Hải đội 401 xử lý tốt các tình huống trên biển, không để bị động, bất ngờ

Ngày 31/12, tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), Đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam do Thiếu tướng Trần Văn Lượng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam làm Trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc với Hải đội 401, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4.



Thiếu tướng Trần Văn Lượng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam thăm, làm việc với cán bộ, chiến sĩ Hải đội 401. Ảnh: TTXVN phát



Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế, nắm tình hình và nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hải đội 401 trong thời gian qua. Năm 2025, đơn vị Hải đội 401 đã triển khai hơn 80 lượt tàu, xuồng thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, bảo vệ chủ quyền và thực thi pháp luật trên biển, với hành trình hơn 32.800 hải lý, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện.

Tham quan đơn vị, Đoàn công tác đánh giá cao nỗ lực xây dựng cảnh quan "xanh - sạch - đẹp", góp phần nâng cao đời sống, điều kiện học tập, công tác của cán bộ, chiến sĩ. Dù đóng quân trên địa bàn hải đảo còn nhiều khó khăn, song Hải đội 401 vẫn duy trì tốt nền nếp chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật, đạt nhiều kết quả nổi bật trong xây dựng đơn vị.

Thiếu tướng Trần Văn Lượng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam ghi lưu bút truyền thống trên tàu CSB 4040. Ảnh: TTXVN phát

Thiếu tướng Trần Văn Lượng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật cán bộ, chiến sĩ Hải đội 401 đã đạt được; đồng thời yêu cầu, cán bộ, chiến sĩ Hải đội 401 tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nhất là đối với lực lượng, phương tiện trực, đang thực hiện nhiệm vụ trên biển. Hải đội 401 xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật cho cán bộ, chiến sĩ; kết hợp huấn luyện với xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu", Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Toàn đơn vị đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, chủ động nắm chắc tình hình, xử lý tốt các tình huống trên biển, không để bị động, bất ngờ.

Thiếu tướng Trần Văn Lượng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam kiểm tra hệ thống tời neo trên tàu CSB 4040. Ảnh: TTXVN phát

Đoàn công tác đã thăm cán bộ, chiến sĩ Tàu CSB 4040, Hải đội 401. Đây là loại tàu cao tốc TT-400 chiếc số 10 do Công ty Hồng Hà đóng và bàn giao cho Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 quản lý đưa vào sử dụng tháng 12/2025. Thiếu tướng Trần Văn Lượng yêu cầu, cấp ủy, chỉ huy tàu cần tập trung lãnh đạo thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng hiệu quả và phát huy tốt tính năng, kỹ chiến thuật của tàu CSB 4040 mới được đầu tư. Đây là cơ sở để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, duy trì thực thi pháp luật trên vùng biển, đảo phía Tây Nam của Tổ quốc./.