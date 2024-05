Tạo điều kiện thuận lợi nhất, tốt nhất với các dịch vụ ngân hàng

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan trưng bày về ứng dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Cùng dự có Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo các tổ chức tài chính, tín dụng và công nghệ liên quan.

Quang cảnh diễn đàn. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Lấy trải nghiệm của khách hàng là thước đo

Thực hiện Chương trình Chuyển đổi số quốc gia, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có “Kế hoạch chuyển đổi số ngành Ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Sau 3 năm triển khai, hoạt động chuyển số ngành Ngân hàng đã đạt được những thành quả đáng khích lệ, góp phần xây dựng Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số.

Đến nay, hơn 87% người trưởng thành đã có tài khoản thanh toán tại ngân hàng và nhiều ngân hàng đã có trên 95% số lượng giao dịch được xử lý trên kênh số. Tăng trưởng về số lượng giao dịch thanh toán qua di động (Mobile) và QR code bình quân qua các năm từ 2017 – 2023 đạt trên 100%/năm.

Hạ tầng công nghệ ngân hàng thường xuyên được đầu tư nâng cấp, phát triển, đảm bảo hoạt động liên tục, thông suốt, an toàn. Các công nghệ số mới cũng được ứng dụng mạnh mẽ để phục vụ nhu cầu phát triển sản phẩm, dịch vụ mới và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao của người dân, doanh nghiệp. Việt Nam đã hoàn thành kết nối thanh toán xuyên biên giới qua mã QR với Thái Lan, Campuchia và đang triển khai với Lào, dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng ra các nước trong và ngoài khu vực ASEAN.

Ngành Ngân hàng đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong công tác phòng, chống tội phạm; ứng dụng dữ liệu dân cư để phục vụ việc làm sạch dữ liệu, định danh và xác thực chính xác thông tin khách hàng, hỗ trợ hoạt động cho vay tiêu dùng trên kênh điện tử, bảo lãnh điện tử cũng như góp phần đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng.

Đến nay, đã có 58 tổ chức tín dụng đã và đang triển khai ứng dụng xác thực khách hàng bằng thẻ căn cước gắn chíp qua thiết bị tại quầy, 14 tổ chức tín dụng đang thử nghiệm ứng dụng tài khoản định danh và xác thực điện tử (VNeID) vào các nghiệp vụ: mở tài khoản thanh toán; xác thực giao dịch thanh toán; đối chiếu, xác thực thông tin khách hàng.

Hoạt động thanh toàn không dùng tiền mặt và hoạt động ngân hàng số tiếp tục đạt được những chuyển biến tích cực. Trong 4 tháng năm 2024 giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng 56,57% về số lượng và 31,35% về giá trị; qua kênh Internet tăng tương ứng 48,81% và 25,73%; qua kênh điện thoại di động tăng tương ứng 58,70% và 33,12%.

Ngân hàng Nhà nước đã chọn chủ đề “Mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số” cho sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024 nhằm tiếp tục triển khai tầm nhìn của Thủ tướng Chính phủ về chuyển đổi số quốc gia; phát huy những thành quả, nhiệm vụ đạt được trong "Năm dữ liệu số quốc gia 2023", với quan điểm xuyên suốt lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm và định hướng chuyển đổi số ngành Ngân hàng và lấy trải nghiệm của khách hàng là thước đo.

Tại sự kiện, nhiều bộ, ngành và các tổ chức tín dụng tham luận nhiều nội dung liên quan chuyển đổi số ngành Ngân hàng như: việc ứng dụng dữ liệu dân cư hỗ trợ phát triển dịch vụ và đảm bảo an ninh an toàn trong chuyển đổi số ngân hàng; kết nối, tích hợp ứng dụng dữ liệu dân cư - VneID trong xác thực, định danh khách hàng; phát triển các nền tảng số sáng tạo “Make in Vietnam”, thúc đẩy hình thành hệ sinh thái số kết nối ngân hàng với các ngành, lĩnh vực khác; xây dựng hệ sinh thái mở và tích hợp sản phẩm dịch vụ ngân hàng; tích hợp công nghệ phát triển dịch vụ tài chính trên ứng dụng Mobile banking; giải pháp xử lý các tài khoản nghi ngờ gian lận, giả mạo, bất hợp pháp…

Tham quan 16 gian trưng bày, nghe giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ, công nghệ mới nhất của các ngân hàng, trung gian thanh toán, doanh nghiệp công nghệ, cảm nhận quá trình chuyển đổi số đã và đang đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người; phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, Chính phủ đã lựa chọn chủ đề chuyển đổi số quốc gia năm 2024 là "Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột công nghiệp công nghệ thông tin, số hóa các ngành kinh tế, quản trị số, dữ liệu số - Động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững".

Trọng tâm đặt ra là đẩy mạnh phát triển kinh tế số, trong đó ngành Ngân hàng với vai trò là huyết mạch của nền kinh tế, có tác động hàng ngày đến hầu hết các lĩnh vực trong nền kinh tế, mọi mặt hoạt động của người dân, doanh nghiệp. Chính phủ, Thủ tướng luôn xác định và rất kỳ vọng ngành Ngân hàng sẽ là ngành đi đầu, tiên phong trong thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số và công dân số.

Thực hiện năm đẩy mạnh trong chuyển đổi số ngành Ngân hàng

Nhất trí cao với chủ đề của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã lựa chọn cho Ngày chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024 là "Mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số", Thủ tướng Chính phủ bày tỏ vui mừng với việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã nhận thức cao và chỉ đạo quyết liệt công tác chuyển đổi số nhằm chuyển đổi hầu hết hoạt động quản lý nhà nước về ngân hàng, dịch vụ tín dụng sang môi trường số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp, đạt được kết quả quan trọng.

Trong đó, phát triển các dịch vụ không dùng tiền mặt đã được triển khai rộng khắp trên phạm vi cả nước với số lượng người dùng, giá trị thanh toán ngày càng tăng; tích cực phối hợp với Bộ Công an triển khai Đề án 06 và đưa ra nhiều sản phẩm, dịch vụ thiết thực phục vụ người dân, doanh nghiệp; tích cực triển khai cung cấp dịch vụ công ngành Ngân hàng trực tuyến toàn trình và tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Đề án 06.

Biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của ngành Ngân hàng và các tổ chức tín dụng; sự phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương; sự đồng lòng, ủng hộ, tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp, đóng góp chung vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia; Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ rõ một số hạn chế trong chuyển đổi số ngành Ngân hàng như: vướng mắc về thể chế; hạ tầng số, nền tảng số còn chưa theo kịp nhu cầu thực tế; việc đảm bảo an ninh an toàn, bảo mật thông tin còn nhiều thách thức; các doanh nghiệp công nghệ tham gia phát triển các công nghệ nghệ mới (Fintech) còn hạn chế; thiếu hụt nhân lực trình độ cao, nhất là nhân lực công nghệ thông tin...

Từ thực tiễn, Thủ tướng Phạm Minh Chính rút ra nhiều bài học kinh nghiệm như: có sự vào cuộc với quyết tâm cao của toàn ngành Ngân hàng, sự phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương; lấy người dân, doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp là chủ thể, là trung tâm của chuyển đổi số; xây dựng, hoàn thiện hành lang pháp lý về chuyển đổi số ngành Ngân hàng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn; tăng cường kiểm tra, giám sát; kiên quyết phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm; đẩy mạnh truyền thông chính sách, góp phần tạo đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân; đột phá trong phát triển hạ tầng số, xây dựng xã hội số, công dân số, với quan điểm “chính sách thông thoáng; hạ tầng thông suốt; quản trị thông minh”.

Thủ tướng nêu rõ 3 mục tiêu thời gian tới của chuyển đổi số ngành Ngân hàng: Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp, đơn vị hành chính - sự nghiệp tiếp cận thuận lợi nhất, tốt nhất với các dịch vụ ngân hàng; góp phần tiết giảm chi phí về thời gian, vật chất, chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp và bản thân hệ thống ngân hàng; góp phần đắc lực, hiệu quả kiểm soát rủi ro, ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, phiền hà, sách nhiễu.

Chỉ rõ các quan điểm chỉ đạo, điều hành, thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu ngành Ngân hàng tiếp tục thực hiện chuyển đổi số trên tinh thần là “5 đẩy mạnh”. Trong đó, Ngân hàng Nhà nước và ngành Ngân hàng phải đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, tạo hành lang pháp lý đầy đủ để thúc đẩy phát triển, mở rộng, đa dạng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại, tuân thủ chuẩn mực quốc tế, thúc đẩy phát triển hệ sinh thái ngân hàng số, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của nền kinh tế.

Cùng với đó, đẩy mạnh phát triển hạ tầng thanh toán điện tử, đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ ngân hàng tạo nền tảng quản trọng cho phát triển hệ sinh thái ngân hàng số, nền kinh tế số; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hỗ trợ công tác thanh tra, giám sát ngân hàng, nhằm tăng cường công khai, minh bạch, phòng chống tham nhũng, rửa tiền; đẩy mạnh phát triển nhân lực số ngành Ngân hàng, nhất là nhân lực chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành Ngân hàng và hợp tác quốc tế; đẩy mạnh an ninh, an toàn trong thanh toán, bảo vệ dữ liệu cá nhân, áp dụng tiêu chuẩn bảo mật mới, đảm bảo thanh toán nhanh chóng, an toàn, tiện lợi và chi phí hợp lý.

Chỉ đạo ngành Ngân hàng thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, ngành phải bám sát, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp tại Chiến lược chuyển đổi số quốc gia, Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng; Kế hoạch chuyển đổi số ngành Ngân hàng và Chỉ thị 18 về đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế, bảo đảm an ninh tiền tệ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn và tin tưởng, với những nỗ lực, quyết tâm và sự chủ động, sáng tạo của Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng trong công cuộc chuyển đổi số thời gian qua và qua những hoạt động nổi bật tại sự kiện Chuyển đổi số của ngành Ngân hàng năm 2024, với sự chủ động, quyết tâm và nỗ lực của Ngân hàng Nhà nước, ngành Ngân hàng công cuộc chuyển đổi số quốc gia sẽ có nhiều chuyển biến tích cực và toàn diện; ngành sẽ tiên phong trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo; góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển của đất nước ngày một phồn vinh, người dân ngày càng hạnh phúc, ấm no./.