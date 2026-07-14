Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu: Kiện toàn lãnh đạo để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong kỷ nguyên số

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cùng Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo chúc mừng các tân Thứ trưởng. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Theo Quyết định số 1256/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Đoàn Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo Quyết định số 1259/QĐ-TTg, ông Phạm Quang Hưng, Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin (Bộ Giáo dục và Đào tạo) được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.



Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chúc mừng hai tân Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời khẳng định, việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo của Bộ có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh ngành Giáo dục đang bước vào giai đoạn đổi mới căn bản, toàn diện, trước yêu cầu ngày càng cao của sự phát triển khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số.



Theo Phó Thủ tướng, giáo dục và đào tạo đang chuyển mạnh từ giai đoạn xây dựng chủ trương sang tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ để tạo ra những kết quả thực chất. Các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước chỉ thực sự có ý nghĩa khi được triển khai hiệu quả, tạo chuyển biến cụ thể trong từng nhà trường, đối với đội ngũ nhà giáo và người học. Vì vậy, việc bổ sung hai Thứ trưởng sẽ góp phần tăng cường năng lực tổ chức thực hiện, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.



Đánh giá cao năng lực và quá trình công tác của hai tân Thứ trưởng, Phó Thủ tướng đề nghị các đồng chí tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới tư duy quản lý theo hướng quản trị phát triển, tăng cường lắng nghe ý kiến từ cơ sở để hoàn thiện chính sách, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn. Đồng thời, chủ động phát hiện và xử lý các rào cản đối với sự phát triển của giáo dục.



Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm phân công nhiệm vụ phù hợp để phát huy tối đa năng lực của từng Thứ trưởng, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong công tác lãnh đạo, điều hành.



Phó Thủ tướng bày tỏ tin tưởng tập thể lãnh đạo Bộ cùng hai tân Thứ trưởng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.



Thay mặt hai tân Thứ trưởng phát biểu nhận nhiệm vụ, Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên bày tỏ vinh dự khi được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ tin tưởng giao trọng trách mới; đồng thời khẳng định đây vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn đối với mỗi cá nhân.



Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên cho biết sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Phó Thủ tướng Chính phủ, sự phân công của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; không ngừng học tập, rèn luyện, nỗ lực hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Bộ phát huy truyền thống đoàn kết, kế thừa những thành quả của các thế hệ đi trước, chung sức triển khai hiệu quả các chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước về phát triển giáo dục và đào tạo.



Thứ trưởng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ; sự chỉ đạo, hỗ trợ của Bộ trưởng, các Thứ trưởng, lãnh đạo các đơn vị cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong ngành để sớm hòa nhập công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Đoàn Trung Kiên sinh năm 1979, quê quán tỉnh Hà Nam (cũ); trình độ Tiến sĩ Luật, Cao cấp lý luận chính trị. Trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh. Ông từng là Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội, Giám đốc Học viện Tư pháp và kinh qua nhiều vị trí tại Văn phòng Chính phủ.



Ông Phạm Quang Hưng sinh năm 1974, quê quán tỉnh Ninh Bình; Cao cấp lý luận chính trị; học thạc sĩ và làm nghiên cứu sinh tại Đại học Tổng hợp Saskatchewan, Canada. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông là Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin. Ông từng là giảng viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Như vậy, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện nay gồm: Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn; Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng; các Thứ trưởng: Lê Quân, Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phạm Quang Hưng và Đoàn Trung Kiên./.