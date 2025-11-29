Tin tức
Khánh thành Đài tưởng niệm liên minh chiến đấu Lào – Việt Nam tỉnh Xaysomboun
Đây là công trình mang ý nghĩa thiêng liêng, biểu tượng cho tình đoàn kết chiến đấu, sự kề vai sát cánh của quân và dân hai nước Việt Nam - Lào trong suốt chiều dài lịch sử. Công trình được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam thông qua Ban Công tác đặc biệt của hai Chính phủ. Đài tưởng niệm không chỉ là điểm nhấn văn hóa – lịch sử, mà còn là minh chứng sống động cho tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. Công trình đồng thời là nơi giáo dục truyền thống, hun đúc niềm tự hào cho các thế hệ mai sau và góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng phát triển bền vững.
Dự án tôn tạo lại khu vực có diện tích 6.300 m2 và xây mới các hạng mục với tổng diện tích 2.000 m2, nâng tổng diện tích sử dụng lên 8.300 m2. Hạng mục xây mới nổi bật là Khuôn viên Công viên rộng 1.500 m2, được thiết kế với các công trình kiến trúc nghệ thuật kết hợp không gian vui chơi, lối dạo bộ và hệ kè bê tông chắn đất có diện tích hơn 2.000 m2. Tổng kinh phí của dự án là 1,39 triệu USD.
Phát biểu tại sự kiện, Thiếu tướng Monekham Duongsachanh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xaysomboun, cho biết Đài tưởng niệm Liên minh chiến đấu Lào – Việt Nam là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Tỉnh Xaysomboun sẽ sử dụng công trình này để tổ chức lễ hồi hương hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong chiến tranh trên địa bàn tỉnh về với đất Mẹ Việt Nam; đồng thời là nơi tổ chức các hoạt động tưởng nhớ công lao các chiến sĩ anh hùng hai nước Lào - Việt Nam vào những ngày lễ lớn của hai Đảng, hai Nhà nước và hai Chính phủ.
Thiếu tướng Monekham Duongsachanh khẳng định mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Chính phủ và nhân dân hai nước Lào – Việt Nam, Việt Nam - Lào là mối quan hệ duy nhất trên thế giới. Sự giúp đỡ của Việt Nam dành cho Lào xuất phát từ tấm lòng trong sáng, chân thành, như anh em ruột thịt.
Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và lực lượng vũ trang tỉnh Xaysomboun, Thiếu tướng Monekham Duongsachanh cam kết sẽ sử dụng đúng mục đích các dự án mà Việt Nam hỗ trợ và bày tỏ hy vọng hai bên sẽ tiếp tục chung tay bảo vệ, vun đắp cho tình hữu nghị vĩ đại Lào – Việt Nam, Việt Nam - Lào ngày càng bền chặt ./.