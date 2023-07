Hội nghị AMM-56: Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn gặp Bộ trưởng Ngoại giao các nước

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp song phương Bộ trưởng Ngoại giao Papua New Guine James Marap. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, trong cuộc hội kiến Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Papua New Guinea James Marape, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam mong muốn tăng cường quan hệ với các quốc đảo Nam Thái Bình Dương, trong đó có Papua New Guinea. Bộ trưởng đánh giá tiềm năng hợp tác còn rất lớn, đặc biệt là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, nông nghiệp, thủy hải sản…

Đáp lại, Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Papua New Guinea cho biết Papua New Guinea hoan nghênh các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Papua New Guinea trong các lĩnh vực như thủy sản, nông nghiệp, dầu khí. Trong thời gian tới, Papua New Guinea sẽ cử các đoàn quan chức và doanh nghiệp đến Việt Nam để tìm hiểu, trao đổi các cơ hội hợp tác.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề xuất hai bên nghiên cứu thiết lập các cơ chế hợp tác phù hợp, triển khai Bản ghi nhớ về hợp tác thủy sản, trong đó có thành lập Ủy ban kỹ thuật chung về hợp tác nghề cá; xúc tiến đàm phán, ký kết một số văn kiện trong các lĩnh vực chủ chốt khác để làm cơ sở thúc đẩy hợp tác.

Đánh giá cao đóng góp của Papua New Guinea với tư cách là Quan sát viên Đặc biệt của ASEAN, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là tại các cơ chế do ASEAN dẫn dắt cũng như Liên hợp quốc và Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp song phương Bộ trưởng Ngoại giao Canada Melanie Joly. Ảnh: TTXVN phát

Tại cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Canada Melanie Joly, hai bộ trưởng đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam – Canada những năm qua. Hai bộ trưởng nhất trí sau 50 năm, hợp tác hai nước đang ở thời điểm bước ngoặt, cần có những định hướng mới phù hợp với tình hình quốc tế, khu vực và tầm mức quan hệ.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn hoan nghênh Chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Chính phủ Canada đề cao vai trò trung tâm của ASEAN; nhất trí rằng việc triển khai chiến lược sẽ mở ra những cơ hội hợp tác mới giữa Canada với ASEAN nói chung và với Việt Nam nói riêng, trong đó có việc bảo đảm thực thi Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Bộ trưởng M. Joly khẳng định Việt Nam là một trong 3 đối tác ưu tiên hàng đầu của Canada tại khu vực; nhất trí rằng hai bên sẽ thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, khai thác hiệu quả hơn nữa các tiềm năng kinh tế - thương mại của mỗi bên, thông qua triển khai Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); nghiên cứu khả năng mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực năng lượng xanh, năng lượng sạch, hợp tác đại dương…

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị Canada tiếp tục tạo thuận lợi và cấp thêm học bổng cho học sinh, sinh viên Việt Nam; đồng thời, hỗ trợ công dân Việt Nam sinh sống, học tập và làm ăn tại Canada ổn định cuộc sống, đóng góp cho sự phát triển của Canada cũng như tình hữu nghị Việt Nam - Canada.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp song phương Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Pursue Thaw. Ảnh: TTXVN phát

Chúc mừng tân Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn bày tỏ tin tưởng Bộ trưởng Fidan sẽ thành công trên cương vị mới, đóng góp vào phát triển quan hệ Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ.

Để chào mừng 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai bộ trưởng nhất trí sẽ thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là đoàn cấp cao; triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương; khai thác tốt hơn tiềm năng hợp tác và tăng cường trao đổi văn hoá, giao lưu nhân dân. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị các doanh nghiệp của Thổ Nhĩ Kỳ đẩy mạnh kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt là trong các lĩnh vực hai bên có thể bổ trợ lẫn nhau.

Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Fidan khẳng định việc Việt Nam cử lực lượng tới Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ cứu hộ trong trận động đất tháng 2 vừa qua là biểu hiện sinh động cho tình hữu nghị giữa hai nước. Hai bên cùng coi đây là tiền đề quan trọng để đẩy mạnh quan hệ trong thời gian tới. Hai bộ trưởng cũng dành thời gian trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Sri Lanka M.U.M Ali Sabry nhân dịp tham dự Hội nghị AMM-56 và các hội nghị liên quan tại Jakarta, Indonesia. Hai bên khẳng định coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Sri Lanka; nhất trí sắp tới cần có biện pháp tăng cường hợp tác song phương trên các lĩnh vực tương xứng với tầm mức mối quan hệ. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hoá, giao lưu nhân dân...

Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao Sri Lanka chia sẻ những nỗ lực và chính sách của Sri Lanka để sớm vượt qua những khó khăn kinh tế trong nước, mong muốn Việt Nam hỗ trợ tham gia các khuôn khổ hợp tác kinh tế khu vực, trong đó có Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP); đề nghị hai nước phối hợp khai thác tốt hơn tiềm năng về du lịch, đặc biệt là du lịch Phật giáo.

Hai bên nhất trí sớm nối lại các cơ chế hợp tác song phương, trong đó Tham khảo Chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao.

Trước đó, tối 13/7, tại cuộc gặp ngắn giữa Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao Na Uy Anniken Huitfeldt, hai bên đánh giá cao mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước; nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp và phối hợp chặt chẽ trong việc thúc đẩy thương mại và đầu tư song phương. Bộ trưởng Na Uy bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong vấn đề chuyển đổi năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu. Hai bên cũng nhất trí tăng cường phối hợp tại các cơ chế, diễn đàn khu vực và quốc tế./.