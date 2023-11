Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp xúc với lãnh đạo Quốc hội Philippines và các nước bên lề APPF-31

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chào xã giao Chủ tịch Thượng viện Philippines Juan Miguel Zubiri. Ảnh: Lê Dương - PV TTXVN từ Philippines

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chào xã giao Chủ tịch Hạ viện Philippines Matin Romualdez. Ảnh: Lê Dương - PV TTXVN từ Philippines Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải gặp Bộ trưởng Tài chính Philippines Benjamin Diokno. Ảnh: Lê Dương - PV TTXVN từ Philippines

Trong các cuộc chào xã giao Chủ tịch Thượng viện Philippines Juan Miguel Zubiri, Chủ tịch Hạ viện Martin Romualdez và làm việc với Bộ trưởng Tài chính Benjamin Diokno, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải khẳng định Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ Đối tác Chiến lược với Philippines, mong muốn thời gian tới hai bên cần tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quốc phòng an ninh cũng như văn hóa, giáo dục giao lưu nhân dân... Trong lĩnh vực hợp tác nghị viện, Phó chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên cần thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác mới, kể cả trên bình diện song phương và đa phương.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chia sẻ quan ngại của phía Philippines đối với vấn đề đang nổi lên ở khu vực, thế giới gần đây, nhất là vấn đề Biển Đông; khẳng định việc bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải, hàng không ở Biển Đông là cần thiết đối với các nước trong khu vực. Ông cũng đề nghị nghị viện Philippines tiếp tục ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Philippines, cùng phối hợp chặt chẽ để xử lý thỏa đáng các vấn đề trên biển trong quan hệ song phương.

Các lãnh đạo Quốc hội và Bộ Tài chính Philippines đều khẳng định coi trọng mối quan hệ chiến lược với Việt Nam, mong muốn hai nước tiếp tục hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ chủ quyền biển đảo; đề nghị hai nước tiếp tục ủng hộ nhau trên các diễn đàn quốc tế và khu vực, cũng như những vấn đề trên biển. Các lãnh đạo Quốc hội Philippines gửi lời chào tới Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đánh giá cao chuyến thăm gần đây của Chủ tịch Quốc hội đã góp phần thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn giữa hai nước, và sẽ sớm tổ chức chuyến thăm đáp lễ vào năm 2024.