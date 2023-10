Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc mừng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng nhân Lễ Sene Dolta

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với chư tăng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng các chư tăng, phật tử và đồng bào Khmer nhân dịp Lễ Sene Dolta năm 2023. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Cùng tham gia Đoàn có: Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, các bộ, ngành, tỉnh Sóc Trăng…



Đón tiếp Đoàn có: Hòa thượng Thích Minh Hồng, Thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh; Hòa thượng Tăng Nô, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Hội trưởng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, cùng các vị Hòa thượng, các vị trong Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và Ban Chấp hành Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng…



Thượng tọa Lý Đức, Phó Hội trưởng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh báo cáo về tình hình và hoạt động của Hội.



Chủ tịch Quốc hội chúc mừng đồng bào dân tộc Khmer nhân dịp Lễ Sene Dolta (Lễ cúng ông, bà) - lễ hội truyền thống lớn nhất của đồng bào Khmer Nam bộ nói chung, tỉnh Sóc Trăng nói riêng, được lưu giữ qua nhiều thế hệ; là dịp giúp cho các thân tộc, gia đình sum họp, thắt chặt tình đoàn kết thương yêu, tạo nên sự gắn bó giữa bạn bè, người thân và cả cộng đồng, thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” cao đẹp của dân tộc ta. Theo thời gian, Lễ Sene Dolta đã trở thành nét văn hóa độc đáo của người Khmer Nam Bộ, góp chung vào sự đa dạng, đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam.



Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng về những kết quả phát triển kinh tế, xã hội của Sóc Trăng đạt được, nhất là sự phát triển vượt bậc, khá toàn diện so với thời điểm tái lập tỉnh cách đây 31 năm. Sóc Trăng đã lên nhóm trung bình khá trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Sóc Trăng là tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu tập trung ba dân tộc Kinh - Khmer - Hoa và là tỉnh có số lượng đồng bào Khmer nhiều nhất cả nước (chiếm hơn 30% dân số tỉnh). Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát và sự hỗ trợ tích cực của các Bộ, ngành Trung ương, các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh Sóc Trăng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số và đề ra nhiều chính sách hỗ trợ đặc thù.



Nổi bật, tỉnh tích cực huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo khó khăn (từ năm 2021 đến nay đã hỗ trợ xây dựng khoảng 5.000 căn nhà Đại đoàn kết). Tỉnh hỗ trợ 30% mức đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, bảo đảm 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo đều được cấp thẻ bảo hiểm y tế; tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào các dân tộc, tôn giáo giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp; tổ chức các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng theo phong tục, tập quán, tuân thủ các quy định của pháp luật.



Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao Sóc Trăng xây dựng, triển khai Đề án Nâng cao chất lượng nội dung chương trình phát sóng tiếng Khmer giai đoạn 2021 - 2025. Tỉnh quan tâm thực hiện các chế độ, chính sách cho cán bộ người dân tộc thiểu số (về công tác đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm…) và người dân tộc thiểu số như các chính sách về hỗ trợ dạy học, đọc chữ viết dân tộc. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự đóng góp rất lớn của Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng.



* Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc



Chủ tịch Quốc hội cho biết, Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII vừa tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23 ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; thống nhất rất cao về việc ban hành Nghị quyết mới trên tinh thần khẳng định đại đoàn kết toàn dân tộc là vấn đề có tính chất chiến lược của Đảng, Nhà nước ta; đồng bào các dân tộc, tôn giáo là bộ phận không tách rời trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, kể cả ở trong nước cũng như ở nước ngoài; chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước ta trong việc chăm lo đời sống đồng bào các dân tộc nói chung.



Quốc hội khóa XIV đã cụ thể hóa các chính sách về dân tộc, ban hành Nghị quyết về Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Rất nhiều chính sách về dân tộc đã được tích hợp lại và nâng cao trong chương trình mục tiêu quốc gia này.



Chủ tịch Quốc hội cho biết, Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội sắp tới có chương trình giám sát tối cao việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; dự kiến sẽ ban hành một nghị quyết mới, có nội dung thí điểm việc khoán lồng ghép 3 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn cấp huyện và giao cho tỉnh điều phối để tăng tính tự chủ của địa phương…



Chủ tịch Quốc hội cho biết, Trung ương sẽ sớm ban hành Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 23 về đại đoàn kết toàn dân tộc. Trên cơ sở chương trình hành động chung của Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự Đảng Chính phủ, Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng xây dựng chương trình hành động để kịp thời phổ biến triển khai các nghị quyết của Trung ương, trong đó có Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 23 về chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc.



Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, các vị chức sắc, tôn giáo… tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền các cấp phát huy tính gương mẫu, trách nhiệm, tích cực hướng dẫn, động viên đồng bào Khmer tỉnh Sóc Trăng chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, vận động đồng bào, sư sãi Khmer tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, chung sức, chung lòng cùng với địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; có ý thức giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; vận động các Phật tử giữ gìn và phát huy hơn nữa những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc Khmer.



Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội và các cơ quan có liên quan của tỉnh Sóc Trăng tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả hơn nữa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo.



Chủ tịch Quốc hội đã chia sẻ về quyết tâm cao của tỉnh Sóc Trăng trong thực hiện những mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế, xã hội trong thời gian tới; về việc Trung ương đầu tư những công trình kết nối giao thông; có chủ trương, chính sách liên quan đến cảng Trần Đề… nhằm góp phần đưa kinh tế địa phương phát triển nhanh. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào dân tộc Khmer đón Lễ Sene Đôlta đoàn kết, đầm ấm, vui tươi và hạnh phúc.



Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Giám hiệu các Trường Bổ túc văn hóa Pali Trung cấp Nam Bộ, Trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú Huỳnh Cương tiếp tục thực hiện tốt công tác giảng dạy; triển khai đồng bộ, đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với các tăng sinh và học sinh đang theo học tại nhà trường; thường xuyên phối hợp với các cơ quan, chính quyền địa phương quán triệt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; tuyên truyền về tín ngưỡng, tôn giáo, về chính sách đại đoàn kết dân tộc, góp phần nâng cao nhận thức cho tăng sinh, học sinh.



Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đã trao quà tặng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Ban Chấp hành Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, Trường Bổ túc Văn hóa Pali Trung cấp Nam bộ, Trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú Huỳnh Cương; chứng kiến việc trao bảng tượng trưng 5 tỷ đồng của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex ủng hộ Quỹ Vì người nghèo để xây dựng 100 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ đặc biệt khó khăn tỉnh Sóc Trăng...

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác Trung ương đã thắp hương tưởng niệm nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Khóa VII, VIII Huỳnh Cương.

Tiếp theo chuyến công tác tại Sóc Trăng, theo chương trình, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác Trung ương sẽ làm việc tại tỉnh Hậu Giang và thành phố Cần Thơ./.