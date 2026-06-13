Khen thưởng lực lượng Công an đấu tranh hiệu quả với tội phạm công nghệ cao

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương ghi nhận, biểu dương những chiến công nổi bật của Công an tỉnh Phú Thọ trong thời gian qua, đặc biệt là việc triệt phá các chuyên án lớn về lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia, xâm phạm quyền tác giả phần mềm máy tính và đấu tranh với các nhóm tội phạm núp bóng doanh nghiệp hoạt động vi phạm pháp luật. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo trực tuyến đang diễn biến phức tạp, gây thiệt hại lớn về tài sản và ảnh hưởng đến đời sống tinh thần của người dân. Bên cạnh đó, các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ cũng tác động tiêu cực đến môi trường đầu tư, kinh doanh và quá trình hội nhập quốc tế. Việc Công an tỉnh phát hiện, đấu tranh, xử lý các vụ án điển hình không chỉ góp phần giữ vững an ninh, trật tự mà còn mang ý nghĩa răn đe, phòng ngừa chung đối với các đối tượng có ý định vi phạm pháp luật. Những kết quả đạt được là sự kế thừa truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân; đồng thời thể hiện hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng, các cấp, các ngành và sự ủng hộ của nhân dân.

Thiếu tướng, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ Nguyễn Minh Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Tạ Toàn – TTXVN Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và của tỉnh, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Phú Thọ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, triệt phá nhiều vụ án phức tạp, nghiêm trọng. Nổi bật là việc điều tra, khám phá thành công nhiều chuyên án lớn liên quan đến tội phạm xâm phạm quyền tác giả; tội phạm có tổ chức núp bóng doanh nghiệp hoạt động vi phạm pháp luật; đấu tranh, vô hiệu hóa đường dây sử dụng công nghệ cao có âm mưu thiết lập trung tâm lừa đảo xuyên quốc gia tại Việt Nam…. Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Thọ khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Ảnh: Tạ Toàn – TTXVN

Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh đã trao thư khen và quyết định khen thưởng cho 10 tập thể, 34 cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm./.