Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân: Chính sách xã hội luôn là trụ cột quan trọng của sự phát triển

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng 4 phần quà ý nghĩa cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Long Xuyên. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường Long Xuyên ghi nhận, đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của Quốc hội trong Kỳ họp thứ 10 - kỳ họp lịch sử. Xuyên suốt trong 40 ngày, Quốc hội đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, thông qua 51 luật cùng nhiều nghị quyết quan trọng, đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn đồng thời kiến tạo khuôn khổ pháp lý cho giai đoạn mới.



Theo cử tri phường Long Xuyên, các quyết sách được thông qua tại kỳ họp này phản ánh đúng, trúng tâm tư, nguyện vọng của cử tri, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.



Phấn khởi trước những quyết sách mang tính đột phá của Quốc hội trong Kỳ họp thứ 10 vừa qua như miễn học phí cho học sinh, hỗ trợ người cao tuổi,..., cử tri Nguyễn Thị Hậu (ngụ khóm Bình Long 3, phường Long Xuyên) cho rằng, đây là những quyết sách rất kịp thời và nhân văn, đúng với quan điểm của Đảng “lấy người dân làm trung của sự phát triển”.



Cử tri Hậu cho rằng, sau sắp xếp đơn vị hành chính, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã thể hiện rõ tính ưu việt, nhất là chính quyền mới thực sực gần dân, sát dân. Tuy nhiên, để chính quyền địa phương 2 cấp thực sự sát dân, gần dân hơn nữa, cử tri Hậu kiến nghị cần sắp xếp lại các khóm ấp một cách khoa học, hợp lý, trên cơ sở phát huy tối đa những điểm mạnh của đội ngũ cán bộ cơ sở và các yếu tố dân tộc, tôn giáo, gắn kết được “tình làng, nghĩa xóm” ở từng địa bàn, khu dân cư…



Đồng tình với ý kiến trên, cử tri Trịnh Thị Kiều Trinh (ngụ khóm Đông Thịnh 2, phường Long Xuyên) kiến nghị Quốc hội, Chính phủ sớm thực hiện cải cách tiền lương gắn với vị trí việc làm theo đúng lộ trình đã đề ra, đảm bảo mức lương cơ sở mới phải thực sự cao hơn mức hiện tại để ổn định đời sống cán bộ, công chức tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức yên tâm gắn bó, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và đất nước.



Cử tri phường Long Xuyên cũng kiến nghị, Trung ương và tỉnh sớm đầu tư các tuyến giao thông trục ngang kết nối tỉnh An Giang và Kiên Giang cũ, qua đó, giúp người dân, doanh nghiệp dễ dàng lưu thông, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh An Giang mới, tạo trục giao thông liên hoàn kết nối các đô thị trung tâm như Long Xuyên-Rạch Giá-Hà Tiên-Châu Đốc… tạo động lực tăng trưởng mới cho tỉnh An Giang.



Ngoài ra, cử tri phường Long Xuyên cũng đề nghị, tỉnh An Giang triển khai các giải pháp phòng, chống sạt lở đất bờ sông, kênh rạch; đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông nội tỉnh như tuyến tỉnh lộ 941 nhằm giảm tải áp lực giao thông cho tuyến Quốc lộ 91 hiện hữu; cần có giải pháp bình ổn giá vật tư nông nghiệp và tìm kiếm thị trường xuất khẩu mới cho ngành hàng lúa gạo nhằm nâng cao thu nhập, ổn định đời sống của nông dân…



Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trân trọng cảm ơn những ý kiến thẳng thắn, dân chủ, tâm huyết, trách nhiệm của cử tri, thể hiện sự đồng thuận cao trong xã hội đối với những quyết sách quan trọng của Trung ương.



Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tổng hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri. Những vấn đề nào thuộc thẩm quyền của các địa phương, của tỉnh giao địa phương, tỉnh trực tiếp giải quyết. Những vấn khác, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang sẽ ghi nhận và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền ở những diễn đàn phù hợp.



Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn xác định chính sách xã hội là trụ cột quan trọng. Do đó, các chính sách về y tế, chăm sóc sức khỏe người dân, người cao tuổi và người có công tiếp tục được hoàn thiện và thực thi hiệu quả trong thời gian tới.



Ghi nhận và chia sẻ với những trăn trở, khó khăn của cử tri, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho rằng, đất nước ta đang bước vào một thời khắc quan trọng, đó là quá trình hoàn thiện thể chế nhằm khơi thông các nguồn lực phát triển trong bối cảnh mới. Do đó, để tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, phát triển nhanh, bền vững đất nước, tiếp tục nâng cao đời sống nhân dân, cần huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân.



Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân lưu ý, phường Long Xuyên nói riêng, tỉnh An Giang nói chung cần chủ động, sáng tạo trong giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền, không trông chờ, ỷ lại; đồng thời, mong muốn cử tri tiếp tục đồng thuận, cùng chính quyền chăm lo đời sống, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ - 2026 đoàn viên, ấm áp, hướng tới sự kiện trọng đại của đất nước là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.



Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã trao tặng 4 phần quà ý nghĩa cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Long Xuyên./.