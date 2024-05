Họp báo về Chương trình 'Vu Lan- Đạo hiếu và Dân tộc 2024'

Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng Ban thông tin truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam giới thiệu về Chương trình “Đạo hiếu và Dân tộc”.

Từ năm 2014 đến nay, Ban Thông tin Truyền thông T.Ư – Giáo hội Phật giáo Việt Nam định kỳ tổ chức. Chương trình Vu Lan – Đạo Hiếu & Dân tộc vào mỗi dịp đón mùa Vu Lan Báo Hiếu. 10 năm đã qua với 7 Chương trình đã diễn ra, năm 2024 là Chương trình thứ 8 do Ban TTTT T.Ư –GHPGVN Tổ chức.

Chương trình Nghệ thuật được bố cục, chọn lựa những nội dung phù hợp theo từng năm, nhưng không nằm ngoài thông điệp tôn vinh tinh thần hiếu đạo, truyền thống văn hóa nhân văn trong xã hội, nhắc nhở các thế hệ hậu bối, ghi nhớ công ơn dưỡng dục sinh thành của ông bà - cha mẹ - tổ tiên cũng như đền ơn đáp nghĩa những đóng góp to lớn của các Anh hùng dân tộc, các bậc tiền bối, các anh hùng liệt sỹ và những người có công với non sông đất nước.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên các kênh truyền hình, đem lại những hiệu ứng mạnh mẽ đến đông đảo tín đồ phật tử, đại chúng ngưỡng kính đạo Phật; góp phần lan tỏa các giá trị nhân văn -nhân bản- nhân quả cao đẹp của đạo Phật trong xã hội.