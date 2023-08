Đại hội đồng AIPA-44: Việt Nam đóng góp nhiều ý kiến quan trọng tại phiên họp Ủy ban AIPA

Cuộc họp Ủy ban các vấn đề chính trị diễn ra ngày 8/8. Ảnh: Văn Phong - P/v TTXVN tại Indonesia

Tại Phiên họp Ủy ban các vấn đề chính trị, các nước đã xem xét và thông qua Nghị quyết Báo cáo về Cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo ASEAN-AIPA nhân dịp Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 42 và Nghị quyết Báo cáo về Hội nghị Nhóm Tư vấn AIPA lần thứ 14. Cuộc họp cũng đã xem xét, đóng góp ý kiến và thông qua 4 dự thảo văn kiện gồm (i) Nghị quyết, do Indonesia đề xuất và Việt Nam đồng bảo trợ, về Duy trì hòa bình, an ninh và ổn định khu vực thông qua đối thoại và hợp tác; (ii) Nghị quyết do Malaysia đề xuất về Mối đe dọa Chủ nghĩa khủng bố, Bạo lực cực đoan và Cực đoan hóa; (iii) Nghị quyết do Malaysia đề xuất về Vai trò của Nghị viện trong việc giải quyết mối quan hệ an ninh nguồn nước, an ninh năng lượng và an ninh lương thực (WEF) trong ASEAN và (iv) Nghị quyết do Indonesia đề xuất về Hợp tác Nghị viện đóng góp cho hòa bình lâu dài tại Myanmar.

Tại phiên họp, đại diện Đoàn Việt Nam đã trình bày Báo cáo kết quả Hội nghị Nhóm Tư vấn AIPA lần thứ 14 do Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức từ ngày 10-12/7 tại Phú Quốc, Kiên Giang. Đồng thời, Đoàn Việt Nam đã tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến thực chất, cụ thể nhằm hoàn thiện các dự thảo văn kiện, được đoàn đại biểu Quốc hội, Nghị viện các nước hoan nghênh và đánh giá cao.

Trong quá trình thảo luận, trao đổi ý kiến về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, Việt Nam tái khẳng định quan điểm, lập trường chung của Việt Nam và ASEAN, nhấn mạnh tầm quan trọng của duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, giải quyết hòa bình các tranh chấp phù hợp với các nguyên tắc luật pháp quốc tế được thừa nhận rộng rãi, bao gồm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về Ứng xử giữa các bên ở Biển Đông (DOC), duy trì và thúc đẩy một môi trường thuận lợi nhằm sớm đạt được Bộ Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước UNCLOS 1982./.