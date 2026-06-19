Lilama 18 tuyên dương, khen thưởng con cán bộ, nhân viên đạt thành tích học tập xuất sắc, gỏi năm học 2025 - 2026





Đây là hoạt động thường niên của Công đoàn LILAMA 18 nhằm chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động, đồng thời quan tâm, động viên thế hệ trẻ là con em cán bộ, công nhân viên, người lao động trong toàn Công ty.



Đây là hoạt động thường niên của Công đoàn LILAMA 18 nhằm chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động, đồng thời quan tâm, động viên thế hệ trẻ là con em cán bộ, công nhân viên, người lao động trong toàn Công ty. Thông qua chương trình, Công đoàn mong muốn khích lệ các cháu tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, đạt nhiều thành tích cao hơn nữa, trở thành những công dân có ích cho xã hội; đồng thời góp phần để người lao động yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với đơn vị và Công ty. Đây cũng là dịp để các cháu giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm học tập, cùng nhau phấn đấu và tiến bộ.

Ông Nguyễn Hồng Sỹ – Chủ tịch Hội đồng quản trị đã trao phần thưởng, biểu dương và chúc mừng các cháu đạt thành tích cao trong học tập.



Thành tích học tập của các cháu không chỉ là niềm vui, niềm tự hào của mỗi gia đình mà còn là niềm vinh dự chung của tập thể LILAMA 18. Những kết quả đạt được là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm động lực để các bậc phụ huynh nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và công tác chuyên môn tại đơn vị.

Ông Phan Hồng Tuấn – Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần LILAMA 18 đã trao phần thưởng, biểu dương và chúc mừng các cháu đạt thành tích cao trong học tập.



Thay mặt lãnh đạo Công ty, ông Nguyễn Hồng Sỹ – Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Phan Hồng Tuấn – Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần LILAMA 18 đã trao phần thưởng, biểu dương và chúc mừng các cháu đạt thành tích cao trong học tập. Lãnh đạo Công ty mong muốn các cháu tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học, luôn là con ngoan, trò giỏi, không ngừng tu dưỡng đạo đức, rèn luyện kỹ năng, nâng cao tri thức để đạt được nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong những năm học tiếp theo, sớm trưởng thành và đóng góp tích cực cho sự phát triển của quê hương, đất nước. Đồng thời, lãnh đạo Công ty cũng mong các bậc phụ huynh tiếp tục quan tâm, đồng hành và tạo điều kiện tốt nhất để các cháu phát huy năng lực, đạt được những kết quả cao hơn trong học tập và rèn luyện.

Chương trình thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Ban lãnh đạo và Công đoàn Công ty đối với đời sống người lao động.



Trong khuôn khổ chương trình, các cháu đã được tham quan, tìm hiểu lịch sử tại Dinh Độc Lập – Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt gắn liền với những dấu mốc quan trọng của dân tộc. Chuyến tham quan không chỉ giúp các cháu hiểu thêm về truyền thống lịch sử hào hùng của đất nước mà còn góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng, xã hội.

Hằng năm, hàng trăm cháu là con cán bộ, nhân viên trên toàn hệ thống Công ty được tuyên dương, khen thưởng. Riêng năm học 2024 – 2025, Công đoàn Công ty đã khen thưởng 673 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh xuất sắc các cấp. Điều đó thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Công ty và tổ chức Công đoàn đối với công tác chăm lo đời sống người lao động, đồng thời khuyến khích, động viên thế hệ trẻ tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện để trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Mặc dù giá trị vật chất của phần thưởng không lớn, nhưng đây là sự ghi nhận, động viên kịp thời đối với những nỗ lực và thành tích học tập của các cháu; đồng thời thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Ban lãnh đạo và Công đoàn Công ty đối với đời sống người lao động. Hoạt động ý nghĩa này góp phần xây dựng môi trường làm việc nhân văn, gắn kết, tạo động lực để người lao động yên tâm công tác, chăm lo xây dựng gia đình hạnh phúc và cùng chung sức xây dựng Công ty Cổ phần LILAMA 18 ngày càng phát triển bền vững./.