Hợp tác Việt Nam - Italy trong lĩnh vực thực thi pháp luật

Bộ trưởng Công an Tô Lâm tiếp Đại sứ Cộng hòa Italy Antonio Alessandro. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Chúc mừng Đại sứ Antonio Alessandro hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm cảm ơn và đánh giá cao những đóng góp của ngài Đại sứ và cán bộ Đại sứ quán Italy tại Việt Nam trong việc phối hợp với các cơ quan chức năng Việt Nam chuẩn bị kỹ lưỡng, góp phần làm nên thành công của chuyến thăm, làm việc tại Cộng hòa Italy của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và của Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam.



Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, năm 2023 là năm đặc biệt đối với hai nước Italy - Việt Nam. Hai quốc gia đã kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973 - 2023) và 10 năm triển khai khuôn khổ Đối tác chiến lược (2013 - 2023). Thông qua trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cơ chế hợp tác trong khuôn khổ Đối tác chiến lược, hai nước tích cực thúc đẩy hợp tác thiết thực, hiệu quả trên các lĩnh vực chính trị - ngoại giao, thương mại - đầu tư, quốc phòng, an ninh, khoa học - công nghệ, văn hóa - du lịch, giáo dục - đào tạo, kết nối địa phương… Việt Nam luôn coi Italy là một trong những đối tác ưu tiên trên cơ sở chân thành, tin cậy. Việt Nam đánh giá cao vai trò của Italy trên trường quốc tế và sự hợp tác hai nước tại các diễn đàn đa phương quan trọng cũng như ủng hộ tích cực các sáng kiến, ý tưởng của Italy nhằm góp phần duy trì hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và thế giới. Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối quan hệ giữa Italy và ASEAN, hỗ trợ Italy tham gia các cơ chế hợp tác tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Bộ Công an Việt Nam đánh giá cao những đóng góp tích cực của Đại sứ vào việc củng cố, phát triển quan hệ giữa Việt Nam - Italy trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật. Hai bên đã phối hợp trao đổi đoàn các cấp, trao đổi thông tin chiến lược; phối hợp tổ chức thành công nhiều hội thảo và tập huấn cho các cán bộ Công an Việt Nam; thống nhất thiết lập Ủy ban hỗn hợp thúc đẩy hợp tác phòng, chống tội phạm giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Italy; ký kết Hiệp định về hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm năm 2014, Hiệp định dẫn độ và Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù vào tháng 7/2023, qua đó, tạo hành lang pháp lý quan trọng cho hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm...

Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Antonio Alessandro bày tỏ vui mừng về chuyến thăm, làm việc tại Italy rất thành công của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vừa qua và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Bộ trưởng Tô Lâm làm Trưởng đoàn vào tháng 7/2023. Chuyến thăm tạo dấu ấn quan trọng và là bước ngoặt cho quan hệ hai nước Italy - Việt Nam nói chung, giữa các cơ quan thực thi pháp luật của Italy với Bộ Công an Việt Nam nói riêng.

Đại sứ Antonio Alessandro khẳng định, sau khi về nước, dù ở bất kỳ cương vị công tác nào, sẽ nỗ lực có những sáng kiến nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Italy - Việt Nam trên các lĩnh vực, đồng thời ủng hộ và làm cầu nối mở rộng quan hệ hợp tác hiệu quả hơn nữa giữa các cơ quan thực thi pháp luật của Italy với Bộ Công an Việt Nam để đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia, sự phồn vinh ở mỗi nước và vì lợi ích của nhân dân hai nước./.