Người thủ lĩnh công đoàn tâm huyết trong xây dựng quan hệ lao động hài hòa từ đối thoại

Anh Phạm Văn Trung phát biểu tại một buổi đối thoại giữa người sử dụng lao động và người lao động nhằm lắng nghe, giải quyết kịp thời các kiến nghị, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp. Ảnh: Đồng Thúy - TTXVN

Những đóng góp đó đã giúp anh trở thành một trong những cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu của tỉnh Bắc Ninh được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tuyên dương toàn quốc năm 2026.

Đa dạng kênh đối thoại, lắng nghe từ cơ sở

Bắc Ninh là địa phương tập trung nhiều doanh nghiệp FDI với hàng trăm nghìn lao động. Tại các doanh nghiệp có hàng chục nghìn công nhân, khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa quản trị và áp lực sản xuất luôn đặt ra yêu cầu phải duy trì cơ chế đối thoại hiệu quả nhằm giữ ổn định quan hệ lao động.

Hiểu rõ những điều đó, ngay khi được bầu làm Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật Goertek Vina vào tháng 4/2014, anh Phạm Văn Trung xác định xây dựng cơ chế đối thoại thực chất là nhiệm vụ trọng tâm. Theo anh, đối thoại không chỉ để giải quyết vụ việc phát sinh mà phải trở thành kênh kết nối thường xuyên, giúp doanh nghiệp và người lao động hiểu, chia sẻ và cùng tìm tiếng nói chung.

Để tiếng nói của hơn 11.000 đoàn viên được lắng nghe, Ban Chấp hành Công đoàn xây dựng cơ chế đối thoại nhiều kênh. Bên cạnh các cuộc đối thoại định kỳ theo quy định, Công đoàn duy trì hệ thống hòm thư góp ý tại nhà ăn, phân xưởng; đường dây nóng tiếp nhận phản ánh; Tổ dư luận xã hội nắm bắt tâm tư công nhân trên các nhóm nội bộ. Đặc biệt, các mã QR được bố trí tại khu vực nhà xe, tủ đồ để người lao động thuận tiện gửi kiến nghị, phản ánh ngay trên điện thoại.

Theo anh Trung, muốn đối thoại hiệu quả phải xác định đúng vấn đề người lao động quan tâm. Vì vậy, mọi ý kiến sau khi tiếp nhận đều được Công đoàn phân loại theo các nhóm như quan hệ lao động; tiền lương, thu nhập, phúc lợi; điều kiện làm việc, an toàn vệ sinh lao động; đào tạo, phát triển nghề nghiệp; chế độ, chính sách.

Việc phân loại theo từng nhóm vấn đề giúp quá trình đối thoại đi đúng trọng tâm, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp xem xét, giải quyết từng nội dung cụ thể thay vì xử lý dàn trải. Những kiến nghị thuộc thẩm quyền của doanh nghiệp được Công đoàn tổng hợp để trao đổi trực tiếp với Ban Giám đốc; các nội dung liên quan đến chính sách, pháp luật được giải thích hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Không chỉ duy trì đối thoại tại phòng họp, anh Trung thường xuyên xuống phân xưởng gặp gỡ công nhân để nắm bắt tâm tư ngay từ cơ sở. Sau dịch COVID-19, khi nhiều công nhân phản ánh chất lượng bữa ăn ca giảm do giá nguyên liệu biến động, Công đoàn đã đề xuất tổ chức đối thoại với Ban Giám đốc và đơn vị cung cấp suất ăn. Doanh nghiệp sau đó điều chỉnh thực đơn, nâng cao chất lượng bữa ăn. Tương tự, khi một phân xưởng thay đổi lịch làm việc, Công đoàn kịp thời lắng nghe ý kiến người lao động, trao đổi với Ban Quản lý để điều chỉnh phương án phù hợp hơn, góp phần hạn chế phát sinh mâu thuẫn.

Anh Bùi Duy Cương, nhân viên Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật Goertek Vina chia sẻ, điều anh đánh giá cao là Công đoàn luôn lắng nghe ý kiến của người lao động và kịp thời trao đổi với doanh nghiệp khi phát sinh vướng mắc. "Nhiều kiến nghị của công nhân được tiếp thu, giải quyết ngay nên chúng tôi yên tâm làm việc và gắn bó với công ty", anh Cương nói.

Chia sẻ kinh nghiệm nhiều năm làm công tác công đoàn, anh Phạm Văn Trung cho rằng, điều quan trọng nhất là tạo điều kiện để người lao động nói hết những băn khoăn của mình, đồng thời giúp doanh nghiệp hiểu đúng những kiến nghị. Tại các doanh nghiệp đông lao động, nếu thiếu kênh đối thoại hiệu quả, những bức xúc nhỏ cũng có thể tích tụ thành mâu thuẫn lớn.

Thương lượng thực chất, hài hòa lợi ích

Với anh Phạm Văn Trung, đối thoại chỉ là bước khởi đầu. Điều quan trọng hơn là những kiến nghị chính đáng của người lao động phải được cụ thể hóa thành các điều khoản trong Thỏa ước lao động tập thể để trở thành cam kết giữa doanh nghiệp và người lao động. Trước mỗi kỳ thương lượng, Ban Chấp hành Công đoàn khảo sát ý kiến người lao động, đối chiếu quy định của pháp luật, tình hình sản xuất, kinh doanh và nhu cầu thực tế để xây dựng phương án thương lượng. Các nội dung đều được chuẩn bị trên cơ sở số liệu và căn cứ cụ thể nhằm tạo sự đồng thuận giữa doanh nghiệp và người lao động.

Theo anh Trung, thương lượng tập thể không phải là quá trình "đòi hỏi" hay "nhượng bộ", mà là tìm giải pháp hài hòa để vừa bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, vừa tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển ổn định. Khi doanh nghiệp và người lao động cùng hướng tới mục tiêu chung, các thỏa thuận đạt được sẽ có tính bền vững và khả thi.

Từ cách tiếp cận đó, Công đoàn Goertek Vina nhiều lần thương lượng thành công để đưa vào Thỏa ước lao động tập thể các điều khoản có lợi hơn quy định của pháp luật. Thỏa ước lao động tập thể giai đoạn 2023-2025 quy định mức lương tối thiểu của doanh nghiệp cao hơn mức tối thiểu vùng; duy trì cơ chế xem xét tăng lương hằng năm theo hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Người lao động còn được hưởng nhiều chế độ như phụ cấp đi lại, thưởng chuyên cần, quà các dịp lễ, Tết, hỗ trợ khi gặp khó khăn.

Cùng với đó, doanh nghiệp tiếp tục cải thiện điều kiện làm việc, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, bố trí thời giờ làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, góp phần phục hồi sức khỏe cho người lao động. Hiện thu nhập bình quân của công nhân Goertek Vina duy trì từ 10-14 triệu đồng/người/tháng.

Không chỉ chăm lo quyền lợi vật chất, Công đoàn còn phối hợp với doanh nghiệp tổ chức nhiều hoạt động nâng cao đời sống tinh thần như "Tết Sum vầy", "Tháng Công nhân", Ngày hội gia đình, các giải thể thao, hội diễn văn nghệ..., góp phần tạo môi trường làm việc gắn kết, xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Phát huy vai trò cầu nối giữa người lao động và doanh nghiệp, anh Trung cùng Ban Chấp hành Công đoàn đã góp phần giữ vững quan hệ lao động ổn định tại Goertek Vina trong nhiều năm, kể cả giai đoạn dịch COVID-19 hay khi doanh nghiệp gặp khó khăn do biến động thị trường.

Ông Jiang Hong Zhai, Tổng Giám đốc Goertek Việt Nam cho biết, anh Phạm Văn Trung luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, khách quan khi xử lý công việc, biết đặt mình vào vị trí của cả người lao động và doanh nghiệp để tìm tiếng nói chung. Thông qua tổ chức công đoàn, nhiều kiến nghị của người lao động được tiếp nhận, giải quyết kịp thời, góp phần xây dựng môi trường làm việc ổn định, hài hòa.

Không chỉ là cán bộ công đoàn tâm huyết, anh Phạm Văn Trung còn là kỹ sư, hiện giữ cương vị Trưởng Trung tâm Quản lý An toàn của Goertek Việt Nam. Việc đảm nhiệm đồng thời công tác chuyên môn và công đoàn giúp anh hiểu rõ đặc thù sản xuất, các yêu cầu về an toàn lao động cũng như hoạt động của doanh nghiệp, từ đó nâng cao hiệu quả đối thoại, thương lượng và tạo được sự tin tưởng từ cả người lao động lẫn Ban Giám đốc.

Với những đóng góp bền bỉ, giai đoạn 2023-2025, anh Phạm Văn Trung được nhận nhiều Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh, UBND tỉnh Bắc Ninh và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Năm 2026, anh tiếp tục được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tuyên dương toàn quốc vì thành tích xuất sắc trong công tác đối thoại và thương lượng tập thể.

Gần 12 năm gắn bó với tổ chức công đoàn, anh Phạm Văn Trung cùng Ban Chấp hành Công đoàn Goertek Vina đã góp phần xây dựng cơ chế đối thoại, thương lượng thực chất, tạo sự đồng thuận giữa người lao động và doanh nghiệp. Với anh, mỗi cuộc đối thoại thành công không chỉ giải quyết một vấn đề phát sinh mà còn bồi đắp niềm tin, tạo nền tảng để người lao động gắn bó với doanh nghiệp và doanh nghiệp phát triển bền vững./.