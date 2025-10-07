Gắn kết cộng đồng, thắt chặt hữu nghị Việt Nam – Lào

Thiếu tướng Buaphan Inthapanya, Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Xaysomboun trao quyết định thành lập Ban quản lý người Việt Nam tại tỉnh Xaysomboun cho ông Hoàng Ngọc Tuyền (trái), Trưởng ban. Ảnh: Đỗ Bá Thành-PV TTXVN tại Lào

Tham dự buổi lễ có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Xaysomboun cùng đông đảo bà con người Việt.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm khẳng định việc thành lập Ban Quản lý vừa mang tính hành chính, vừa là bước đi chiến lược nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức cộng đồng, bảo vệ quyền lợi chính đáng của kiều bào và đóng góp vào việc củng cố tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước.

Ban Quản lý được thành lập theo quyết định của Tỉnh trưởng Xaysomboun, có vai trò là đầu mối phối hợp giữa chính quyền tỉnh, Đại sứ quán và cộng đồng người Việt trong việc quản lý, kết nối, hỗ trợ các hoạt động cư trú, sinh hoạt, kinh doanh và hội nhập của bà con. Ban sẽ đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ thiết thực như tổ chức các hoạt động cộng đồng, giao lưu văn hóa – giáo dục, từ thiện; thu thập, quản lý dữ liệu người Việt đang sinh sống, lao động, kinh doanh tại địa phương; phối hợp tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn bà con tuân thủ quy định nước sở tại; hỗ trợ pháp lý, hòa giải và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người Việt. Đồng thời, Ban khuyến khích bà con tham gia đóng góp xã hội, thể hiện tinh thần trách nhiệm, xây dựng hình ảnh cộng đồng người Việt văn minh, đoàn kết, hòa nhập.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh, Đại sứ quán sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ Ban Quản lý về pháp lý, thông tin, kết nối và tạo điều kiện để Ban học hỏi mô hình từ các tỉnh khác, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Đại sứ cũng kỳ vọng Ban sẽ hoạt động tận tâm, công bằng, đặt lợi ích cộng đồng lên trên hết, đồng thời kêu gọi bà con tích cực tham gia, duy trì tiếng Việt, giữ gìn bản sắc dân tộc và hòa nhập tốt với xã hội sở tại.

Phát biểu tại lễ công bố, Thiếu tướng Buaphanin Thapanya, Phó Bí thư Tỉnh ủy Xaysomboun, nhấn mạnh việc thành lập Ban Quản lý là mục tiêu quan trọng nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị Lào – Việt Nam, đồng thời đề nghị Ban tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ, tham mưu cho chính quyền tỉnh và Đại sứ quán Việt Nam trong công tác quản lý, vận động cộng đồng tuân thủ pháp luật.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Buaphanin Thapanya đã trao quyết định thành lập và bổ nhiệm cho ông Hoàng Ngọc Tuyền – Trưởng Ban Quản lý, cùng các thành viên Ban Quản lý cộng đồng người Việt tại tỉnh Xaysomboun.

Nhân dịp này, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã trao tặng Ban Quản lý Việt Nam tại tỉnh Xaysomboun 200 cuốn truyện tranh tiếng Việt và 20 triệu kíp. Trước đó, Đoàn đại biểu Đại sứ quán Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Xaysomboun đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm Liên minh chiến đấu Lào – Việt Nam./.