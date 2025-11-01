Công bố di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghề làm mão, mặt nạ của đồng bào Khmer

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đón nhận Bằng chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, các cấp, ngành liên quan tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của di sản trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; xây dựng đề án bảo tồn và phát huy giá trị nghề làm mão, mặt nạ của đồng bào Khmer, gắn kết chương trình phát triển du lịch với các cơ sở chế tác để lan tỏa các giá trị di sản. Đồng thời, các đơn vị tổ chức thường xuyên, đa dạng các hoạt động thực hành, truyền dạy nghề; nghiên cứu lựa chọn, đề nghị xét tặng danh hiệu vinh dự cho các nghệ nhân.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh nghiên cứu, kết hợp hài hòa hai nghề thủ công truyền thống đã được ghi danh di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là Nghề làm chiếu Cà Hom và Nghề làm mão, mặt nạ để xây dựng sản phẩm văn hóa - du lịch độc đáo của tỉnh Vĩnh Long. Bên cạnh đó, Sở phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, từng bước đưa nội dung giáo dục di sản văn hóa vào chương trình giảng dạy trong các cấp học, tạo cơ hội cho học sinh trong tỉnh tìm hiểu các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, đặc biệt là tiếp cận với các di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào Khmer, để quảng bá, thực hành, trao truyền di sản.