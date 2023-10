Hoạt động của đoàn Việt Nam tại Tuần lễ An ninh mạng quốc tế Singapore năm 2023

Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về An ninh Mạng lần thứ 8 (AMCC-8) tại Singapore. Ảnh: Tất Đạt - PV TTXVN tại Singapore

Tại AMCC-8, Thứ trưởng Lương Tam Quang đã có bài phát biểu quan trọng, đóng góp vào chủ đề “Nỗ lực khu vực trong đấu tranh với các mối đe dọa hiện hữu và đang nổi lên trong không gian mạng và kỹ thuật số” của Hội nghị cũng như chia sẻ quan điểm, nhận định về các mối đe dọa hiện tại và mới nổi đối với môi trường số và không gian mạng.

Theo Thứ trưởng Lương Tam Quang, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 dựa trên nền tảng công nghệ số và tích hợp các công nghệ thông minh, kết hợp giữa các hệ thống ảo và thực thể, IoT và các hệ thống kết nối Internet (IoS), đã thúc đẩy mạnh mẽ kỷ nguyên kỹ thuật số, thế giới siêu kết nối, mang lại tiềm năng cho sự thay đổi mang tính chuyển đổi, song cũng đặt ra hàng loạt vấn đề an ninh đối với các quốc gia, trong đó có các nước ASEAN.

Những vấn đề này bao gồm các xu hướng gia tăng mã độc tống tiền (ransomware) và các nguy cơ từ công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), lừa đảo trực tuyến. Các loại tội phạm mạng đã gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp, Chính phủ nhiều quốc gia, khu vực, tác động tiêu cực đến an ninh mạng và an ninh, an toàn của người dân.

Đối với Việt Nam, ước tính có khoảng 77 triệu người dân (tương đương 79% dân số) sử dụng Internet, do đó Việt Nam đã và đang đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử, kinh tế số, xã hội số; thúc đẩy nỗ lực hợp tác toàn cầu và khu vực trong triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh mạng, phòng chống tội phạm mạng.

Thứ trưởng Lương Tam Quang cũng chỉ ra rằng: “Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt giữa các nước lớn, nguy cơ các cuộc tấn công mạng, hệ thống mạng các nước ASEAN có thể bị lợi dụng trong các cuộc tấn công/trả đũa lẫn nhau trên không gian mạng là chưa thể loại trừ”.

Đoàn Việt Nam cũng đề nghị các nước ASEAN thúc đẩy triển khai hiệu quả nội dung hợp tác về an ninh mạng; xây dựng pháp lý chung nội khối cũng như quốc tế về an ninh mạng; thiết lập cơ chế hỗ trợ các nước trong ASEAN ứng phó, xử lý sự cố an ninh mạng, phòng chống tấn công mạng; chia sẻ thông tin về tội phạm mạng và phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm mạng, thiết lập các kênh liên lạc, đường dây “nóng” để xử lý các diễn biến nhanh chóng; tăng cường hợp tác công tư có liên quan...

Tại Hội nghị, đoàn Việt Nam đã cùng các đại biểu tham dự từ các nước thành viên ASEAN khác thảo luận về cách thức có thể tăng cường hơn nữa các sáng kiến an ninh mạng trong khu vực, đóng góp nhiều quan điểm, sáng kiến có giá trị, hiệu quả cho Hội nghị.

Trong khuôn khổ Tuần lễ SICW 2023, Thứ trưởng Lương Tam Quang cùng đoàn Việt Nam đã có buổi chào xã giao bà Bộ trưởng Bộ Truyền thông và Thông tin kiêm Bộ trưởng phụ trách An ninh mạng Josephine Teo. Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh quan hệ song phương đang ngày càng phát triển tốt đẹp, toàn diện, đặc biệt trong năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023) và 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược (2013-2023) giữa hai bên.

Đoàn Việt Nam chào xã giao Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Singapore Sun Xue Ling. Ảnh: Tất Đạt - PV TTXVN tại Singapore

Để thúc đẩy hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực đảm bảo an ninh mạng, phòng chống tội phạm mạng, tội phạm xuyên quốc gia trong thời gian tới, Thứ trưởng Lương Tam Quang đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trao đổi đoàn các cấp nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực này; trao đổi thông tin và phối hợp xử lý kịp thời các mối đe dọa an ninh và tội phạm mạng liên quan đến hai nước; hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số, xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia...

Tại cuộc gặp bà Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Singapore Sun Xue Ling, Thứ trưởng Lương Tam Quang đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Singapore thời gian qua, góp phần vào mối quan hệ Đối tác chiến lược song phương đang phát triển hết sức tốt đẹp. Nhân dịp này, phía Việt Nam cũng đề nghị Singapore tăng cường hợp tác trao đổi thông tin tội phạm liên quan đến hai nước, chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng, quản lý Chính phủ điện tử, thành phố thông minh; thúc đẩy tiến trình đàm phán và ký văn bản sửa đổi, bổ sung Bản Ghi nhớ Thỏa thuận hợp tác về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia được ký gia hạn vào năm 2018; giao lưu thể thao...

Ngoài ra, đoàn Việt Nam còn gặp gỡ, tiếp xúc bên lề nhiều đối tác quan trọng khác, trong đó có buổi tiếp ông Artur Lyukmanov, Cục trưởng Cục An ninh thông tin quốc tế, Bộ Ngoại giao Nga; tiếp bên lề ông Tanel Sepp, Đại sứ lưu động về các vấn đề an ninh mạng của Estonia; tiếp song phương bà Baroness Neville Rolfe, Bộ trưởng Văn phòng Nội các hỗ trợ Phó Thủ tướng phụ trách An ninh mạng Vương quốc Anh...

Đoàn Việt Nam cũng thăm quan Triển lãm công nghệ - GovWare 2023, tìm hiểu và nắm bắt các xu hướng và công nghệ tân tiến nhất trong lĩnh vực an ninh mạng và kỹ thuật số, thành phố thông minh của các tập đoàn công nghệ, doanh nghiệp và các công ty khởi nghiệp có liên quan trong lĩnh vực này.

Sự kiện Triển lãm Công nghệ - GovWare 2023 diễn ra đồng thời trong khuôn khổ SICW 2023 rất đáng chú ý khi quy tụ các nhà cung cấp công nghệ và giải pháp hàng đầu đến tham dự và trưng bày các sản phẩm công nghệ tiên tiến nhất./.