Diễn đàn Số Việt Nam - Australia 2023: Đưa cộng đồng doanh nghiệp số của Việt Nam vươn ra thế giới

Đại diện Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) ký Biên bản Ghi nhớ với đối tác Australia. Ảnh: TTXVN

Tham dự diễn đàn, về phía Việt Nam có Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại bang New South Wales, bang Queensland và bang Nam Australia Nguyễn Đăng Thắng, một số lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, các đại diện đến từ Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT), Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Tổng công ty viễn thông Mobifone (MOBIFONE), Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost), Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang, Công ty Cổ phần Phần mềm FPT (FPT Software), Công ty cổ phần MISA, Công ty cổ phần phần mềm Luvina…

Về phía Australia có bà Karla Lampe - Giám đốc điều hành Cơ quan Thương mại và đầu tư bang New South Wales trực thuộc Bộ Doanh nghiệp, Đầu tư và Thương mại bang New South Wales (EIT), đại diện các trường Đại học Tây Sydney, Đại học Canberra, một số tổ chức giáo dục và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ và chuyển đổi số.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Sydney, ông Triệu Minh Long - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Thông tin và Truyền thông - cho biết trong năm 2023, một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Bộ Thông tin và Truyền thông xác định cần tập trung triển khai là hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp số của Việt Nam vươn ra thế giới. Bên cạnh các hoạt động ở Australia, Bộ Thông tin và Truyền thông còn triển khai nhiều chương trình ở các nước và khu vực khác trên thế giới như Mỹ, Nhật Bản, châu Âu.

Theo ông Triệu Minh Long, năm 2023 Việt Nam và Australia kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ thương mại, kinh tế giữa hai nước đang phát triển tốt. Tuy nhiên, lĩnh vực hợp tác về công nghệ số, công nghệ thông tin giữa hai nước chưa đạt được nhiều kết quả như kỳ vọng. Vì vậy, nhân chuyến thăm của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đến Australia, phía Việt Nam đã phối hợp với các đối tác Australia để tổ chức chương trình này, với mục đích là kết nối, hỗ trợ các doanh nghiệp trực tiếp trao đổi, thiết lập quan hệ hợp tác nhằm phát triển và cung cấp các sản phẩm, giải pháp của doanh nghiệp Việt Nam cho thị trường Australia. Ông đánh giá thị trường Australia là thị trường rất tiềm năng đối với các doanh nghiệp công nghệ số của Việt Nam.

Ông Triệu Minh Long cho biết các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam hiện có nhiều thế mạnh cả về công nghệ và tài chính, một số doanh nghiệp Việt Nam đã rất thành công ở các thị trường nước ngoài, kể cả tại những thị trường khó tính như Mỹ và Nhật Bản. Một trong những lợi thế của các doanh nghiệp Việt Nam khi tiếp cận thị trường Australia là hai nước có quan hệ tốt đẹp về ngoại giao và kinh tế, cộng đồng người Việt Nam ở Australia khá lớn, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã và đang kinh doanh thành công tại quốc gia này.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Nguyễn Đăng Thắng - Tổng Lãnh sự Việt Nam tại bang New South Wales, bang Queensland và bang Nam Australia - cho rằng phát triển nền tảng số là giải pháp đột phá để thúc đẩy chuyển đổi số nhanh hơn, giảm chi phí và tăng hiệu quả nền kinh tế. Đồng thời, hợp tác quốc tế là giải pháp quan trọng để thực hiện chuyển đổi số, đặc biệt là thúc đẩy chuyển đổi số trong xã hội, từ đó tạo động lực cho tiến trình chuyển đổi số trong cơ quan chính phủ. Tổng Lãnh sự cũng đánh giá Việt Nam và Australia đang đứng trước cơ hội hợp tác mới và diễn ra hai chiều. Việt Nam và Australia có mối quan hệ hợp tác mạnh mẽ, niềm tin chính trị cao – đây là điểm mấu chốt quan trong cho việc hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng.

Cùng chung quan điểm với Tổng Lãnh sự Nguyễn Đăng Thắng, bà Karla Lampe - Giám đốc Điều hành cơ quan Thương mại và Quốc tế, Đầu tư bang New South Wales, thuộc Bộ Doanh nghiệp, Đầu tư và Thương mại (DEIT) của bang New South Wales - nhấn mạnh Việt Nam và Australia đang duy trì mối quan hệ đối tác mạnh mẽ hơn bao giờ hết, cả từ góc độ kinh tế và quan hệ giữa hai chính phủ. Cả bang New South Wales và Việt Nam đều có các công ty công nghệ lớn và các cá nhân có ảnh hưởng trong lĩnh vực truyền thông. Bà Karla bày tỏ mong muốn hai nước có thể thúc đẩy mạnh mẽ hơn mối quan hệ kinh tế và thương mại trong tương lai, vạch ra các mục tiêu chuyển đổi kỹ thuật số đầy tham vọng. Bà nhận định rằng bang New South Wales rất phù hợp để hợp tác với Việt Nam trong những mục tiêu này. Bà hy vọng diễn đàn số sẽ giúp các doanh nghiệp Australia hiểu sâu hơn về không gian số và các cơ hội hợp tác với Việt Nam.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Sydney, ông Scott W Minehane – Giám đốc điều hành công ty Windsor Place Consulting – nhận định Việt Nam có thế mạnh trong một số lĩnh vực, như các cơ sở sản xuất, cơ sở hạ tầng và thiết bị cầm tay, sợi quang... những thế mạnh đó thực sự mang lại lợi ích cho Australia. Trong khi đó, Australia có thế mạnh trong lĩnh vực quản lý phổ tần. Do đó, hai nước có thể hợp tác và tương trợ lẫn nhau. Trong bối cảnh có sự dịch chuyển của các ngành công nghiệp sản xuất và dịch vụ vào Việt Nam, ông Scott tin rằng Việt Nam thực sự sẽ có một hành trình tăng trưởng mạnh mẽ và các công ty của Australia cũng sẽ hợp tác tích cực hơn nữa với các đối tác Việt Nam trong quá tình này.

Trong khi đó, ông Ben Seymour - Giám đốc phụ trách kinh doanh của Tập đoàn ModicaGroup (Mỹ) chuyên về trí tuệ phần mềm máy tính có trụ sở tại Sydney - cho biết hiện nay công ty của ông đang tìm cách mở rộng hơn nữa lĩnh vực phần mềm và tìm giải pháp cho các nhà mạng trong khu vực châu Á, đặc biệt là thị trường Đông Nam Á. Theo ông Ben, ModicaGroup coi Việt Nam là một thị trường chiến lược mới và muốn đầu tư nhiều hơn để thiết lập quan hệ đối tác mạnh mẽ tại quốc gia Đông Nam Á này vì công ty tin rằng nền tảng phần mềm thông minh của mình sẽ giúp gia tăng giá trị cho cả chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam.

Tại diễn đàn, đại diện các cơ quan, tổ chức, cơ sở nghiên cứu và các doanh nghiệp hai nước đã trình bày tham luận, trao đổi và thảo luận về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, lĩnh vực kỹ thuật số nhằm thúc đẩy và phát huy tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực công nghệ, khám phá thế mạnh, tiềm năng hợp tác cũng như những ưu đãi chính sách, đặc điểm môi trường đầu tư ở Việt Nam và Australia.

Kết thúc diễn đàn, các đại biểu tham dự đã chứng kiến lễ ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) giữa Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và các đối tác Australia, bao gồm Đại học Tây Sydney, Đại học Canberra, tổ chức SET Education,

Hội Học giả & Chuyên gia Australia gốc Việt (VASEA)./.