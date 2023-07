Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam-Italy lần thứ 4

Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Italy tham dự Họp nhóm Công tác lần thứ 2 về Hợp tác Quốc phòng Việt Nam-Italy. Ảnh: Trường Dụy -PV TTXVN tại Italy

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, tại Đối thoại, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và Quốc vụ khanh Quốc phòng Cộng hòa Italy đã đánh giá việc triển khai các lĩnh vực hợp tác trong khuôn khổ Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng năm 2013 và kết quả hợp tác kể từ sau Đối thoại Chính sách quốc phòng lần thứ ba tại Hà Nội năm 2019. Hai bên nhận định quan hệ quốc phòng Việt Nam - Italy còn nhiều dư địa, thống nhất định hướng tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực hai bên có nhu cầu và thế mạnh, trong đó tập trung vào trao đổi đoàn các cấp, đào tạo - tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ - sỹ quan, hợp tác công nghiệp quốc phòng, chuyển giao công nghệ sản xuất các sản phẩm lưỡng dụng, thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm triển khai lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ, khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam, hợp tác an ninh mạng... vì hòa bình, hợp tác và phát triển, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Về phần mình, Quốc vụ khanh Quốc phòng Italy ghi nhận các sáng kiến của phía Việt Nam, nhấn mạnh việc Italy sẵn sàng hỗ trợ năng cao năng lực cho Quân đội nhân dân Việt Nam, thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương thiết thực, hiệu quả thông qua cơ chế Đối thoại Chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước.

Hai bên cũng chia sẻ quan điểm về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm, nhấn mạnh việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, trong đó có an ninh biển, ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc và Luật biển năm 1982 (UNCLOS).

Trước đó, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và Đoàn đã đến chào xã giao Ngài Guido Crosetto - Bộ trưởng Quốc phòng Cộng hòa Italy. Tại buổi tiếp, hai bên nhất trí giao cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng hai nước nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện cơ sở pháp lý hợp tác quốc phòng song phương nói chung, trong đó có hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình liên hợp quốc, khắc phục hậu quả chiến tranh và an ninh mạng.

Cùng ngày, Đoàn Việt Nam có cuộc hội kiến với Đô Đốc Luciano Portolano - Tổng Thư ký Quốc phòng, Giám đốc Cơ quan trang bị quốc gia, tiếp đại diện Hiệp hội Công nghiệp quốc phòng, Hàng không vũ trụ và an ninh Italy, thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Italy.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Quốc Vụ khanh Quốc phòng Italy Matteo Perego di Cremnago trao đổi Biên bản Đối thoại Chính sách Quốc phòng lần thứ 4. Ảnh: Thanh Hải - PV TTXVN tại Italy

Năm 2023, Việt Nam và Italy kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973 - 2023) và 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược (2013 - 2023). Trong 50 năm qua, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Italy luôn được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ quan tâm thúc đẩy trên nhiều lĩnh vực chính trị - ngoại giao, kinh tế - xã hội, thương mại - đầu tư, quốc phòng - an ninh, văn hóa - du lịch và giao lưu nhân dân.

Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Italy lần thứ tư và chuyến thăm xã giao Thành phố Hồ Chí Minh của tàu Hải quân Morosini tháng 5/2023 là hai sự kiện quan trọng góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng song phương, phù hợp với quan hệ hợp tác hữu nghị và Đối tác chiến lược giữa hai nước, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác quốc phòng sau đại dịch COVID-19./.