Sân khấu kiến tạo không gian sáng tạo phát triển công nghiệp văn hóa

NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh ghi nhận và đánh giá cao những cống hiến to lớn của đội ngũ văn nghệ sỹ Thành phố. Ảnh: Hữu Duyên – TTXVN

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I (nhiệm kỳ 2026 - 2031) gồm 11 thành viên. Nghệ sỹ Nhân dân Trịnh Kim Chi được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Sân khấu Thành phố nhiệm kỳ mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ và triển khai phương hướng hoạt động nhiệm kỳ mới, Nghệ sỹ Nhân dân Trịnh Kim Chi cho biết, Trong bối cảnh mới, Hội đặt mục tiêu thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về phát triển văn hóa Việt Nam, lấy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm nền tảng để xây dựng hình tượng người nghệ sỹ - chiến sỹ kiên trung trên mặt trận tư tưởng văn hóa.

Để bứt phá, Hội Sân khấu Thành phố đề ra các nhóm giải pháp gồm: Mở rộng đối tượng, tập huấn thường niên cho cả khối sân khấu tư nhân; tổ chức các chuyến đi thực tế để bồi dưỡng lòng yêu nước và trách nhiệm công dân cho nghệ sỹ trẻ; đồng hành cùng sân khấu tư nhân, đẩy mạnh lưu diễn vùng sâu vùng xa, xã hội hóa để nâng cấp cơ sở vật chất Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ (5B) làm nơi truyền nghề và biểu diễn; đào tạo chuyên môn cho đội ngũ kế thừa; phát huy thỏa thuận với Hiệp hội Sân khấu Busan (Hàn Quốc) thông qua các dự án trao đổi, biểu diễn giao lưu và hướng tới xây dựng, quản lý chung Học viện Nghệ thuật sân khấu.

Về định hướng nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới, Nghệ sỹ Nhân dân Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị, Ban Chấp hành Hội Sân khấu nhiệm kỳ mới tập trung vào các giải pháp đột phá: Tăng cường phổ biến pháp luật trong lĩnh vực sáng tạo; đẩy mạnh công tác lý luận phê bình định hướng thẩm mỹ; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng nâng cao hiệu quả các hoạt động sân khấu; chú trọng phát hiện và trẻ hóa đội ngũ quản lý có am hiểu pháp luật và uy tín nghề nghiệp; phát huy vai trò giám sát, phản biện của Hội trong đề xuất các chính sách hỗ trợ nghệ nhân, nghệ thuật truyền thống và doanh nghiệp văn hóa.

Tại đại hội, Nghệ sỹ Nhân dân Trần Minh Ngọc, các Nghệ sỹ Ưu tú Lê Thiện, Thành Lộc cũng thể hiện niềm tin lớn vào văn kiện Đại hội và thế hệ kế thừa. Nghệ sỹ Ưu tú Thành Lộc chia sẻ: "Diện mạo mới đồng nghĩa với việc trách nhiệm của Ban Chấp hành mới sẽ gay go hơn, nhưng chúng ta có lợi thế là đón nhận thêm nhiều nhân tài. Đáng mừng là hầu hết các đồng chí trong Ban Chấp hành đều có cùng xuất phát điểm từ trường sân khấu, khẳng định một thế hệ kế thừa có trình độ, có năng lực chuyên môn đã chính thức đứng ra gánh vác trách nhiệm với sân khấu nghệ thuật của thành phố".

Đến dự đại hội, Nghệ sỹ Nhân dân Trịnh Thúy Mùi, Chủ tịch Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam bày tỏ sự xúc động trước diện mạo mới của Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Đánh giá cao sức bật dẫn đầu của sân khấu thành phố, Nghệ sỹ Nhân dân Trịnh Thúy Mùi khẳng định: “Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh đang là ngọn cờ đầu, hoạt động hết sức hiệu quả và thực lực. Người xem đến với nhà hát bằng tâm huyết và tình yêu nghệ thuật trân trọng. Đây là niềm mơ ước của tất cả sân khấu phía Bắc. Chúng tôi mong muốn học hỏi kinh nghiệm điều tiết, tổ chức của Thành phố Hồ Chí Minh để lan tỏa văn hóa xem kịch, yêu sân khấu ra khắp cả nước, giữ vững vị thế số một của thành phố".

Các đại biểu dự đại hội. Ảnh: Hữu Duyên – TTXVN

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh đã phát huy hiệu quả vai trò tập hợp, đoàn kết đội ngũ văn nghệ sỹ, chủ động tham mưu cho Thành ủy, UBND Thành phố ban hành nhiều chính sách, nghị quyết hỗ trợ thiết thực cho hoạt động văn học nghệ thuật. Lực lượng nghệ sỹ của thành phố đã khẳng định vai trò là chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng, không ngừng sáng tạo những tác phẩm có giá trị tư tưởng, thẩm mỹ nghệ thuật cao, bồi đắp hệ giá trị con người Việt Nam. Bên cạnh đó, công tác lý luận phê bình và nghiên cứu biên khảo cũng đạt thành tựu lớn với việc xuất bản hai cuốn sách giá trị: Cải lương Sài Gòn năm 1955 đến năm 1975 và Sân khấu cải lương Thành phố Hồ Chí Minh 1975 - 2025, đúc kết chặng đường 75 năm vẻ vang của nghệ thuật dân tộc gắn liền với tiến trình phát triển của thành phố. Công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống văn nghệ sỹ lão thành gặp khó khăn luôn được thực hiện chu đáo, mang đậm nghĩa tình./.