Công bố quy hoạch tỉnh Sóc Trăng

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trao Quyết định Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn, lãnh đạo các bộ, ngành hữu quan... đã dự.



Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 995/QĐ-TTg ngày 25/8/2023) tới Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu.



Theo Quyết định số 995/QĐ-TTg, mục tiêu tổng quát đến năm 2030, Sóc Trăng là một trong những tỉnh phát triển khá của vùng Đồng bằng sông Cửu Long; có công nghiệp, thương mại, dịch vụ phát triển, nông nghiệp hiện đại và bền vững; hình thành cảng biển ngoài khơi cửa Trần Đề và có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại; có hệ thống đô thị phát triển theo hướng xanh, thông minh, bền vững; có đủ năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu. Quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, người dân có cuộc sống phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.



Tầm nhìn đến năm 2050, Sóc Trăng trở thành khu vực phát triển động lực của vùng Đồng bằng sông Cửu Long gắn với phát triển cảng biển Trần Đề; là tỉnh có kinh tế phát triển khá của cả nước, vận hành theo phương thức chính quyền số, kinh tế số và xã hội số đối với các hoạt động kinh tế - xã hội. Các ngành sản xuất, dịch vụ thông minh với các mô hình kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Các lĩnh vực xã hội phát triển hài hòa. Môi trường và cảnh quan thiên nhiên được gìn giữ. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Người dân có cuộc sống phồn vinh, hạnh phúc.



Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh, Sóc Trăng là một trong 13/63 tỉnh, thành của cả nước và 2/13 tỉnh thành của vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã được phê duyệt xong quy hoạch tỉnh.



Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng biểu dương và chúc mừng tỉnh đã cơ bản hoàn thành công tác quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050. Đây là căn cứ, định hướng tiền đề để tỉnh Sóc Trăng hiện thực hóa khát vọng phát triển.



Sóc Trăng có vị trí quan trọng trong khu vực duyên hải phía Đông vùng Đồng bằng sông Cửu Long với diện tích tự nhiên hơn 3.311 km2 - đứng thứ 6 trong vùng, dân số gần 1,2 triệu người - đứng thứ 9 trong vùng, với bờ biển dài hơn 72 km, nằm trong vùng hạ lưu sông Hậu với hai con sông chính là sông Hậu, sông Mỹ Thanh (có ba cửa sông chính ra biển Đông là Định An, Trần Đề và Mỹ Thanh), có vị trí cách trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long - thành phố Cần Thơ 60km.



Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh tập trung tổ chức triển khai Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 gắn với việc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, nhất là Nghị quyết 13 của Bộ Chính trị; các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; Chiến lược, Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội. Đồng thời, tỉnh tăng cường quản lý, giám sát việc thực hiện quy hoạch, định kỳ rà soát, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai quy hoạch..



Sóc Trăng tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, trọng tâm là tạo đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục, xây dựng Chính quyền điện tử, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch, bình đẳng, thực sự hấp dẫn các nhà đầu tư. Tỉnh kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi, từ tìm hiểu, lập dự án đầu tư đến cả quá trình sản xuất kinh doanh. Tỉnh làm tốt nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch cho nhà đầu tư, đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư và người dân. Đồng thời, tỉnh kiểm soát chặt chẽ việc đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư; Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội để các nhà đầu tư yên tâm đầu tư tại tỉnh.



Sóc Trăng huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực Nhà nước, tư nhân và các nguồn lực hợp pháp khác để tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, đảm bảo đồng bộ, hiện đại, trong đó ưu tiên đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông có ý nghĩa chiến lược, kết nối tỉnh Sóc Trăng với các tỉnh, thành phố trong nước và quốc tế.



Để sớm cụ thể hóa quy hoạch của tỉnh là đến năm 2030 phát triển cảng Trần Đề thành cảng đặc biệt và một trong những cửa ngõ của vùng, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Sóc Trăng phối hợp Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương hoàn thành, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các quy hoạch cụ thể để kêu gọi đầu tư cảng biển Trần Đề giúp đồng bộ hạ tầng giao thông, trực tiếp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của vùng.



Tỉnh định hướng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đội ngũ lao động kỹ thuật, công nhân lành nghề, đáp ứng nhu cầu lao động cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư; tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ, nhất là những người liên quan đến hoạt động xúc tiến và hỗ trợ đầu tư, phát triển doanh nghiệp. Tỉnh đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phục vụ đời sống nhân dân; tận dụng sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0, để xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số.



Cùng với đó, tỉnh khơi dậy, phát huy cao độ các giá trị truyền thống văn hóa, lịch sử, cách mạng hào hùng của quê hương; quan tâm an sinh xã hội; tăng cường đầu tư cho y tế, nhất là y tế dự phòng và y tế cơ sở; chăm lo các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng, người yếu thế trong xã hội với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.



Nhân dịp này, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành Trung ương khẩn trương rà soát, cập nhật và cụ thể hóa các nội dung của Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Quốc hội thông qua vào các quy hoạch ngành quốc gia, vùng và tỉnh, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của các cấp quy hoạch; tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thẩm định và trình phê duyệt quy hoạch thời kỳ 2021-2030 của các địa phương còn lại theo nhiệm vụ được phân công.



Cùng với đó là tiếp tục tham mưu hoàn thiện thể chế, pháp luật để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ sản xuất kinh doanh kịp thời cho người dân, doanh nghiệp, kiến tạo không gian và động lực tăng trưởng mới. Ban hành cơ chế, chính sách phù hợp, tạo thuận lợi cho các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và Sóc Trăng nói riêng huy động tối đa mọi nguồn lực, tranh thủ hiệu quả sự hợp tác, hỗ trợ của các nhà tài trợ, nhà đầu tư để tăng tốc phục hồi và phát triển.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Lâm Hoàng Nghiệp nêu rõ, theo Điều 55 của Luật Quy hoạch và khoản 2, Điều 2 Quyết định số 995/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh.



Để chủ động, nhanh chóng đưa quy hoạch vào thực hiện, Sóc Trăng định hướng triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu - rộng các nội dung cốt lõi của quy hoạch tỉnh đến các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân; tạo sự thống nhất về nhận thức và quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả trong thực hiện quy hoạch.



Sóc Trăng tập trung thực hiện ba đột phá phát triển, trong đó đầu tư kết cấu hạ tầng; tiếp tục đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số, lấy chính quyền số làm động lực, để phát triển kinh tế số, xã hội số, tạo đột phá trong cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; phát triển nguồn nhân lực, gắn với ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đặc biệt nguồn nhân lực phục vụ phát triển các ngành tiềm năng, tạo đột phá phát triển.../.