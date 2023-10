Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ IX

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ trao giải.



Thủ tướng Phạm Minh Chính và Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao giải Nhất cho đại diện nhóm tác giả Ban biên tập tin đối ngoại (Thông tấn xã Việt Nam). Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Nguyễn Trọng Nghĩa, cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, các cơ quan báo chí, xuất bản cùng các tác giả đoạt giải…



Ban Tổ chức Giải thưởng cho biết, tại kỳ Giải thưởng lần thứ IX đã nhận được 1.456 tác phẩm/sản phẩm gửi tham gia, tăng 30% so với kỳ Giải thưởng trước. Số lượng các tác phẩm tăng thêm tập trung chủ yếu tại các hạng mục sáng kiến, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại; báo in, báo điện tử, trang thông tin điện tử tiếng nước ngoài; truyền hình; ảnh; video clip. Hạng mục báo in, báo điện tử, trang thông tin điện tử tiếng Việt và tiếng nước ngoài vẫn dẫn đầu về số lượng các tác phẩm/sản phẩm tham gia Giải thưởng năm nay.



Chủ đề của các tác phẩm, sản phẩm năm nay bao quát đầy đủ các sự kiện chính trị, đối ngoại, văn hóa… quan trọng của đất nước, thu hút sự quan tâm của dư luận trong nước và quốc tế; thông tin về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, những thành tựu của đất nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, đối ngoại, quyền con người; vẻ đẹp đất nước, con người, giá trị văn hóa Việt Nam…



Hình thức thể hiện đa dạng, độc đáo, hiện đại, đáp ứng nhu cầu, thói quen tiếp cận thông tin của các đối tượng khác nhau, nhất là giới trẻ. Nhiều tác phẩm, sản phẩm thể hiện được tư duy đổi mới, sáng tạo về phương thức; ứng dụng hiệu quả các phương tiện truyền thông mới.



Các tác phẩm, sản phẩm của người nước ngoài chủ yếu tập trung phân tích về chính sách ngoại giao của Việt Nam; vai trò, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế, tình hình phát triển kinh tế - xã hội; hoạt động giao lưu nhân dân…, thể hiện được sự hiểu biết, tình cảm sâu sắc dành cho đất nước, con người Việt Nam, góp phần tạo luồng thông tin tích cực của dư luận quốc tế về Việt Nam.



Lực lượng báo chí truyền thông vẫn chiếm tỷ lệ lớn trong số các tác giả/ nhóm tác giả, phản ánh qua số lượng các tác phẩm/ sản phẩm thuộc thể loại báo chí, truyền hình, phát thanh, ảnh.



Giải thưởng lần IX tiếp tục thu hút sự tham gia tích cực của các tác giả, nhóm tác giả là người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài với 78 tác phẩm, sản phẩm; đồng thời cũng ghi nhận sự tham gia rất tích cực, có trách nhiệm của các cơ quan báo chí địa phương, cơ quan nghiên cứu, tổ chức, cá nhân, giới nghệ sỹ, chuyên gia học giả… Nhiều tác phẩm, sản phẩm được đầu tư công phu, có chất lượng; hồ sơ tham gia Giải thưởng nghiêm túc, chỉn chu.



Qua hai vòng chấm Sơ khảo và Chung khảo, Hội đồng Giải thưởng đã quyết định trao cho 110 tác phẩm, sản phẩm xuất sắc gồm: 8 giải Nhất, 22 giải Nhì, 30 giải Ba và 50 giải Khuyến khích.



8 giải Nhất được trao cho các tác phẩm ở các hạng mục: