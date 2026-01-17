Đại hội XIV của Đảng: Báo chí Lào quan tâm tìm hiểu những điểm mới của Đại hội

Tham dự họp báo về phía Lào có Phó Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Sakhone Phommalath, các đại diện của Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, cùng lãnh đạo và phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và thủ đô Viêng Chăn của Lào.

Quang cảnh họp báo. Ảnh: Xuân Tú - PV TTXVN tại Lào

Tại buổi họp báo, sau khi điểm lại kết quả triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại biện lâm thời Phan Minh Chiến đã thông tin tới các đại biểu về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội XIV, nêu bật ý nghĩa, chủ trương đường lối của Đại hội XIV, những điểm đột phá mới của Đại hội XIV so với các kỳ Đại hội trước.

Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Lào Phan Minh Chiến phát biểu tại họp báo. Ảnh: Xuân Tú - PV TTXVN tại Lào

Về kết quả triển khai Nghị quyết Đại hội XIII, Đại biện lâm thời Phan Minh Chiến cho biết, nhiệm kỳ 2021–2025, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, trong đó đã duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, chất lượng tăng trưởng được cải thiện, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng hiện đại; đã tiến hành sắp xếp, tinh gọn bộ máy nhà nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, củng cố hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương; tiềm lực quốc phòng-an ninh được củng cố và tăng cường; độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; phát triển văn hóa, con người và xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng; an sinh xã hội và đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao; Việt Nam tiếp tục nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại; quan hệ với các nước và đối tác, nhất là các nước lớn, đối tác chiến lược quan trọng và bạn bè truyền thống ngày càng đi vào chiều sâu, ổn định và bền vững; đối với quan hệ Việt Nam - Lào, hai bên đã nhất trí bổ sung nội hàm quan hệ giữa hai nước thành quan hệ “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược”, mở ra một giai đoạn mới cho quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Về Đại hội XIV, Đại biện lâm thời Phan Minh Chiến thông tin, Đại hội XIV được đánh giá là sự kiện chính trị trọng đại, là một kỳ Đại hội có tầm vóc lịch sử, đánh dấu bước ngoặt quan trọng đưa Việt Nam bước vào “Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Đại hội sẽ hoạch định các quyết sách chiến lược mang tầm dài hạn, hiện thực hóa khát vọng xây dựng Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, đồng thời thể hiện quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong việc thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Kế thừa các kỳ Đại hội trước, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV tiếp tục khẳng định tầm nhìn chiến lược đến giữa thế kỷ XXI, với mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam trở thành một nước công nghiệp có thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao. Đại hội nhấn mạnh phát triển kinh tế nhanh gắn với bền vững; đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời bảo đảm phát triển hài hòa giữa kinh tế, xã hội, văn hóa và bảo vệ môi trường, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; tiếp tục khẳng định vai trò then chốt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo đất nước trong giai đoạn phát triển mới; tiếp tục xây dựng quân đội nhân dân, công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

Về đường lối đối ngoại, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV tiếp tục kế thừa nhất quán truyền thống đối ngoại, ngoại giao của dân tộc Việt Nam; kế thừa đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam kể từ khi thành lập năm 1930, đặc biệt là thành tựu, kinh nghiệm của thời kỳ Đổi mới và kinh nghiệm từ Đại hội XIII của Đảng; đã bổ sung nội hàm “tự cường” trong phương châm đối ngoại, xác định rõ đường lối độc lập, tự chủ, tự cường; hòa bình, hợp tác và phát triển; nhấn mạnh yêu cầu phát triển đối ngoại trong kỷ nguyên mới, tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế ngày càng cao của đất nước. Việt Nam tiếp tục coi trọng, dành ưu tiên hàng đầu đối với mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.

Đại hội XIV có một số điểm đột phá mới so với các kỳ Đại hội trước, đó là: Tư duy chiến lược và tầm nhìn mới; Đổi mới mạnh mẽ về văn kiện, tích hợp “3 báo cáo trong 1” thành một Báo cáo chính trị thống nhất; Công tác nhân sự chặt chẽ và quyết liệt; Đột phá về thể chế và hành động; Công tác tổ chức hiện đại, là kỳ Đại hội “không giấy tờ”, với toàn bộ tài liệu giấy được thay thế bằng số hóa, các đại biểu sử dụng máy tính bảng và phần mềm chuyên dụng để tra cứu tài liệu, biểu quyết và thảo luận.

Trên cơ sở mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đề nghị các cơ quan báo chí Lào phối hợp chặt chẽ với các đối tác Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tuyên truyền đậm nét về Đại hội XIV, thành quả hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua, góp phần tô thắm thêm mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.

Phó Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Đảng NDCM Lào Sakhone Phommalath phát biểu tại họp báo. Ảnh: Xuân Tú - PV TTXVN tại Lào

Thay mặt các đại biểu và phóng viên Lào, Phó Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Sakhone Phommalath cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã tổ chức họp báo thông tin về Đại hội XIV, giúp các cơ quan báo chí Lào có thêm thông tin chính thức về Đại hội, phục vụ công tác tuyên truyền nhanh chóng, kịp thời; bày tỏ phấn khởi trước những thành tựu to lớn, toàn diện mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã đạt được trong nhiệm kỳ 2021–2025; chân thành chúc Đại hội XIV thành công rực rỡ và tin tưởng rằng nhân dân Việt Nam sẽ tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, nhất là sẽ hiện thực hóa một cách hiệu quả các mục tiêu phát triển, nhiệm vụ trọng tâm và đột phá chiến lược được đề ra tại Đại hội XIV. Các cơ quan báo chí Lào sẽ tích cực theo dõi, đưa tin kịp thời các hoạt động của Đại hội XIV

Buổi họp báo kết thúc với phần trao đổi, thảo luận giữa phóng viên các cơ quan báo chí Lào và Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Lào./.