Đưa nét đẹp Áo dài Việt Nam lan tỏa ra thế giới

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn (giữa), Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông (thứ 3, phải sang) và nhà thiết kế La Hồng (thứ 3, trái sang) cùng các người mẫu trình diễn áo dài trong chương trình Ngày Việt Nam tại Áo. Ảnh: Mạnh Hùng - TTXVN

Tại kinh đô âm nhạc và văn hóa Vienna, thủ đô Cộng hòa Áo, có một người Áo gốc Việt đã từ lâu lặng lẽ và kiên trì theo đuổi đam mê sáng tạo thời trang, đặc biệt với tà áo dài Việt Nam. Anh là nhà thiết kế La Hồng Nhựt (thường được gọi là La Hồng), một người khá nổi tiếng, từng giành nhiều giải thưởng về thời trang ở Áo. La Hồng có niềm đam mê đặc biệt với thiết kế và thời trang, luôn tìm tòi cách thể hiện mới lạ, độc đáo nhưng có dấu ấn và phong cách riêng cho các bộ trang phục của mình. Trong số các bộ sưu tập của anh cho tới nay, các bộ trang phục lấy ý tưởng sáng tạo từ áo dài Việt Nam chiếm một con số không nhỏ. Trong chương trình “Ngày Việt Nam tại Áo”, sự kiện được tổ chức ở thủ đô Vienna cuối tháng 9/2022 nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Áo, đông đảo những người có mặt đã hết sức trầm trồ khen ngợi về màn trình diễn thời trang áo dài hấp dẫn do các người mẫu Áo thể hiện. Những tà áo dài Việt Nam tuy được cách tân nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp quyến rũ, sang trọng và truyền thống nhờ sự sáng tạo và thiết kế bằng những chất liệu truyền thống với kỹ thuật thêu đính thủ công.

Nhà thiết kế thời trang La Hồng và các người mẫu trong một buổi trình diễn áo dài (ảnh tư liệu). Ảnh: TTXVN phát

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại châu Âu về lý do thôi thúc anh dành nhiều thời gian và công sức nhằm đưa tà áo dài Việt Nam vào các bộ trang phục thiết kế và các show diễn thời trang, La Hồng cho biết: “Thứ nhất, vì tôi là người Việt Nam nên tôi yêu tà áo dài Việt Nam và sử dụng nhiều trong các show diễn và hoạt động nghệ thuật của mình. Thứ hai, đối với một người làm thời trang, tôi đã được đào tạo và thực hành, tiếp thu rất nhiều thời trang quốc tế, nhưng trong số đó tôi vẫn thấy chiếc áo dài truyền thống Việt Nam dù giản dị nhưng vẫn luôn có thể tạo cơ hội cho các nhà tạo mẫu thiết kế chiếc áo dài mới và văn minh theo xu hướng hiện tại, đủ điều kiện cho khách quốc tế thưởng lãm”.

La Hồng cũng chia sẻ rằng, từ khi bắt đầu công việc thiết kế thời trang, tà áo dài Việt Nam luôn ở trong tâm của anh, do vậy anh luôn đưa chiếc áo dài vào các bộ thời trang trong các show diễn của mình ở Áo và châu Âu. Anh cũng khẳng định sẽ tiếp tục tìm tòi những ý tưởng mới từ chiếc áo dài Việt Nam, không chỉ để quảng bá hình ảnh văn hóa và truyền thống Việt Nam ra thế giới, mà còn mong muốn trong tương lai, nhiều bạn bè châu Á và quốc tế sẽ sở hữu ít nhất một chiếc áo dài Việt Nam do anh thiết kế.

Nhà thiết kế La Hồng cũng cho biết, trong những năm qua, anh đã có nhiều dịp trình diễn các bộ thời trang ở Việt Nam, điển hình như dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, Đại sứ quán Áo tại Việt Nam đã tổ chức buổi dạ hội ngày 12/11/2010 với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ và hoa hậu từ Áo và Việt Nam. Số tiền thu được từ sự kiện được chuyển đến Làng Hữu nghị, một dự án nhân đạo cho các nạn nhân chiến tranh Việt Nam. Ngoài ra, anh cũng là người thiết kế áo dài cho Hoa hậu Áo Dragana Stankovic tham dự Festival Áo dài Hà Nội 2016; thiết kế áo dài cho Top 3 Hoa hậu Áo đến thăm nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Quảng Bình năm 2018; tổ chức trình diễn áo dài nhân dịp kỷ niệm 40 năm và 50 năm quan hệ ngoại giao song phương Việt Nam – Áo...

Nhân chuyến thăm chính thức của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới Áo, La Hồng bày tỏ rất vinh dự là một trong những cá nhân được Đại sứ quán Việt Nam tại Áo mời đến tham dự buổi Chủ tịch nước gặp gỡ bà con kiều bào tại Áo và châu Âu. Anh cũng hy vọng trong tương lai có thể đóng góp công sức hơn nữa cho việc tăng cường trao đổi văn hóa, nghệ thuật… giữa hai nước Việt Nam và Áo./.