Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Từ Làng Sen đến Thành phố Hồ Chí Minh"

Nhiều ca khúc về Bác Hồ, ca ngợi quê hương, đất nước được biểu diễn tại chương trình. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN

Hoạt động này nhằm kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), Kỷ niệm 55 năm Ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An (21/7/1969 – 21/7/2024) và 55 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ (1969 – 2024).



Tham dự có lãnh đạo tỉnh Nghệ An, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện dòng họ Hoàng Xuân, dòng họ Hà và đông đảo nhân dân, du khách.



Chương trình nghệ thuật đặc biệt bế mạc Lễ hội làng Sen gồm có 3 phần: Tháng năm nhớ Bác; Hội làng bên sông Lam và Từ làng Sen đến Thành phố Hồ Chí Minh.



Thông qua những hình ảnh, những kỷ vật trình chiếu trong Chương trình và những ca khúc viết về Bác giúp người xem thấy rõ hơn không gian văn hóa đậm chất của Làng Sen. Vùng đất sinh ra và hun đúc, nuôi dưỡng, hình thành nên nhân cách của Người thời niên thiếu. Những tiết mục giàu tính nghệ thuật tạo nên bản hòa ca xúc động, thiêng liêng về Chủ tịch Hồ Chí Minh.



Chương trình nghệ thuật bế mạc Lễ hội Làng Sen năm nay quy tụ nhiều nghệ sỹ, ca sỹ nổi tiếng như: Nghệ sỹ Ưu tú Thế Vỹ, Quế Thương; Nghệ sỹ Nhân dân Tiến Dũng, ca sỹ Võ Hạ Trâm, Hồ Trung Dũng; Nghệ nhân dân gian Ngọc Hậu; các nghệ sỹ của Trung tâm Tổ chức Biểu diễn và Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An biểu diễn các ca khúc viết về Bác Hồ, ca ngợi quê hương, đất nước.



Chương trình nghệ thuật đặc biệt bế mạc Lễ hội Làng Sen là hoạt động chính trị, văn hóa có ý nghĩa quan trọng, thể hiện lòng biết ơn, thành kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây còn là dịp để quảng bá hình ảnh quê hương Nghệ An với cả nước và bạn bè quốc tế. Với sự chuẩn bị công phu của Ban tổ chức từ sân khấu, ánh sáng đến nội dung chương trình đã mang đến một lễ bế mạc hoành tráng và ý nghĩa nhân Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh của Bác.



Theo Ban tổ chức, Lễ hội Làng Sen được tổ chức vào mỗi dịp Sinh nhật Bác là để Nhân dân cả nước nói chung, Nhân dân Nghệ An nói riêng bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Bên cạnh đó, lễ hội còn đóng góp thiết thực vào công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Hồ Chí Minh và những di sản văn hóa dân tộc.



Với sức lan tỏa ngày càng mạnh mẽ, đây là Ngày hội lớn không chỉ của người dân xứ Nghệ mà còn có sức ảnh hưởng trong cả nước. Lễ hội xác định là một trong những sản phẩm du lịch hấp dẫn cho du khách trong và ngoài nước khi đến với Nghệ An mỗi độ tháng 5 về.



Đây cũng là dịp để Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Nghệ An, Thành phố Hồ Chí Minh cùng cả nước dâng lên những báo cáo đáng tự hào trong nỗ lực thực hiện di huấn thiêng liêng của Người.



Đối với Nghệ An, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm, sự quan tâm sâu đậm và dõi theo từng bước phát triển quê hương. Trong suốt 50 năm xa quê, Người luôn gửi đến đồng chí, đồng bào những lời động viên và khuyến khích, mong đồng bào tiếp tục thi đua và giúp nhau thi đua làm cho Nghệ An thành một tỉnh kiểu mẫu trong mọi công việc kháng chiến và kiến quốc.



Thực hiện theo lời Bác, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Nghệ An luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến các di sản văn hóa, phát triển bền vững trên cơ sở bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Lễ hội Làng Sen được tổ chức vừa dung dị, thiêng liêng như những lễ hội cổ truyền, lại vừa mang tính chất của những Ngày hội lớn toàn dân tộc, truyền tải và tô rõ hơn vẻ đẹp văn hóa Hồng – Lam.



Hòa chung không khí Lễ hội Làng Sen, nhân dịp Sinh nhật Bác, xuất phát từ trách nhiệm, tình cảm với quê hương Bác Hồ, Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cùng tham dự và giới thiệu đến Lễ hội Làng sen những giá trị văn hóa đặc trưng của vùng đất Phương Nam nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.



Bản sắc văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh vốn là quá trình tụ cư và hội nhập văn hóa nhanh chóng của người dân tộc Chăm, Hoa, Khmer với người dân tộc Kinh bản địa. Là nơi hội tụ, giao hòa nhưng không làm thay đổi những nét văn hóa riêng của từng cộng đồng; vẫn nuôi dưỡng tất cả, từ đó, tạo nên sự phong phú, đa dạng của văn hóa Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.



Sau nhiều năm hình thành và phát triển, Lễ hội Làng Sen nay trở thành Ngày hội lớn không chỉ của người dân xứ Nghệ, mà còn là của cả nước. Lễ hội cũng là dịp để ngợi ca quê hương Nghệ An, ngợi ca Thành phố Hồ Chí Minh – Thành phố mang tên Bác không ngừng đổi mới, hội nhập và phát triển. Đồng thời, đây cũng là dịp để quảng bá hình ảnh Nghệ An và Thành phố Hồ Chí Minh đến với cả nước và bạn bè quốc tế. Tại đây, nhiều hoạt động thiết thực tạo điều kiện cho người dân thụ hưởng và sáng tạo các giá trị văn hóa, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước.



Cùng với đoàn người từ khắp mọi miền Tổ quốc, Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh – Thành phố tự hào được mang tên Người cũng có chung cảm xúc bồi hồi khi được đến đây để tỏ lòng thành kính, dâng lên Người những báo cáo tự hào đã làm được qua 55 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ.



Trong suốt thời gian qua, việc hợp tác phát triển trên lĩnh vực văn hóa - thể thao cùng với Nghệ An luôn tiếp tục được tăng cường, từng bước gắn kết để cùng nhau phát triển. Đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh cùng với Nghệ An ký kết hợp tác phát triển toàn diện về kinh tế - văn hóa - xã hội, phát huy lợi thế của cả hai địa phương nhằm đáp ứng xu thế phát triển và hội nhập.



Trong suốt 9 ngày diễn ra Lễ hội Làng Sen từ 11 - 19/5, nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa diễn ra tập trung tại thành phố Vinh, huyện Nam Đàn và thị xã Cửa Lò. Bên cạnh các nghi lễ trang trọng, thiêng liêng là các hoạt động phong phú và đa dạng trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.



Nổi bật là Chương trình khai mạc lễ hội có sự tham gia biểu diễn của Nhà hát Ca múa nhạc, cùng Dàn nhạc kèn Đội nghi lễ và Đội kỵ binh của Bộ Công an. "Liên hoan Tiếng hát Làng Sen" với sự tham gia của hơn 600 nghệ sỹ, diễn viên đến từ 20 đoàn nghệ thuật quần chúng của các huyện, thành, thị; trình diễn dân ca Ví, Giặm và giao lưu biểu diễn nghệ thuật phục vụ Nhân dân; trưng bày triển lãm ảnh chuyên đề "Hồ Chí Minh - đẹp nhất tên Người" với gần 200 bức ảnh, tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; cuộc thi "Bác Hồ trong trái tim thanh thiếu nhi Nghệ An"; Giải bóng chuyền và võ cổ truyền toàn tỉnh.../.