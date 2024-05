Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng Đại lễ Phật đản 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thăm, chúc mừng các chư tôn, đức giáo phẩm tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Thăm và chúc mừng Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Huê Nghiêm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chúc Hòa thượng Pháp chủ cùng các chư tôn đức giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam và toàn thể tăng, ni, đồng bào phật tử trong cả nước đón mùa Phật đản Phật lịch 2568, dương lịch 2024 an lành, nhiều niềm vui, hạnh phúc.



Ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đối với cộng đồng xã hội và đất nước trong thời gian qua, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang bày tỏ mong muốn Đại lão Hòa thượng Pháp chủ và các giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng đất nước, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, cùng chính quyền và nhân dân cả nước chung tay góp sức vượt qua những khó khăn trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Đảng và Nhà nước sẽ tạo mọi điều kiện để Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục hành đạo theo phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội” bằng những hoạt động “tốt đời đẹp đạo”, đóng góp vào sự phát triển của đất nước.



Cảm ơn sự quan tâm và tình cảm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng bày tỏ niềm vui đón mùa Phật đản sinh năm 2568 Phật lịch trùng với Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam và cũng là nhân vật lịch sử được thế giới công nhận. Đó là sự kiện trùng hợp đặc biệt khi ngày vui của những người con Phật trung với ngày vui của tất cả mọi người dân Việt Nam.



Hòa thượng Pháp chủ Thích Trí Quảng nhấn mạnh, bài học lịch sử của dân tộc cho thấy khi nhân dân ta đoàn kết xung quanh sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chủ tịch đã làm nên những chiến thắng oanh liệt trước kẻ thù to lớn, giành được độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Vì thế, dù chịu sự tác động tiêu cực của tình hình thế giới hay những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, mọi người Việt Nam dù ở cương vị nào, có đạo hay không có đạo cần gìn giữ “tâm an”, đoàn kết chung lòng sẽ vượt qua mọi khó khăn, mang lại sự bình an và phát triển cho đất nước. Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy truyền thống gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, tham gia tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các chương trình an sinh xã hội, chăm lo giúp đỡ người nghèo, tạo sự ổn định xã hội để phát triển.



Thăm, chúc mừng Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các giáo phẩm Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (Thiền Viện Quảng Đức), Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang bày tỏ niềm tin và mong muốn các đức giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các tăng, ni, phật tử tiếp tục phát huy truyền thống gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, tham gia tích cực vào các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Chính phủ sẵn sàng hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi để Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngay sau dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.



Thay mặt Hòa thượng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam; cho biết, Đại lễ Phật đản năm nay được tăng, ni, phật tử ở các địa phương tổ chức rất trang trọng và tùy theo điều kiện đều tổ chức kèm theo các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương. Các cấp Giáo hội, tăng, ni, phật tử trong cả nước cố gắng kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp của Phật giáo, tham gia vào các hoạt động xã hội, tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc đem lại an lạc, hạnh phúc cho bản thân và gia đình, sự phồn vinh, thịnh vượng cho đất nước.