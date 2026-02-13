Quyết tâm đưa Cà Mau trở thành “mũi tàu” vươn ra biển lớn

Tại buổi họp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định trong suốt 96 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc Việt Nam đã đạt được nhiều thắng lợi vĩ đại, tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ, các bậc lão thành cách mạng và các thế hệ cán bộ, đảng viên, nhân dân đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng; đồng thời khẳng định buổi họp mặt Mừng Đảng, Mừng Xuân là dịp để toàn Đảng bộ, dân và quân địa phương tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, nâng cao quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: Huỳnh Anh - TTXVN

Nhìn lại năm 2025, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh đây là năm có ý nghĩa đặc biệt. Sau hợp nhất, không chỉ mở ra không gian phát triển mới mà mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã nhanh chóng vận hành ổn định, công tác xây dựng Đảng được tăng cường và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được củng cố. Tình hình kinh tế - xã hội ghi nhận đà tăng trưởng tích cực với tốc độ GRDP bình quân giai đoạn 2020 - 2025 đạt hơn 7%, riêng năm 2025 đạt 8%. Những kết quả này chính là bệ phóng quan trọng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và nhiệm kỳ mới.

Trong định hướng phát triển, các ngành kinh tế mũi nhọn như thủy sản và năng lượng tái tạo của tỉnh duy trì sự ổn định, đồng thời hạ tầng giao thông trọng điểm được đầu tư mạnh mẽ đã thúc đẩy kinh tế biển và logistics. Nhiều công trình chiến lược như cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, dự án mở rộng Sân bay Cà Mau và Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai đang từng bước hình thành, định hình không gian phát triển mới cho địa phương. Song song đó, công tác chuyển đổi số và an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, hướng đến xây dựng chính quyền phục vụ và nâng cao đời sống nhân dân.

Bước sang năm 2026, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh yêu cầu thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ: phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, văn hóa là nền tảng tinh thần và quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu. Đặc biệt, tỉnh quyết tâm bám sát chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm: “Cà Mau phải trở thành mũi của con tàu Việt Nam vươn ra biển lớn”.

Để hiện thực hóa tầm nhìn này, tỉnh Cà Mau sẽ tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao năng lực lãnh đạo, tận dụng tiềm năng kinh tế biển, năng lượng sạch, chuyển đổi số và phát triển hạ tầng… hướng tới mục tiêu xây dựng Cà Mau phát triển nhanh, bền vững.Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồ Hải lưu ý các cấp ủy, chính quyền chăm lo tổ chức Tết Bính Ngọ 2026 thật đầm ấm, nghĩa tình và an toàn, bảo đảm mọi người dân đều được vui Xuân, đón Tết./.