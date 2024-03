Phát huy hơn nữa tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Vương quốc Anh

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng bày tỏ vui mừng chứng kiến quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Anh thời gian qua phát triển tích cực, nhất là trong các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, thương mại, đầu tư, an ninh, quốc phòng, giáo dục, đào tạo... Đặc biệt, trong năm 2023, hai bên đã phối hợp tổ chức thành công các hoạt động có ý nghĩa, thiết thực kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Anh (1973 - 2023).

Để phát huy hơn nữa các tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Anh, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đề nghị Bộ Ngoại giao hai nước phối hợp thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác. Thứ trưởng cũng đánh giá cao sự ủng hộ của Vương quốc Anh đối với Việt Nam trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chuyển dịch năng lượng công bằng (JETP) với Nhóm các nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới G7; bày tỏ mong muốn Vương quốc Anh tiếp tục hỗ trợ nguồn vốn, công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam.



Đánh giá cao những kết quả hợp tác đạt được giữa hai nước trong thời gian qua, Thứ trưởng Thường trực Philip Barton khẳng định Vương quốc Anh coi trọng tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược với Việt Nam trong tổng thể chính sách của Anh tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương; nhấn mạnh Anh sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế bền vững, bảo vệ đa dạng sinh học khu vực sông Mekong; khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, đối tác Việt Nam để thúc đẩy thực hiện các kế hoạch hợp tác trong khuôn khổ JETP, nhất là về điện gió ngoài khơi, lĩnh vực Anh có thế mạnh.



Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ, tận dụng hiệu quả lợi ích mà Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Anh (UKVFTA) mang lại; đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, kinh tế biển…; tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức, diễn đàn khu vực và quốc tế như Liên hợp quốc, trong khuôn khổ quan hệ ASEAN - Anh, Hiệp định Đối tác toàn diện xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).



Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, Thứ trưởng Philip Barton khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không, tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982 trên tất cả các vùng biển và đại dương, trong đó có Biển Đông và Biển Đỏ./.