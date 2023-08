Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đoàn Đảng Công Minh Nhật Bản

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Chủ tịch Đảng Công minh Nhật Bản Yamaguchi Natsuo. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vui mừng đón Chủ tịch Đảng Công Minh Nhật Bản thăm Việt Nam đúng vào dịp hai nước tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập ngoại giao (1973 - 2023); đồng thời bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần quan trọng vào thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước phát triển mạnh mẽ hơn.



Chủ tịch Đảng Công Minh Nhật Bản Yamaguchi Natsuo cảm ơn Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã dành thời gian tiếp, gửi lời chia buồn tới Chính phủ Việt Nam về việc Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa qua đời.

Chia sẻ cảm xúc quay trở lại thăm Việt Nam sau hơn 30 năm kể từ năm 1991, ông Yamaguchi Natsuo chúc mừng Việt Nam có sự phát triển hết sức mạnh mẽ và ấn tượng, nhất là tại các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Ông bày tỏ vui mừng về thành tựu to lớn trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản sau 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.



Nhấn mạnh các chuyến thăm của Lãnh đạo cấp cao hai nước có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thúc đẩy và phát triển tình hữu nghị, quan hệ hợp tác, ông Yamaguchi Natsuo mong muốn hai bên tiếp tục duy trì trao đổi đoàn cấp cao và tăng cường hợp tác toàn diện vì hòa bình, thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.



Chủ tịch Đảng Công Minh đề nghị hai nước đẩy mạnh hợp tác phát triển nguồn nhân lực, nhất là khi đang có khoảng 500 ngàn người Việt Nam lao động, học tập tại Nhật Bản; hơn 1.000 doanh nghiệp Nhật Bản đang có hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Yamaguchi Natsuo chia sẻ niềm vui chứng kiến nhiều dự án phát triển hạ tầng quan trọng tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh do các đối tác phía Nhật Bản hợp tác, đầu tư, xây dựng.



Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cảm ơn ông Yamaguchi Natsuo gửi lời chia buồn tới Chính phủ Việt Nam về việc Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành qua đời.



Chủ tịch nước nhấn mạnh, mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đang phát triển ngày càng thực chất và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Hai nước có sự tin cậy chính trị cao sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây chính là nền tảng tốt đẹp định hình quan hệ hai nước trong giai đoạn 50 năm tới.



Vui mừng trước hợp tác tốt đẹp giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Công Minh Nhật Bản, Chủ tịch nước đánh giá cao vai trò của Đảng Công Minh trong tiến trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của Nhật Bản và trong nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương Nhật - Việt.



Chủ tịch nước đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn cấp cao bởi đây cũng là truyền thống tốt đẹp giữa hai nước. Việt Nam khuyến khích việc trao đổi đoàn và thúc đẩy hợp tác ở các cấp, các địa phương, qua đó đóng góp vào mối quan hệ hai nước.



Cho biết, Việt Nam mong muốn xúc tiến nhiều hơn nữa các hoạt động giao lưu nhân dân giữa hai nước, Chủ tịch nước đề nghị tăng cường giao lưu giữa tuổi trẻ Việt Nam - Nhật Bản, qua đó tạo tiền đề để duy trì và đẩy mạnh hợp tác giữa hai nước trong tương lai. Chủ tịch nước cảm ơn Chính phủ, nhân dân Nhật Bản luôn quan tâm, tạo điều kiện cho các lao động, thực tập sinh, sinh viên Việt Nam lao động, làm việc và học tập tại Nhật Bản, qua đó đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Nhật Bản, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị hai nước.



Đánh giá cao hiệu quả hợp tác về kinh tế thương mại, đầu tư hai nước, Chủ tịch nước cho rằng, trong thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam có sự đóng góp quan trọng từ nhiều chương trình, dự án hợp tác của các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản. Nhân dân Việt Nam cảm ơn những đóng góp quan trọng này và mong muốn hai bên không ngừng mở rộng hơn nữa hợp tác vì lợi ích mỗi bên.



Trong bối cảnh khu vực và thế giới diễn tiến phức tạp như hiện nay, Chủ tịch nước đề nghị hai nước phối hợp chặt chẽ hơn, tiếp tục ủng hộ nhau trên các diễn đàn quốc tế, vì hòa bình thịnh vượng chung trong khu vực và thế giới. Chủ tịch nước mong muốn, Đảng Công Minh do ông Yamaguchi Natsuo làm Chủ tịch sẽ tiếp tục nhận được ủng hộ của nhân dân Nhật Bản, đóng góp nhiều hơn nữa vào tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của Nhật Bản và việc thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam ngày càng tốt đẹp, hiệu quả hơn trong tương lai./.