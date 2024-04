Quyền Chủ tịch nước thăm, tặng quà người có công và trẻ em tại Tây Ninh

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cho các hộ gia đình. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Báo cáo với đoàn công tác, bà Huỳnh Vương Hiếu, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Dương Minh Châu cho biết, trong những năm qua, công tác an sinh xã hội trên địa bàn luôn được các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ, tổ chức thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng chế độ cho các đối tượng. Các nguồn vận động xã hội hóa luôn được phát huy, góp phần chăm lo cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đến nay, trên địa bàn huyện có 550 đối tượng chính sách, trong đó có 2 Mẹ Việt Nam Anh hùng; trên 4.100 đối tượng bảo trợ xã hội. Năm 2023, số hộ nghèo, cận nghèo trong huyện còn 247 hộ, chiếm 0,74%.



Tại buổi thăm, tặng quà, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân biểu dương những thành tích, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tây Ninh đã đạt được trong những năm qua về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Tây Ninh có khoảng gần 240km đường biên giới, do vậy, tỉnh không chỉ là cửa ngõ kết nối giao thương giữa Việt Nam với Campuchia mà còn với các nước trong khối ASEAN.



Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã cùng ôn lại truyền thống lịch sử, hào hùng, vẻ vang của Tây Ninh. Vùng đất, con người nơi đây đã vượt qua những hy sinh mất mát từ những cuộc chiến tranh bảo vệ độc lập, tự do cho dân tộc, vượt qua những thách thức của một tỉnh có nhiều khó khăn với xuất phát điểm thấp để vươn lên đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế khá (đạt 6,12%), cao hơn mặt bằng chung của cả nước; GRDP bình quân đầu người đạt trên 3.900 USD. Tây Ninh có bứt phá trong thu hút đầu tư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển công nghiệp, du lịch. Năm 2023, kim ngạch xuất, nhập khẩu của tỉnh tăng, các công trình trọng điểm du lịch thu hút lượng du khách lớn (trên 5 triệu lượt du khách).

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao tỉnh vừa tập trung tăng tốc phát triển kinh tế vừa quan tâm, dành nguồn lực thỏa đáng cho đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, chăm lo cho người có công. Đến nay, tỉnh nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất cả nước. Qua đó cho thấy Tây Ninh đã nỗ lực và quan tâm rất lớn đến công tác xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; quan tâm đến giáo dục đào tạo, chăm lo, phát triển nguồn nhân lực của địa phương.



Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân mong muốn Đảng bộ, quân và dân Tây Ninh tiếp tục phát huy truyền thống, nỗ lực hơn nữa để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra; đặc biệt, tỉnh cần tập cho 2 nhiệm vụ tăng tốc phát triển kinh tế và đảm bảo nhiệm vụ quốc phòng an ninh của khu vực. Tây Ninh hiện còn dư địa rất lớn, cần phát huy tối đa những tiềm năng, lợi thế sẵn có, nhất là về du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, đô thị hóa, logistics. Tỉnh tăng cường hợp tác, phối hợp chặt chẽ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trong vùng để tạo ra các chuỗi thu hút đầu tư, liên kết sản xuất cả về hàng không lẫn đường biển để tạo ra bứt phá mới./.