Doanh nghiệp tham gia hiện thực hóa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn kinh doanh Việt Nam-Hoa Kỳ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan trưng bày sản phẩm công nghệ, đổi mới sáng tạo. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Dự Diễn đàn còn có Bộ trưởng Bộ Công An, Đại tướng Tô Lâm; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên; Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc; Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng; Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh; Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh; đông đảo lãnh đạo các doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ.

* Hàn gắn vết thương chiến tranh bằng hành động thiết thực

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhắc lại quá trình phát triển quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, nhấn mạnh, tại chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tuyên bố nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược toàn diện. Đây là nỗ lực rất lớn của hai nhà nước và nhân dân hai nước, trong đó có doanh nghiệp hai nước.

Thông tin về các yếu tố nền tảng để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, phát triển, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam đang xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xuyên suốt quá trình đó, lấy con người là trung tâm, là mục tiêu, là chủ thể, động lực và nguồn lực của sự phát triển; không hy sinh công bằng, an sinh xã hội, môi trường lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Cùng với đó, Việt Nam thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn bè tốt, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả; chính sách quốc phòng 4 không “không tham gia liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống nước kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ để chống lại nước khác; không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế”.

Thủ tướng cho biết, sau gần 4 thập kỷ đổi mới, mở cửa và hội nhập, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Quy mô nền kinh tế đạt 409 tỷ USD; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 160 USD lên trên 4.100 USD (tăng hơn 25 lần). Việt Nam đã trở thành một trong 20 nền kinh tế có thương mại quốc tế lớn hàng đầu thế giới và trong 40 nền kinh tế có quy mô lớn nhất thế giới.

Năm 2022, trước những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường và khó dự báo của kinh tế thế giới và khu vực, với rất nhiều khó khăn, thách thức, Việt Nam đã “biến nguy thành cơ” và đạt nhiều kết quả quan trọng: Tăng trưởng GDP năm 2022 đạt 8,02%, cao nhất trong 10 năm qua; kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 732 tỷ USD, tăng 9,5%, xuất siêu trên 11 tỷ USD; vốn FDI thực hiện đạt khoảng 22,4 tỷ USD, cao nhất trong 05 năm qua. Bên cạnh đó, môi trường đầu tư Việt Nam tiếp tục được cộng đồng quốc tế, nhà đầu tư đánh giá tích cực về triển vọng tăng trưởng và môi trường kinh doanh.

Hiện nay, Việt Nam đang thực hiện 3 đột phá chiến lược về hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng và đào tạo nguồn nhân lực, trong đó có lĩnh vực công nghệ số, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ… Việt Nam xác định “thành công của các nhà đầu tư là thành công của mình”, hy vọng với nền tảng tốt, đà hợp tác phát triển thuận lợi, các doanh nghiệp hai nước tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, đầu tư.

Với quan điểm, “nguồn lực bắt nguồn từ tư duy và nhận thức; động lực bắt nguồn từ đổi mới, sáng tạo; sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân, doanh nghiệp”, Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục đầu tư vào Việt Nam, giúp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, nhất là trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo để cùng nhau chiến thắng, cùng có lợi, trên tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”.

Hưởng ứng ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, đại diện các doanh nghiệp hai nước đã có các trao đổi cởi mở, thẳng thắn và thực chất về cơ hội hợp tác đầu tư, trong đó tập trung vào lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo; mong muốn tham gia vào quá trình chuyển đổi số của Việt Nam.

Các doanh nghiệp cho rằng việc Việt Nam - Hoa Kỳ nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện, trong đó Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Joe Biden thống nhất đưa công nghệ, đổi mới sáng tạo và đầu tư thực sự trở thành trụ cột mới trong quan hệ hai nước, là bước ngoặt mạnh mẽ và tích cực để doanh nghiệp hai nước hợp tác đầu tư. Các doanh nghiệp đề nghị Chính phủ hai nước tiếp tục thúc đẩy kết nối người dân, doanh nghiệp hai nước trong sản xuất và ứng dụng công nghệ; phát triển lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghệ bán dẫn, viễn thám, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn; đặc biệt đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp hai nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hoan nghênh sự quan tâm của các doanh nghiệp đối với thị trường Việt Nam; cho rằng với quan điểm “sức mạnh bắt nguồn từ người dân, doanh nghiệp”, doanh nghiệp hai nước có hành động thiết thực, cụ thể hóa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước; mang lại lợi ích cho quốc gia và nhân dân mỗi nước; phù hợp với tình hình phát triển của hai đất nước, xu thế của thời đại và nguyện vọng chính đáng của nhân dân hai nước và phù hợp với chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp hai nước.

Thủ tướng đề nghị doanh nghiệp Hoa Kỳ hiện thực hóa sự ủng hộ của Hoa Kỳ về một Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng. Trong đó, các doanh nghiệp cần tập trung vào các lĩnh vực thương mại, dịch vụ; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đặc biệt là công nghệ số và chuyển đổi năng lượng, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ.

Với quan điểm “người khỏe giúp người yếu; người trẻ giúp người già; người giàu, gúp người thu nhập thấp” và với quan điểm “gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, hàn gắn vết thương chiến tranh”, song không phải trong ngày một ngày hai, Thủ tướng Chính phủ mong muốn người dân, doanh nghiệp Hoa Kỳ đến với Việt Nam để chứng kiến sự đổi mới của Việt Nam; khẳng định Chính phủ Việt Nam sẵn sàng mở cửa đón tất cả doanh nghiệp tới đầu tư kinh doanh đúng pháp luật, ổn định, hiệu quả vì sự hùng cường, thịnh vượng của mỗi nước, ấm no, hạnh phúc của người dân. “Đây là cách tốt nhất để hàn gắn vết thương, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Tại Diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu chứng kiến lễ trao các thỏa thuận hợp tác: Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), Tổng Công ty Dược Việt Nam (Vinapharm) và đại diện Tập đoàn Biomed trao thỏa thuận hợp tác, liên doanh thành lập công ty sản xuất, thử nghiệm lâm sàng các sản phâm - dược sinh học của Biomed và đầu tư xây dựng Trung tâm R&D tại Việt Nam; Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Công ty Qualcomm Technologies (QTI) trao thỏa thuận hợp tác chuyển giao quyền sử dụng - công nghệ và thiết bị của QTI cho VNPT trong lĩnh vực công nghệ số: loT, thành phố Thông minh, 5G, etc; Tổng công ty Viễn thông Mobifone và Tập đoàn Jupiter Networks trao thỏa thuân hợp tác về hợp tác trong lĩnh vực xây dựng trung tâm dữ liệu và kinh doanh dịch vụ điện toán đám mây; Công ty Rikkeisoft Việt Nam và công ty RKTech Hoa Kỳ trao MOU về việc đầu tư thành lập công ty RKTech America tại Dallas, Texas về thiết kế, phát triển phần mềm máy tính, ứng dụng mobile và các dịch vụ tư vấn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chứng kiến lễ trao văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Doanh nghiệp Việt kiều là nguồn lực cho đầu tư phát triển đất nước

Trước đó, sáng cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ăn sáng, làm việc với một số doanh nghiệp Việt kiều tiêu biểu. Theo thông tin từ cuộc làm việc, đây là những doanh nghiệp của Việt kiều thành công trên nhiều lĩnh vực. Xã hội Hoa Kỳ ghi nhận ngày càng có nhiều người Việt thành đạt trên các lĩnh vực, trong đó đã xuất hiện những doanh nghiệp của người Việt có quy mô hàng trăm triệu USD, thậm chí tỷ USD.

Lãnh đạo các doanh nghiệp đánh giá cao môi trường đầu tư, kinh doanh ngày càng được cải thiện, thông thoáng của Việt Nam, sự lãnh đạo, quản lý đúng đắn của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo, điều hành năng động, sâu sát, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Các ý kiến bày tỏ vui mừng trước bước tiến mới của quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, từ đó xóa bỏ các rào cản, tạo ra nhiều cơ hội mới cho các hoạt động thương mại, đầu tư; chia sẻ về tình hình hoạt động và các kế hoạch, dự án đầu tư, hợp tác thời gian tới tại Việt Nam, cũng như hỗ trợ cộng đồng người Việt sở tại. Lãnh đạo các doanh nghiệp khẳng định cộng đồng người Việt tại đây rất năng động, bà con và các doanh nghiệp đều đoàn kết, hướng về quê hương và muốn đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của đất nước và quan hệ hai nước; tin tưởng vào tương lai ngày càng phát triển của đất nước và quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ.

Chia sẻ với lãnh đạo các doanh nghiệp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Joe Biden tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ lên Đối tác chiến lược toàn diện, phản ánh tầm vóc của quan hệ, phù hợp với lợi ích của nhân dân hai nước và đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới. Thủ tướng khẳng định quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ phát triển trên cả 3 bình diện song phương, khu vực và quốc tế sau gần 30 năm bình thường hóa quan hệ và 10 năm xác lập quan hệ Đối tác toàn diện, trong đó kinh tế - thương mại - đầu tư tiếp tục là điểm sáng và là động lực của quan hệ song phương với kim ngạch hai chiều đạt hơn 123 tỷ USD vào năm 2022.

Việt Nam xác định đổi mới sáng tạo sẽ tạo động lực cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Hai nước Việt Nam - Hoa Kỳ đã thống nhất đưa công nghệ, đổi mới sáng tạo và đầu tư thực sự trở thành trụ cột mới quan trọng của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư theo hướng đổi mới sáng tạo là nền tảng, trọng tâm và động lực của quan hệ hai nước; tăng cường hợp tác khoa học - công nghệ là đột phá mới của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện”.

Thủ tướng đánh giá cao cộng đồng doanh nghiệp Việt kiều ở nước ngoài ngày càng đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, tăng cường đầu tư vào thị trường Việt Nam. Đến nay, kiều bào đã có 385 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký hơn 1,7 tỷ USD và vốn góp vào hàng nghìn doanh nghiệp tại Việt Nam. Đây là nguồn vốn rất lớn phục vụ tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Thủ tướng khẳng định Đảng và Nhà nước ta có các chủ trương, chính sách thể hiện sự quan tâm, chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; tạo cơ sở để củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và giúp đồng bào có địa vị pháp lý vững chắc, ổn định cuộc sống, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng đất nước và quan hệ hai nước; tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của việc phát huy nguồn lực của doanh nhân kiều bào ở nước ngoài.

Thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp Việt kiều phát huy hơn nữa những thành quả sau gần 30 năm bình thường hóa quan hệ và 10 năm xác lập quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước, tận dụng tối đa cơ hội lớn từ việc hai nước xác lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện; quan tâm hơn nữa tới thị trường Việt Nam và hợp tác với các doanh nghiệp trong nước; trở thành cầu nối giúp Việt Nam tham gia sâu rộng hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu; hoạt động theo đúng pháp luật, từ đó đóng góp cho sự phát triển của Hoa Kỳ, Việt Nam và quan hệ hai nước.

Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp tập trung vào một số lĩnh vực như đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, ứng phó cho biến đổi khí hậu…, tạo động lực phát triển mới. Thủ tướng cho biết sẽ đề cập những nội dung này trong trao đổi với các lãnh đạo của Hoa Kỳ và San Francisco.

Tại cuộc làm việc, Thủ tướng và lãnh đạo các bộ ngành thông tin về một số chính sách mới liên quan tới xuất nhập cảnh, lao động… để tạo thuận lợi hơn cho nhà đầu tư nước ngoài, nhất là kiều bào. Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo tập trung thực hiện ba đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển, đồng thời qua đó cũng tạo môi trường thuận lợi hơn nữa để doanh nhân Việt Nam tại Hoa Kỳ tham gia đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam, cũng như quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ.

Đối với những nguyện vọng, đề xuất của các doanh nghiệp, Thủ tướng chia sẻ, ghi nhận các ý kiến và sẽ đề nghị các Bộ, ngành, cơ quan liên quan tập trung rà soát, nghiên cứu, sớm có giải pháp phù hợp trên tinh thần kịp thời, thấu đáo./.