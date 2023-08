Thành phố Hồ Chí Minh và Google hợp tác chuyển đổi số giáo dục

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Cảm ơn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh dành thời gian tiếp, ông Paul Hutchings cho rằng, bối cảnh hiện nay đang là giai đoạn thuận lợi nhất để chuyển đổi số. Thành phố Hồ Chí Minh và Google có nhiều cơ hội hợp tác về chuyển đổi số mang lại lợi ích cho sự phát triển của nền giáo dục. Google for Education mong muốn tìm kiếm cơ hội hợp tác cùng Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra những giải pháp tối ưu hóa tác dụng của công nghệ Google mang lại cho công tác giáo dục tại Thành phố.

Cảm ơn UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã đồng hành, giúp đỡ Google trong quá trình triển khai một số chương trình hỗ trợ phát triển ngành Giáo dục tại Thành phố, ông Paul Hutchings bày tỏ tin tưởng, quá trình hợp tác giữa hai bên sẽ xây dựng được một chiến lược sử dụng công nghệ mới, tạo ra một hệ sinh thái để phát triển tốt nhất tiềm năng của giáo viên và học sinh, đưa đến những tác động tích cực cho xã hội

Ông Paul Hutchings cho biết, thời gian tới, Google sẽ đưa ra giải pháp Chromebook tại Việt Nam, cam kết cung cấp hệ sinh thái công nghệ cho giáo dục bao gồm các ứng dụng và thành tựu khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo cho giáo dục. Google mong muốn giới thiệu những giải pháp mới nhất, tiên tiến nhất để đóng góp vào nền kinh tế số của Thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam nói chung, nhất là trong hợp tác phát triển nguồn nhân lực, cung cấp kỹ thuật, hỗ trợ giải pháp công nghệ…

Cảm ơn những chia sẻ của lãnh đạo Google for Education, ông Dương Anh Đức cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến vấn đề đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ chuyển đổi số và mong muốn đặt nền tảng phát triển của Thành phố trên sự phát triển số, khoa học công nghệ nhất là trí tuệ nhân tạo. Vì vậy Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao sự quan tâm của Google trong mong muốn sớm đưa kiến thức chuyển đổi số, công cụ thông tin, trí tuệ nhân tạo vào hệ thống giáo dục. Các giải pháp công nghệ thông tin sẽ là công cụ hiệu quả nâng cao chất lượng đào tạo nghề, đào tạo đại học. Thành phố mong muốn xây dựng đội ngũ giảng viên có đủ trình độ, kiến thức để truyền đạt kiến thức, các sinh viên khi ra trường đáp ứng được các yêu cầu của nhà tuyển dụng. Google giới thiệu cho Thành phố những giải pháp công nghệ giải quyết các vấn đề đó với hiệu quả kinh tế cao.

Cảm ơn Google đã có nhiều chương trình hỗ trợ giúp giáo viên, học sinh thành phố tiếp cận với những công nghệ mới, ông Dương Anh Đức bày tỏ tin tưởng, trong thời gian tới, hai bên sẽ hợp tác chặt chẽ, hiệu quả hơn vì sự phát triển của ngành Giáo dục. Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn Google giúp xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn giúp học sinh, sinh viên tiếp cận kiến thức công nghệ mới; xây dựng chương trình đào tạo cho giáo viên để nâng cao hiệu quả giáo dục về chuyển đổi số và công nghệ…

Google for Education đưa ra cam kết chính thức với Thành phố Hồ Chí Minh và giới thiệu Công ty AI Education - đối tác ủy quyền tại Việt Nam để thực hiện các chương trình hành động chung. Trong đó, Công ty AI Education thực hiện các chương trình tư vấn và hỗ trợ về việc triển khai Workspace for Education miễn phí cho toàn thành phố; đào tạo nhân sự về quản lý hệ thống các dịch vụ của Workspace for Education. Công ty AI Education xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo cán bộ quản trị công nghệ thông tin; xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo “Giáo viên tiên phong kỹ năng số”; cung cấp các chương trình đào tạo chuẩn quốc tế của Google: kỹ năng số, kỹ năng trí thông minh nhân tạo.../.