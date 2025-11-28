Hội nghị quảng bá, kết nối xuất khẩu nông sản sang thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc

Quang cảnh Hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, xuất khẩu nông, lâm sản của Hà Nội vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Các doanh nghiệp còn gặp khó khăn trong việc duy trì chất lượng ổn định, đặc biệt với những mặt hàng yêu cầu tiêu chuẩn an toàn thực phẩm cao, như sầu riêng, thanh long hay rau quả tươi. Một số lô hàng vẫn bị trả về do chưa đáp ứng quy định kiểm dịch và an toàn thực phẩm của thị trường quốc tế…

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cũng đang xây dựng mô hình hợp tác giữa Nhà nước, doanh nghiệp, nông dân. Theo đó, Nhà nước kiến tạo môi trường pháp lý và hỗ trợ phát triển, doanh nghiệp đầu tư và bao tiêu sản phẩm, còn nông dân sản xuất theo chuẩn mực chất lượng cao.

Việc ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI), hệ thống truy xuất nguồn gốc và nhật ký điện tử giúp quản lý hiệu quả, minh bạch toàn bộ quá trình sản xuất và xuất khẩu.

Hà Nội cũng chú trọng phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn, giảm phát thải và thích ứng biến đổi khí hậu, nhằm nâng cao giá trị gia tăng và đáp ứng nhu cầu thị trường. Sản phẩm nông sản được kết nối với kênh phân phối hiện đại như siêu thị, sàn thương mại điện tử, cửa hàng thực phẩm sạch, khách sạn, nhà hàng, đồng thời mở rộng xuất khẩu ra nước ngoài.

Nhật Bản và Hàn Quốc được xác định là thị trường trọng điểm cho nhiều mặt hàng nông, lâm thủy sản chất lượng cao của Việt Nam.

Trên địa bàn Hà Nội hiện có khoảng 38 doanh nghiệp xuất khẩu sang hai thị trường này, chủ yếu cà phê, chè, quế, trái cây, mộc nhĩ, nấm hương, rau tươi, rau chế biến cấp đông...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Tạ Văn Tường cho biết, thành phố đã và đang phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung gắn với vùng nguyên liệu có quy mô lớn, được quản lý chặt chẽ và kết nối các khâu trong chuỗi, từ thu gom, bảo quản, chế biến đến tiêu thụ và xuất khẩu.

Ông Tạ Văn Tường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội phát biểu tại Hội nghị.

Đại diện Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường phát biểu tại Hội nghị.

Một số doanh nghiệp tiêu biểu: Công ty TNHH Sản xuất thương mại và xuất nhập khẩu Dương Kiên xuất khẩu mộc nhĩ, nấm hương sang Nhật Bản; Công ty TNHH Phát triển nông nghiệp và tư vấn môi trường xuất khẩu ớt đông lạnh sang Hàn Quốc; Công ty TNHH Một thành viên xuất nhập khẩu và phát triển công nghệ Nhật Bản xuất khẩu tỏi đen sang Hàn Quốc; Công ty cổ phần Tập đoàn Minh Tiến xuất khẩu cà phê sang Nhật Bản.



Để khắc phục những hạn chế này, Hà Nội định hướng nhiều giải pháp đồng bộ. Trước hết, thành phố tăng cường thông tin, tuyên truyền, quảng bá, hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng và cơ hội xuất khẩu; tập huấn và phổ biến quy định về an toàn thực phẩm, các hiệp định thương mại tự do (FTA), EVFTA, CPTPP… được triển khai tới doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Hà Nội cũng đẩy mạnh phối hợp với các tỉnh, thành phố để bảo đảm an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản, kết nối vùng nguyên liệu, phục vụ doanh nghiệp xuất khẩu.

Một số mặt hàng nông sản được trưng bày tại Hội nghị.

Thành phố chú trọng xúc tiến xuất khẩu các sản phẩm chế biến sâu, có lợi thế sản xuất, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn về trách nhiệm xã hội và môi trường.

Ngoài ra, các hoạt động kết nối thương mại, tổ chức đoàn học tập, trao đổi kinh nghiệm và quảng bá sản phẩm chủ lực của Hà Nội, các tỉnh, thành phố, sản phẩm OCOP ra thị trường nước ngoài cũng được đẩy mạnh.

Hà Nội kỳ vọng sẽ mở rộng thị phần nông sản tại Nhật Bản, Hàn Quốc, đồng thời nâng cao giá trị xuất khẩu, góp phần bảo đảm an ninh lương thực và ổn định kinh tế vĩ mô./.