Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đoàn Nghị sĩ của Nghị viện châu Âu

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Ngài Daniel Caspary, Chủ tịch Đoàn Nghị sỹ phụ trách quan hệ với các quốc gia Đông Nam Á và ASEAN (DASE) của Nghị viện châu Âu (EP). Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Vui mừng chào đón Đoàn Nghị sĩ châu Âu sang thăm, làm việc tại Việt Nam và đã có cuộc hội đàm thành công với Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; đại diện một số Ủy ban của Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Việt Nam rất coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ với Liên minh Châu Âu (EU) - đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.



Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những kết quả tích cực, quan trọng trong quan hệ Việt Nam-EU (cũng như giữa Việt Nam với các nước thành viên), một cách toàn diện trên các trụ cột: Chính trị, ngoại giao; kinh tế - thương mại - đầu tư; nông - lâm - ngư nghiệp; kể cả hợp tác về quốc phòng - an ninh; hợp tác phát triển; đối thoại nhân quyền. Việt Nam luôn ủng hộ tăng cường quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-EU. Việt Nam cũng như Quốc hội Việt Nam sẵn sàng đóng vai trò tích cực trong tiến trình này.



Ông Daniel Caspary trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội đã dành thời gian cho cuộc tiếp và cho biết từ năm 2015 đến nay đã có một số chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam, nhằm tăng cường, củng cố hơn nữa mối quan hệ hợp tác rất tốt đẹp giữa Nghị viện/Quốc hội hai bên.



Ông Daniel Caspary chia sẻ về nội dung chương trình nghị sự với nhiều chủ đề khác nhau với các cơ quan hữu quan của Việt Nam thời gian qua, phản ảnh sự quan tâm của EP trong việc hợp tác với Quốc hội cũng như các cơ quan chức năng của Việt Nam; trong đó có cơ chế hợp tác trong thực hiện Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA); hợp tác về một số lĩnh vực trong ASEAN với việc EU-ASEAN đã nâng cấp lên quan hệ Ðối tác chiến lược.



Nhấn mạnh hai bên cùng phải trải qua giai đoạn hết sức khó khăn do COVID-19, các cuộc xung đột trên thế giới, ông Daniel Caspary cho rằng trong bối cảnh đó, mối quan hệ giữa EU và Việt Nam sẽ ngày càng đóng vai trò quan trọng. Trong thời điểm COVID-19, hai bên đã chứng kiến sự tăng trưởng về hợp tác thương mại và đầu tư, cho thấy tầm quan trọng của EVFTA. Ông Daniel Caspary bày tỏ kỳ vọng kim ngạch thương mại sẽ tiếp tục tăng trưởng hơn nữa trong thời gian tới, hợp tác Nghị viện đóng vai trò rất quan trọng trong mối quan hệ hợp tác tổng thể giữa EU và Việt Nam.



Vui mừng chứng kiến sự phát triển của Việt Nam, các thành viên trong Đoàn Nghị sĩ EP bày tỏ ấn tượng tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam, cho rằng các các chuyến thăm, trao đổi đoàn hai bên sẽ góp phần tăng cường sự hiểu biết, sự tin cậy lẫn nhau, gắn kết chặt chẽ, mang lại sự thịnh vượng cho người dân hai bên. Kim ngạch thương mại hai chiều tăng đều thời gian qua cho thấy tầm quan trọng của Hiệp định EVFTA.

Các đại biểu cũng bày tỏ sự quan tâm đến ngư nghiệp, về chính sách thúc đẩy phát triển các vùng của Việt Nam cũng như đảm bảo chất lượng phát triển; về những giải pháp, định hướng trong thực hiện mục tiêu xây dựng chương trình năng lượng thân thiện môi trường...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Chủ tịch Quốc hội chia sẻ Việt Nam theo đuổi mục tiêu phát triển bảo đảm không có chênh lệch giàu nghèo quá lớn. Việt Nam có 6 vùng được phân chia theo khu vực địa lý. Những vùng có khả năng phát triển tốt sẽ được trao những chính sách vượt trội để phát triển vượt lên, tác động lan tỏa sang các vùng khác. Những vùng khó khăn hơn sẽ được trao những chính sách phù hợp để thu hẹp khoảng cách phát triển với các vùng khác.



Việt Nam đang triển khai, đầu tư rất nhiều nguồn lực vào 3 Chương trình mục tiêu quốc gia gồm giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó, Quốc hội đang giám sát tối cao về "Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030".



Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội và các nghị sĩ EP trao đổi về những vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm. Chủ tịch Quốc hội đề nghị EU tiếp tục thể hiện vai trò tích cực, góp tiếng nói và hành động cụ thể nhằm bảo đảm tính thượng tôn pháp luật, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông; đẩy mạnh hợp tác với ASEAN trong vấn đề này.



Chủ tịch Quốc hội cho rằng quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và EP đang phát triển rất tốt đẹp trên tinh thần hợp tác và xây dựng; mong hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ, đặc biệt là trao đổi kinh nghiệm hoạt động Nghị viện, hoàn thiện thể chế pháp luật, giải quyết những vấn đề mang tính thách thức toàn cầu. Bên cạnh việc tăng cường hợp tác song phương, hai bên cần tích cực phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn Nghị viện đa phương và khu vực quan trọng.

Ngài Daniel Caspary, Chủ tịch Đoàn Nghị sỹ phụ trách quan hệ với các quốc gia Đông Nam Á và ASEAN (DASE) của Nghị viện châu Âu (EP) phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Nêu rõ hai bên còn nhiều cơ chế hợp tác như thảo luận về các biện pháp bảo hộ đầu tư, ông Daniel Caspary cảm ơn Chủ tịch Quốc hội đã có những chia sẻ về những nỗ lực của Việt Nam trong hiện thực hoá Tuyên bố chính trị về thiết lập đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) giữa Việt Nam với các nước G7; về đề xuất sớm gỡ thẻ vàng IUU, khuyến khích hợp tác EU-Việt Nam trong hiện đại hóa lĩnh vực nghề cá tại Việt Nam, cam kết của Việt Nam trong thực hiện các cam kết trong Hiệp định EVFTA…; đồng thời cho biết, Liên minh Châu Âu đang cố gắng để Nghị viện các nước còn lại tiếp tục phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA). Ông Daniel Casparybày tỏ hy vọng, cùng với Sáng kiến “Cửa ngõ toàn cầu”(Global Gateway) của Liên minh Châu Âu sẽ góp phần kết nối mạnh mẽ Liên minh Châu Âu và ASEAN, cũng như người dân hai khối. Hội nghị Đối tác Nghị viện Á - Âu (ASEP) dự kiến sẽ diễn ra trong năm nay tại châu Âu sẽ là dịp để hai bên có những trao đổi, thảo luận góp phần thúc đẩy hợp tác hai bên.



Tại cuộc tiếp, qua Trưởng nhóm Nghị sĩ Daniel Caspary, Chủ tịch Quốc hội trân trọng gửi lời mời Đoàn đại biểu Nghị sĩ trẻ EP sang Việt Nam tham gia Diễn đàn Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 do Việt Nam cùng Liên minh Nghị viện thế giới phối hợp tổ chức vào tháng 9 năm nay.

* Chiều cùng ngày, tại Nhà Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà đã hội đàm với Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ phụ trách quan hệ với các nước Đông Nam Á và ASEAN (DASE) của Nghị viện châu Âu (EP) Daniel Caspary./.