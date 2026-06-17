Nguyên Đại sứ Campuchia tại Việt Nam nhận Huân chương Hữu nghị

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ trao Quyết định của Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Hữu nghị cho bà Chea Kimtha. Ảnh: Minh Hưng – PV TTXVN tại Campuchia Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, lễ trao tặng Huân chương Hữu nghị cho bà Chea Kimtha diễn ra dưới sự chủ trì của Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Minh Vũ. Tham dự buổi lễ, về phía Campuchia còn có sự tham dự của Ủy viên Trung ương, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Kem Sambath, Phó Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Hun Saroeun, cùng các đại diện Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia cũng như Hội Cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam (CAVA). Các đại biểu tham dự buổi lễ chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Minh Hưng – PV TTXVN tại Campuchia Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ cho biết mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia đã trải qua chặng đường lịch sử dài lâu, được thử thách và tôi luyện qua nhiều giai đoạn. Mối quan hệ này không ngừng được củng cố và phát triển đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Minh Hưng – PV TTXVN tại Campuchia Theo Đại sứ Nguyễn Minh Vũ, để duy trì và thúc đẩy dòng chảy hợp tác tốt đẹp đó, bên cạnh chỉ đạo định hướng chiến lược của lãnh đạo hai nước, hai bên cũng trân trọng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp bền bỉ, hiệu quả của các nhà ngoại giao, các cơ quan hữu quan. Trong đó, trên cương vị là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Campuchia tại Việt Nam giai đoạn 2023-2026, bà Chea Kimtha đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc thắt chặt mối quan hệ láng giềng hữu nghị và tình đoàn kết truyền thống, thúc đẩy đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, tích cực kết nối giữa các bộ, ban, ngành, địa phương hai nước để triển khai hiệu quả các thỏa thuận song phương.

Trong nhiệm kỳ bà Chea Kimtha giữ cương vị Đại sứ Campuchia tại Việt Nam, quan hệ ngoại giao và kinh tế giữa hai nước đã ghi nhận nhiều dấu mốc phát triển mạnh mẽ, kim ngạch thương mại song phương liên tục tăng trưởng mạnh, đạt kỷ lục 11,33 tỷ USD trong năm 2025. Bà Chea Kimtha cũng có những đóng góp lớn vào việc duy trì sự hợp tác chặt chẽ trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh và đối ngoại, tạo nền tảng tin cậy vững chắc cho sự phát triển chung của hai nước.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh quyết định trao tặng Huân chương Hữu nghị là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với những đóng góp tích cực của bà Chea Kimtha vào việc củng cố, tăng cường mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam -Campuchia.



Trên tinh thần đó, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ khẳng định tấm Huân chương cao quý này không chỉ là sự vinh danh những thành quả mang tính dấu ấn của nguyên Đại sứ Campuchia tại Việt Nam trong thời gian qua, mà còn là biểu tượng của tình hữu nghị bền chặt, gửi gắm niềm tin rằng bà Chea Kimtha sẽ tiếp tục là nhịp cầu nối, đóng góp quý báu cho sự phát triển của quan hệ hai nước trong giai đoạn mới.



Trong bầu không khí trang trọng và thắm tình hữu nghị, thay mặt Đảng và Nhà nước, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ đã trao tặng Huân chương Hữu nghị cho bà Chea Kimtha vì những đóng góp tích cực của bà cho việc thúc đẩy, củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Campuchia trong suốt nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ trao Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Việt Nam tặng thưởng cho bà Chea Kim Tha. Ảnh: Minh Hưng – PV TTXVN tại Campuchia

Phát biểu đáp từ, nguyên Đại sứ Campuchia tại Việt Nam, Cố vấn Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Chea Kimtha bày tỏ vinh dự được đón nhận Huân chương Hữu nghị do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng. Theo bà Chea Kimtha, việc trao tặng phần thưởng cao quý này không chỉ là niềm vinh dự cho riêng cá nhân bà, mà còn là minh chứng cho những nỗ lực chung trong việc củng cố và tăng cường hơn nữa tình hữu nghị, đoàn kết và hợp tác toàn diện vững chắc giữa Việt Nam và Campuchia.