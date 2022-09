Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị về ổn định kinh tế vĩ mô

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị. Ảnh: TTXVN

Dự hội nghị có Phó Thủ tướng Lê Minh Khái; các Bộ trưởng, lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương; các chuyên gia kinh tế; đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Mở đầu hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, ngày 28/7/2022, Chính phủ họp với lãnh đạo một số bộ, ngành bàn về những giải pháp, đối sách phù hợp cả trước mắt và lâu dài để tiếp tục kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Trên tinh thần vừa bàn, vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, không cầu toàn, hôm nay, Chính phủ tổ chức hội nghị này nhằm tiếp tục tìm, thúc đẩy thực hiện các giải pháp giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế phù hợp với tình hình mới.

Thủ tướng nêu rõ, thời gian qua, tình hình thế giới có nhiều biến động nhanh, phức tạp, ảnh hưởng lớn tới Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. Trong đó, cạnh tranh chiến lược gay gắt; áp lực lạm phát tăng cao; chính sách chống dịch COVID-19, chính sách tiền tệ của một số nước điều chỉnh; giá dầu thô, nguyên vật liệu đầu vào sản xuất biến động; thiên tai, biến đổi khí hậu phức tạp, cực đoan...

Trong bối cảnh đó, Việt Nam tìm sự ổn định trong bất định; tìm chủ động trong thế bị động; tìm ổn định, nhất quán trong sự chuyển đổi và xáo trộn; thiết lập công cụ quản lý rủi ro trong suy thoái, khủng hoảng là một thuộc tính không thể thiếu trong kinh tế thị trường; thiết lập phòng tuyến hợp tác trong cạnh tranh hội nhập.

Quá trình này, dưới sự lãnh đạo của Đảng, mà thường xuyên, trực tiếp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự vào cuộc của người dân và doanh nghiệp, sự tham vấn của các chuyên gia, kinh tế vĩ mô của Việt Nam ổn định; kiểm soát được lạm phát; thúc đẩy tăng trưởng. Kết hợp nhuần nhuyễn, linh hoạt, hiệu quả giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khoá; các cân đối lớn được bảo đảm. Tăng trưởng kinh tế đều ở 3 khu vực; an sinh xã hội làm tốt; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Các tổ chức quốc tế đánh giá tích cực về tình hình và triển vọng phát triển của Việt Nam. Mới nhất, hãng đánh giá tín dụng Moody's vừa nâng xếp hạng của Việt Nam từ Ba3 lên Ba2, với triển vọng ổn định; Nikkei đánh giá chỉ số phục hồi COVID-19 của Việt Nam xếp thứ 2 thế giới, tăng 12 bậc; WB, IMF nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế còn rất khó khăn và xác định khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ và thuận lợi. Nền kinh tế Việt Nam quy mô khiêm tốn, độ mở lớn, sức chống chịu có hạn nên một tác động nhỏ bên ngoài cũng có ảnh hưởng tới trong nước. Giải ngân vốn đầu tư công còn chậm. Một số giải pháp, chính sách có độ trễ trong triển khai. Thị trường trái phiếu, chứng khoán, bất động sản tiềm ẩn rủi ro, vừa qua, đã tổ chức nhiều hội nghị về các thị trường này để điều tiết phù hợp và không siết chặt một cách bất hợp lý.

Thủ tướng nhận định tình hình kinh tế khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi, từ đó chúng ta cần tìm ra, thiết lập công cụ quản lý rủi ro chống lại thuộc tính cơ bản của kinh tế thị trường là khủng hoảng và suy thoái.

Thủ tướng cho rằng trong bối cảnh hiện nay, việc điều hành vừa phải bám sát thực tiễn, vừa phải ổn định chính trị - xã hội, với nghệ thuật điều hành linh hoạt, phù hợp, hiệu quả.

Thủ tướng đề nghị các đại biểu đánh giá tình hình, những quan điểm, định hướng, mục tiêu; đề xuất kiến nghị các giải pháp cấp bách, lâu dài.

Theo Thủ tướng, sau Hội nghị, dự kiến Thủ tướng sẽ ban hành ngay Chỉ thị để chỉ đạo các vấn đề cấp bách và sau đó ban hành Nghị quyết của Chính phủ để chỉ đạo toàn diện hơn với cơ sở pháp lý cao hơn về nội dung này./.