy mạnh đầu tư hai bên trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi; đề nghị EC sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), tạo điều kiện để hai bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, phát triển nghề cá bền vững, phù hợp với lợi ích sinh kế của ngư dân Việt Nam; tích cực hỗ trợ, hợp tác phát triển tiểu vùng Mekong bền vững…



Phó Chủ tịch EC kiêm Cao ủy thương mại EU Valdis Dombrovski cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dành thời gian tiếp Đoàn. Đánh giá cao tiềm năng phát triển và hợp tác của Việt Nam, ông Valdis Dombrovski cho biết quan hệ Việt Nam – EU ngày càng phát triển, nhất là sau khi hai bên ký EVFTA, Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ 16 của EU trên thế giới.

Việt Nam và EU có chung mục tiêu phát triển bền vững, nhất là phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, trong đó Việt Nam đã cam kết giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, tham gia thực hiện Thỏa thuận chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) và tham gia nhiều công ước quốc tế về lao động…

Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu khẳng định, EU và các nước thành viên coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu trong khu vực và trên thế giới, mong muốn thúc đẩy quan hệ với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực như Thủ tướng Chính phủ đã đề cập.

Đánh giá cao những đóng góp của Việt Nam trên các cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác, ông Valdis Dombrovski mong muốn Việt Nam tham gia tích cực hơn nữa đối với các công việc của thế giới, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Khẳng định, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, chống biến đổi khí hậu là vấn đề toàn cầu, cần sự hợp tác quốc tế, đề cao chủ nghĩa đa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị EU hợp tác, hỗ trợ tư vấn cho Việt Nam trong quá trình này; thúc đẩy cấp tài chính cho Việt Nam trong khuôn khổ JETP nhằm thực hiện chuyển đổi năng lượng công bằng và các chương trình hỗ trợ khác của EU; tiếp tục hỗ trợ Việt Nam về hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; hỗ trợ Việt Nam tăng cường năng lực thực thi Hiệp định EVFTA…

Về hợp tác đa phương, Thủ tướng mong muốn EU tăng cường hợp tác trong khuôn khổ ASEAN, ASEM; cho biết Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy quan hệ của EU với các nước ASEAN khác nhằm nắm bắt các cơ hội cũng như hóa giải các thách thức chung, đặc biệt về môi trường và biến đổi khí hậu, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, kết nối hạ tầng, tăng cường năng lực cho hệ thống y tế...

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Valdis Dombrovski chia sẻ quan điểm chung của ASEAN về đảm bảo an toàn, an ninh, tự do hàng không, hàng hải tại Biển Đông; bảo đảm thực thi đầy đủ, nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC); thúc đẩy đàm phán, xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và quốc tế.

Qua Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe tới các Nhà lãnh đạo EU; cho biết Việt Nam sẵn sàng các Lãnh đạo EU thăm Việt Nam vào thời điểm thích hợp./.