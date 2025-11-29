Khánh thành Đài tưởng niệm liên minh chiến đấu Lào – Việt Nam tỉnh Xaysomboun

Lễ khánh thành và bàn giao công trình xây dựng, nâng cấp, cải tạo Đài tưởng niệm Liên minh chiến đấu Lào – Việt Nam tỉnh Xaysomboun. Ảnh: TTXVN phát

Đây là công trình mang ý nghĩa thiêng liêng, biểu tượng cho tình đoàn kết chiến đấu, sự kề vai sát cánh của quân và dân hai nước Việt Nam - Lào trong suốt chiều dài lịch sử. Công trình được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam thông qua Ban Công tác đặc biệt của hai Chính phủ. Đài tưởng niệm không chỉ là điểm nhấn văn hóa – lịch sử, mà còn là minh chứng sống động cho tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. Công trình đồng thời là nơi giáo dục truyền thống, hun đúc niềm tự hào cho các thế hệ mai sau và góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng phát triển bền vững.

Dự án tôn tạo lại khu vực có diện tích 6.300 m2 và xây mới các hạng mục với tổng diện tích 2.000 m2, nâng tổng diện tích sử dụng lên 8.300 m2. Hạng mục xây mới nổi bật là Khuôn viên Công viên rộng 1.500 m2, được thiết kế với các công trình kiến trúc nghệ thuật kết hợp không gian vui chơi, lối dạo bộ và hệ kè bê tông chắn đất có diện tích hơn 2.000 m2. Tổng kinh phí của dự án là 1,39 triệu USD.