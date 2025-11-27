Sự thanh tịnh “thiền trong cuộc sống” của họa sĩ Trầm Kim Hoa

Chân dung họa sĩ Trầm Xuân Hòa.



Trầm Kim Hòa sinh ra tại Sài Gòn, trưởng thành và sinh sống tại Úc, đã có nhiều triển lãm thiền thư họa tại Úc, Trung Quốc, Hong Kong, Đài Loan, Malaysia, Philippines, Canada… Đây là triển lãm cá nhân lần thứ ba của anh tại Việt Nam, sau lần thứ nhất diễn ra tại Hội Mỹ thuật TP.HCM năm 2010, có tên Thiền - Thư - Họa. Ngay sau đó, từ ngày 3 đến ngày 6/7/2010, triển lãm Thiền - Thư - Họa (xem như cá nhân lần hai tại Việt Nam) tiếp tục diễn ra tại chùa Linh Sơn, Đà Lạt.

Họa sĩ Trầm Kim Hòa chia sẻ: “Tác phẩm của tôi chủ là biểu đạt đời sống qua góc nhìn của thiền”.

Trầm Kim Hòa chia sẻ: “Tác phẩm của tôi chủ là biểu đạt đời sống qua góc nhìn của thiền, nhưng không để tâm của người xem dừng trụ ở cảm quan hay tình tự, mà nó đưa tâm của người ngắm nhận thức và xuyên qua những cảm xúc đó để trở về với sự thanh tịnh của nội tâm”.

Về thư pháp, anh không viết theo lối viết truyền thống, hầu hết trong các tác phẩm anh thường chọn một chữ hoặc một câu có ý nghĩa thiền, hoặc những câu anh phát biểu qua trải nghiệm đời sống. Trong sáng tác, anh thường chọn lối viết thảo thư, vì đường nét và cấu trúc của thảo thư rất thư thái, phóng khoáng, phù hợp với yêu cầu sáng tác của anh. Đầu tiên, anh chọn một chữ hoặc một câu viết bằng thảo thư, quan sát hình dáng và ý nghĩa của chữ, sau đó hình dung, biến đổi đường nét và sắp xếp bố cục để tượng hình chữ viết đó, hầu để chữ viết đó thăng hoa thành một tác phẩm nghệ thuật, như ta thường nghe thư trung hữu họa. Trong mỗi tác phẩm đều phản ánh những suy tư và trải nghiệm nội tâm của anh về thiền trong cuộc sống.

Tác phẩm: Cầu đạo.

Nói về tranh thiền thường không chủ về màu sắc, mà chủ về trắng đen, vì màu trắng đen là màu nguyên thủy, phù hợp với ý thiền, hơn nữa màu sắc dễ bắt mắt người ngắm, dễ bị dừng trụ trên hình thức tác phẩm, trong khi những tác phẩm thiền thường chủ về nội dung. Với Trầm Kim Hòa, một tác phẩm tốt không những có hình thức đạt nghệ thuật cao, mà nội dung cũng rất quan trọng, một tác phẩm vừa có hình thức, vừa có nội dung, anh xem đó là một tác phẩm toàn diện.

Tác phẩm: Con đường về.

Anh nói thêm: “Là một họa sĩ sẽ không tránh được những tháng ngày cô tịch, làm bạn với giấy, bút, mực, sự yên tịnh và trầm tư. Đây là thời gian cần thiết cho tâm cảnh của một họa sĩ trong quá trình sáng tác, để tâm có thể dung hợp vào ý cảnh của tác phẩm một cách trọn vẹn, nhất là nghệ thuật về thiền họa và thư pháp. Tôi cho rằng tranh thiền chủ về ý cảnh, hình thức là thứ yếu”.

Thư pháp cũng vậy, chủ là để biểu đạt sự thức tỉnh và trạng thái thanh tịnh của nội tâm. Do đó, trong quá trình sáng tác, trước tiên ta phải để tâm yên tịnh, kế đến hợp nhất với tay, gọi là tâm thủ hợp nhất, trong lúc thể hiện, ý tượng và đường nét sẽ được lưu lộ một cách tự nhiên.

Tác phẩm: Duy ngã độc tôn.

Kể từ khi chuyển đến Melbourne, Úc vào năm 1984, Trầm Kim Hòa vẫn không quên tình yêu hội họa thời niên thiếu của mình, do đó anh vẫn tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật này, tìm thầy để học hỏi và trau dồi thêm, nhằm hiện thực giấc mơ của mình. Qua nhiều năm không ngừng nghiên cứu và học hỏi về thiền Phật giáo, anh đã có được những hiểu biết sâu sắc đặc biệt về tư tưởng thiền tông. Nghệ thuật thiền đã dần truyền cảm hứng cho anh. Sau một thời gian dài chiêm nghiệm, anh đã kết hợp thiền, thư pháp và hội họa thành một cách mới để thể hiện quan niệm về nghệ thuật thiền. Điều này đã khai mở một phong cách và diện mạo mới cho thư pháp và hội họa lấy cảm hứng từ thiền.

Có vẻ như đây là một phong cách phản truyền thống, nhưng vẫn giữ được những nét đặc trưng truyền thống, anh vẫn dùng phong cảnh, chim chóc, hoa lá… làm phương tiện diễn đạt. Trước kia những sáng tác của anh thường nhân cách hóa chúng, nay anh đơn giản hóa tác phẩm và nhân tánh hóa chúng để biểu hiện cảm xúc như con người hầu diễn tả được hàm ý. Anh kết hợp với bố cục và khoảng trống để thể hiện tư tưởng nghệ thuật của tác phẩm.

Tác phẩm: Giữa Mê và Ngộ.

Từ thập niên 1990, anh đã có cơ duyên nghiên cứu về thiền học, ý tưởng sáng tác tranh thiền đã manh nha từ đó. Sau một thời gian dài chiêm nghiệm về lãnh vực nghệ thuật thiền, tìm tòi một phương cách diễn đạt, anh đã ngưng dùng màu sắc trong các tác phẩm, chỉ dùng mực và nước, để trở về với một sự thuần chơn, mộc mạc và nguyên thủy phù hợp với tư tưởng thiền, bề mặt của tranh được đơn giản hóa rất nhiều, để lại nhiều khoảng trống cần thiết để diễn tả ý cảnh, hơn nửa khoảng trống cũng là tranh và khoảng trống đó để tâm người ngắm có thể đi vào cái không gian tựa hồ như vô cùng tận đó và nơi đó tâm của người ngắm sẽ hài hòa và dung hợp được ý cảnh và đồng thời cũng để hiển thị lý sắc không.

Sự phối hợp giữ thiền, thư, họa và khoảng trống đã hình thành một phong cách thiền họa riêng cho Trầm Kim Hòa, chủ yếu về diễn đạt nội tâm, kinh nghiệm đời sống qua cái nhìn của thiền.

Trong vai trò giám tuyển, nhà nghiên cứu mỹ thuật Lý Đợi nhận định: “Trong khoảng 15 năm trở lại đây - bằng chính thời gian giữa các triển lãm cá nhân của Trầm Kim Hòa tại Việt Nam - TP.HCM đã nở rộ rất nhiều triển lãm, đã xuất hiện rất nhiều nhân tố mới và thành mới của/cho thị trường nghệ thuật. Có thể nói trong 12 lĩnh vực của công nghiệp văn hóa tại TP.HCM, sự phát triển mạnh mẽ của mỹ thuật chỉ xếp sau điện ảnh, nhưng lại phát triển đa dạng hơn về phong cách, thể loại, mô hình…, đây là cơ hội và thách thức của người làm nghề, nhưng là sự thú vị với thưởng thức. Thế nhưng, trong sự nở rộ đó, những triển lãm có lối đi riêng về ý niệm, phong cách và thị giác như Thiền trong cuộc sống của Trầm Kim Hòa thì còn hơi ít, vì vậy mà, đây có thể là một bổ khuyết cần thiết cho đời sống mỹ thuật hiện nay”.

Giám tuyển nói thêm: “Triển lãm này được nhẩn nha chuẩn bị từ gần một năm trước, chọn dịp cuối tháng Mười âm lịch, nếu năm này không có tháng nhuận, nghĩa là đã có ý né tránh bớt bão lụt ở miền Trung, nhưng “mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”, thì đành chấp nhận vậy. Nhưng ngẫm lại, trong sự đau thương, chạnh lòng cùng mất mát do bão lụt ở miền Trung, tình cờ gặp tranh thiền của Trầm Kim Hòa cũng như được tạm bước vào chốn ngơi nghỉ cho trái tim và tâm hồn đang lúc xao động, mệt nhọc.

Thời gian: Khai mạc lúc 18h30 ngày 28/11/2025, diễn ra đến hết ngày 7/12/2025

Địa điểm: Chillala - House of Art, 75 Xuân Thủy, An Khánh, TP.HCM

Giám tuyển: Lý Đợi