Chương trình “Trung Thu Yêu Thương 2025” – Lan tỏa yêu thương và niềm vui đến trẻ em khó khăn

Tiến sĩ Nguyễn Thị Hải Liên Giảng viên trường ĐH Y Dược TP HCM – Sáng lập quỹ HTGYT phát biểu, gửi gắm thông điệp yêu thương và sẻ chia.

Sự kiện do Hội Quân Dân Y Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tân Nhựt, Đoàn Văn phòng UBND TP.HCM phối hợp tổ chức, với sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp và tổ chức thiện nguyện. Chương trình không chỉ mang đến phần quà ý nghĩa (mỗi em nhận 500.000 đồng tiền mặt, túi quà trị giá 300.000 đồng và phiếu quà tự chọn 1.000.000 đồng) mà còn tạo nên một không gian vui chơi đầy sắc màu và tiếng cười.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Hải Liên tặng quà cho em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Bình Chánh cũ.

Các em được tự tay chọn lựa sách mới, đồ chơi, chậu cây, gấu bông, dụng cụ học tập và thể thao, cùng tham dự buổi tiệc buffet phong phú, ấm áp. Trên sân khấu, những tiết mục ca múa, trò chơi và phần biểu diễn của chú hề đã khiến không khí trở nên rộn ràng, tràn ngập tiếng cười.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Hải Liên chia sẻ: “chương trình không chỉ là hoạt động chia sẻ vật chất, mà còn là hành trình kết nối yêu thương và lan tỏa tri thức, giúp các em nhỏ cảm nhận được sự quan tâm của cộng đồng, từ đó thêm tự tin và hy vọng vào tương lai, đọc sách để mở rộng thế giới và nuôi dưỡng ước mơ”, cảm thấy hạnh phúc khi được đón 5 mùa Trung Thu cùng các em, thấy các em lớn lên bình an, mạnh khỏe trong tình yêu thương của chính quyền địa Phương và cộng đồng. Mong các em nhận yêu thương từ các Cô Chú, thắp sáng tình yêu thương trong tim mình, luôn tin vào những điều tốt đẹp, cảm thấy mình mình mắn, sống với lòng biết ơn, trở thành công dân khỏe, vui, hạnh phúc, có lý tưởng, có ích”.

Niềm vui của các em nhỏ khi được nhận quà trung thu.

Thông điệp của chương trình được thể hiện rõ qua từng nụ cười hồn nhiên của trẻ thơ – rằng “mỗi em nhỏ được nâng bước, cả một tương lai được đổi thay”. “Trung Thu Yêu Thương” vì thế không chỉ là một ngày hội, mà là cầu nối yêu thương giữa trái tim người trao và người nhận, gieo mầm cho những ước mơ, khát vọng vươn lên trong cuộc sống./.